গোল্ডবার্গ: কমলা হ্যারিস ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে অসুস্থ করে তুলছেন তা নিরাময় করবেন না
গোল্ডবার্গ: কমলা হ্যারিস ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে অসুস্থ করে তুলছেন তা নিরাময় করবেন না

08 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 16 মিনিট আগে4 মিনিট পড়া

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি প্রার্থী কমলা হ্যারিস সমর্থকদের দিকে তরঙ্গ করেন যখন তিনি ওয়াশিংটন, ডিসির হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, November নভেম্বর, ২০২৪ সালে বক্তব্য দেওয়ার পরে মঞ্চে যাত্রা শুরু করেন। ছবি ব্রেন্ডন স্মিয়ালোস্কি /গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবম রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন একজন ব্রিটিশ বিষয় এবং হোয়াইট হাউস জয়ের জন্য হুইগ পার্টির প্রথম সদস্য জন্মগ্রহণকারী সর্বশেষ কমান্ডার ছিলেন। তিনি ইতিহাসের দীর্ঘতম উদ্বোধনী ঠিকানাটি প্রায় দুই ঘন্টা দিয়েছিলেন এবং তার মেয়াদে মাত্র ৩১ দিন পরে অফিসে মারা যাওয়া প্রথম সভাপতি ছিলেন, তিনি সবচেয়ে কম রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

ওহ, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আরও একটি বিট ট্রিভিয়া রয়েছে যিনি আমাদের স্লোগান দিয়েছিলেন “টিপ্পেকানো এবং টাইলারও।” হ্যারিসনই সর্বশেষ রাজনীতিবিদ যিনি তার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হারাতে এবং তারপরে পরেরটি জিতেছিলেন (টমাস জেফারসন এবং অ্যান্ড্রু জ্যাকসন তাঁর সামনে এটি পরিচালনা করেছিলেন)। রিচার্ড নিক্সন কেবল রাস্তায় নেমে যাওয়ার জন্য হেরে গেলেন। (গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড এবং ট্রাম্প কেবল দু’জন জিতেন, হেরে যান এবং তারপরে আবার জিতেন))

হ্যারিসনের যুগের পর থেকে প্রত্যেকে যারা প্রথম চেষ্টা করে হেরে এবং পরের নির্বাচনে আবার দৌড়ে এসেছিল। ডেমোক্র্যাট অ্যাডলাই স্টিভেনসন এবং রিপাবলিকান টমাস দেউই দু’বার দৌড়ে এসে দুবার হেরে গেছেন। হেনরি ক্লে এবং উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান প্রত্যেকে টানা তিনবার দৌড়েছিল এবং হেরে গেছে (ক্লে তিনটি আলাদা পার্টির টিকিটে দৌড়েছিল)। ভোটাররা, মনে হয়, ক্ষতিগ্রস্থদের পছন্দ করবেন না।

এগুলি কমলা হ্যারিসের পক্ষে উত্সাহজনক ফলাফল নয়, যিনি গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় গভর্নরের হয়ে প্রার্থী হবেন না, এই জল্পনা কল্পনা করেছিলেন যে তিনি হোয়াইট হাউসে আরও একটি যেতে চান।

তবে ইতিহাস তার চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। এটা এখানে এবং এখন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বুনোভাবে জনপ্রিয় নয়। এর নেট ফ্যাভোরিবিলিটি (মাইনাস 30 পয়েন্ট) প্রায় ট্রিপল রিপাবলিকানদের (বিয়োগ 11 পয়েন্ট)। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গত 35 বছরের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি অপ্রিয় জনপ্রিয়। ডেমোক্র্যাটদের সাথে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপ্রিয়তার বিপরীত প্রভাব থাকতে হবে, তখন 63৩% আমেরিকানদের পার্টির একটি প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

কেন? কারণ ডেমোক্র্যাটরা তাদের নিজস্ব পার্টিতে ক্ষিপ্ত – উভয়ই ট্রাম্পের কাছে হেরে এবং এখন তাকে অফিসে থাকা তাকে অনেক বাধা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য। আমার প্রেরণের সহকর্মী নিক ক্যাটোগিও যেমন লিখেছেন, “এমনকি ডেমোক্র্যাটরাও ডেমোক্র্যাটদের ঘৃণা করতে শিখেছে।”

এটি সমস্ত হ্যারিসের দোষ নয়। প্রকৃতপক্ষে, দোষের সিংহের অংশটি জো বিডেন এবং সক্ষমদের কোটারি যারা তাকে আবার দৌড়াতে উত্সাহিত করেছিল তাদের কাছে যায়।

হ্যারিসের দ্বিধা হ’ল তিনি দলের সাথে গণতান্ত্রিক অসন্তুষ্টির প্রতীক। এই অসন্তুষ্টি একচেটিয়া নয়। প্রগতিশীলদের জন্য, আপত্তিটি হ’ল ডেমোক্র্যাটরা যথেষ্ট কঠোর লড়াই করছে না। পার্টির আরও কেন্দ্রবাদী শাখার জন্য, সমস্যাটি হ’ল ডেমোক্র্যাটরা ভুল জিনিসগুলির জন্য লড়াই করছে, সংস্কৃতি যুদ্ধ এবং পরিচয় রাজনীতিতে খুব বেশি দূরে চলে গেছে। উভয় দলকে একত্রিত করা জয়ের একটি দর্শনীয় ইচ্ছা। এটি হারানোর জন্য সর্বাধিক পরিচিত একজন রাজনীতিবিদদের পক্ষে বিশ্রী।

হ্যারিসকে ২০২৪ সালে মনোনীত হওয়ার প্রায় একমাত্র কারণ হ’ল তিনি ছিলেন বৈচিত্র্য বাছাই। বিডেন স্পষ্ট ছিলেন যে তিনি একজন মহিলা এবং পরে আফ্রিকান আমেরিকান চলমান সাথীকে বেছে নেবেন। এবং একই গতিশীল যখন বিডেন প্রত্যাহার করে নেয় তখন তাকে পাশে রাখা অসম্ভব করে তুলেছিল।

অবশ্যই, বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটরা তার জাতি এবং লিঙ্গকে সমস্যা হিসাবে দেখেন না এবং বিমূর্তে তাদের উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি উপ-রাষ্ট্রপতি বাছাই হোয়াইট ছেলেরা সহ একটি বৈচিত্র্য বাছাই। চলমান সাথীদের একটি জোটের কিছু অংশে আবেদন করার জন্য বেছে নেওয়া হয়।

সুতরাং হ্যারিসের সমস্যা তার জাতি বা যৌনতা নয়; ডেমোক্র্যাটিক জোটকে প্রসারিত করে এমনভাবে ভোটারদের কাছে আবেদন করা তার অক্ষমতা।

ডেমোক্র্যাটদের জয়ের জন্য, তাদের এমন একজনের প্রয়োজন যারা ট্রাম্পের ভোটারদের ফ্লিপ করতে পারেন। কম গণতান্ত্রিক ভোটদানের কারণে তিনি হারাতে পারেননি; তিনি হেরে গেছেন কারণ তিনি পরিবর্তিত ভোটারদের কাছে অসম্পূর্ণ।

তার গাজী, প্রায়শই বায়বীয়, বক্তৃতা তাকে একটি ছোট্ট লিবারেল আর্টস কলেজে শিক্ষার্থীদের ডিনের মতো শব্দ করে তোলে। তার দৃ ic ় বিশ্বাসগুলি শোনা গেল যে তারা এমন সময়ে ফোকাস গ্রুপগুলি দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল যখন ভোটাররা সত্যতা কামনা করেছিল। সবচেয়ে খারাপ বিষয়, হ্যারিস জো বিডেনের এই জেদকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নিজেকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখেন না।

সান ফ্রান্সিসকো এবং ক্যালিফোর্নিয়ার রাজনীতি থেকে বছরের পর বছর থেকে শিখে নেওয়া – প্রগতিশীল নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে বয়লারপ্লেটের সাথে একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই ধরনের ক্লাববি শ্রদ্ধা তাকে এমন সমস্যার নিখুঁত সমাধান করে তোলে যা বিদ্যমান নেই।

অফিস ছাড়ার পর থেকে তার প্রথম সাক্ষাত্কারের জন্য স্টিফেন কলবার্টের দ্য লেট শোতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁর পছন্দ। সিবিএস সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে এটি কলবার্ট এবং শো উভয়কেই সমাপ্ত করছে, জোর দিয়ে বলেছে যে এটি নিখুঁতভাবে একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ছিল। তবে সম্প্রচারের নেটওয়ার্কের সিদ্ধান্তের কারণটি এই অংশটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যে কলবার্ট তার ব্যয়বহুল শোকে ভোটারদের একটি খুব ছোট, খুব ট্রাম্প বিরোধী টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

“আমি সিস্টেমে ফিরে যেতে চাই না। আমি মনে করি এটি ভেঙে গেছে,” হ্যারিস কলবার্টের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, “নির্বোধ” এবং “নির্দোষ” অভাবকে “নেতৃত্বের” অভাব এবং যারা “নিজেকে আমাদের সিস্টেম এবং আমাদের গণতন্ত্রের অভিভাবক হিসাবে বিবেচনা করেন তাদের” ক্যাপিটুলেশন “ডিক্রি করে।

এটি সমস্ত কলবার্টের আদর্শিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দর্শকদের কাছে ক্যাটনিপ। তবে ডেমোক্র্যাটদের যে শ্রোতা জিততে হবে তা নয়। এবং সে কারণেই, যদি ডেমোক্র্যাটরা তাকে আবার মনোনীত করে, তবে তিনি সম্ভবত ট্রিভিয়া প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ইতিহাসে নামবেন। এবং এটি হবে না, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 48 তম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?”

