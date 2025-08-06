You are Here
গোলাপী মহিলাদের উত্থান
জেসন শ্মিড্ট (বাডি), মারিসা ডেভিলা (জেন), অ্যারি নটর্টোমাসো (সিন্থিয়া), শ্যানেল বেইলি (হ্যাজেল), ট্রিকিয়া ফুকুহার (ন্যান্সি), অ্যালেক্সিস সাইডস (আলুভিয়া), এবং শায়েন ওয়েলস (অলিভিয়া) 'গ্রীস:' গোলাপী লাডিজের উত্থান। '
ক্লাসিক গল্পগুলিতে মজা করা খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে তবে কিছু চতুর নির্মাতারা স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যগুলি পুনর্বিবেচনার উপায় খুঁজে পেয়েছেন যখন এক টন জীবনকে একটি ভোটাধিকারে শ্বাস নেওয়ার সময় প্রত্যেকে পছন্দ করে। পুরানো ফলস পুনর্বিবেচনার এই সামান্য অনুশীলনটি হলিউডের বর্তমান পুনরাবৃত্তিতে একটি চাকরি খুঁজতে চাইছেন এমন সৃজনশীলদের জন্য প্রায় প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, যেখানে সমস্ত কিছুর একটি বিদ্যমান বৌদ্ধিক সম্পত্তির সাথে তাত্ক্ষণিক হুক বা লিঙ্ক থাকতে হবে। প্যারামাউন্ট প্যারামাউন্ট+এ “গ্রিজ: রাইজ অফ দ্য পিঙ্ক লেডিস” দিয়ে “গ্রিজ” এর একটি আনন্দদায়ক সংশোধনীতে হোঁচট খেয়েছে, তবে স্ট্রিমার মাত্র একটি মরসুমের পরে সিরিজটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে এই জয়টি স্বল্পস্থায়ী হবে। তবে মনোমুগ্ধকর ছোট্ট অনুষ্ঠানটি খালি করার কারণ হতাশাজনক, কারণ বৃহত্তর স্টুডিওর অর্থগুলি “গ্রীস: রাইজ অফ দ্য পিঙ্ক লেডিজ” তে প্লাগটি টানতে সরানোর পিছনে মূল চালক ছিল।

“গ্রীস” এর ইভেন্টগুলির চার বছর আগে শোটি শুরু হয়, শীঘ্রই আইকনিক রাইডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে জিনিসগুলি চালানোর আগে ন্যানসি নাকাগাওয়া, জেন ফ্যাকসিয়ানো, অলিভিয়া ভালডোভিনোস এবং সিন্থিয়া জাডুনোভস্কির পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাক্তন আউটকাস্ট হিসাবে, উপাধি “গোলাপী মহিলা” তাদের নিজের হাতে নিয়ে যায় এবং ন্যান্সির চরিত্রে ট্রিসিয়া ফুকুহারার কিছু সত্যই মজাদার পারফরম্যান্সের কারণে, জেনের ভূমিকায় মেরিসা দাভিলা, অলিভিয়ার চরিত্রে চেনি ওয়েলস এবং সিন্থিয়া হিসাবে অরি নোটারটোমাসো। এটি একটি আশ্চর্যজনকভাবে ভাল সময় ছিল এবং একটি যা প্যারামাউন্ট+ কেবলমাত্র 2023 সালে শোটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে এটি কয়েক সপ্তাহ পরে পুরোপুরি স্ট্রিমিং পরিষেবা থেকেও টানতে পারে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সিরিজের নির্মাতা আনাবেল ওকস এই সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং ভক্তদের জানান যে এই সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা দলটি কতটা অন্ধ হয়ে গেছে। “বিশেষত নির্মম পদক্ষেপে, এটি প্যারামাউন্ট+ নেক্সট থেকেও সরানো হচ্ছে, এবং যদি এটি কোনও নতুন বাড়ি না খুঁজে পায় তবে আপনি আর কোথাও এটি দেখতে সক্ষম হবেন না,” তিনি ইনস্টাগ্রাম গল্পে লিখেছেন। “কাস্ট, আমার সৃজনশীল অংশীদার এবং আমি সকলেই আমাদের শোয়ের সম্পূর্ণ ক্ষয়ে বিধ্বস্ত।” ওকস আরও যোগ করেছেন, “লোকেরা ইতিমধ্যে তাদের কাছে অনুষ্ঠানটি কতটা বোঝায় সে সম্পর্কে বার্তা এবং ভিডিও প্রেরণ করছে এবং আমি তাদের শুনতে এবং তাদের দেখতে একেবারেই পছন্দ করি the আমরা #1 জিনিসটি পছন্দ করব তা হ’ল শোটি নেমে আসার আগে আপনার জন্য এটি দেখার জন্য।”

অ্যারি নটর্টোমাসো (সিন্থিয়া), ট্রিসিয়া ফুকুহার (ন্যান্সি), চেনি ওয়েলস (অলিভিয়া), মারিসা ডেভিলা (জেন) গ্রিজে হলগুলি চালান: রাইজ অফ দ্য পিঙ্ক লেডিজ
২০২৩ সালের সময় একটি প্রধান গল্পটি ছিল বিনোদন শিল্পের অনেক কোণে অকালভাবে বাতিল হওয়া শোগুলি গ্রহণ করা, ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কারের সিইও ডেভিড জাস্লাভের ব্যয় কাটার প্রচেষ্টা দ্বারা উত্সাহিত। ২০১০ এর দশকের লেজ শেষে সামগ্রীর একটি ব্যাপক ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যখন শোষণের জন্য আর কোনও জমি ছিল না, তখন মহাকাশের বড় খেলোয়াড়রা তাদের হোল্ডিংগুলি একীভূত করতে শুরু করে। প্যারামাউন্ট এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স আবিষ্কারের মতো শক্তিগুলি বোর্ড জুড়ে প্রযোজনা পিছনে টেনে নিয়ে মামলা অনুসরণ করেছিল। (এই সমস্তগুলি 2020 এর স্বাস্থ্য সংকট এবং শেয়ারহোল্ডারদের একবারে আজীবন প্রভাবের সাথে মিলে যায় যে স্ট্রিমিংয়ে ভাল অর্থ শুকিয়ে গেছে!)

আপনি যখন এই স্কেলে ব্যয় কাটছেন, তখন এক্সিকিউটিভরা এমন কোনও প্রকল্প বাতিল করে শুরু করেন যা প্ল্যাটফর্মের 10 টি বৃহত্তম জিনিসগুলির মধ্যে একটি নয়। এবং, খুব মজা থাকা সত্ত্বেও, “গ্রিজ: রাইজ অফ দ্য পিঙ্ক লেডিস” সেই প্রয়োজনীয়তাটি পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি এবং ফলস্বরূপ কুড়াল পেয়েছিল। এটি অন্যায় কারণ শোটি কমপক্ষে আরও কমপক্ষে আরও দুটি মরসুমের জন্য সহজেই চলতে পারত, তবে আর্থিক অগ্রাধিকারগুলি সেই পথেই শেষ হয়েছিল, যা দুর্গন্ধযুক্ত। প্যারামাউন্ট তর্ক করবে যে তাদের সংখ্যা রয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদনে তাদের দাবি ব্যাক আপ করুন; যাইহোক, যে কোনও কিছু যা সম্ভবত সবচেয়ে বড় দর্শকদের কাছে আবেদন করে না তা বাইরের দিকে সন্ধান করে।

“গ্রীস: রাইজ অফ দ্য পিঙ্ক লেডিস” সত্যই আরও ভাল প্রাপ্য, এবং এটি শোরনার্নার আনাবেল ওকেস সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় মৌসুমের আশাবাদীর জন্য কিছু জায়গা সহ শ্রোতারা সেই প্রথম মরসুমের রান মধ্য দিয়ে শোটি খুঁজে পেয়েছিল বলে সিরিজটিতে তিনি প্রচুর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। তবে, টিভির অস্থির পরিবেশ পুরো দর্শকদের আগে শোটি সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছিল যে এর মতো একটি শো এটি খুঁজে পেতে পারে। যদিও বাতিলকরণ সমস্যাটি 2023 সালে ফিরে আসার মতো ভয়াবহ নয়, তবুও আমরা দেখতে পাই যে নেটওয়ার্কগুলি এবং স্টুডিওগুলি তাদের খাঁজটি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগে শোগুলিতে প্লাগটি টানছে। যা কিছু করে তা হ’ল শ্রোতারা নতুন প্রোগ্রামিংয়ে খুব বেশি বিনিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করে, যা আবারও দুষ্টচক্রটি শুরু হয়।





