গোল্ডম্যান শ্যাচের ডেটা এআইয়ের বেকারত্বের প্রভাব দেখায়

এআই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিগুলি সরিয়ে দিচ্ছে, বিশেষত তরুণ প্রযুক্তিবিদদের জন্য কেবল তাদের কেরিয়ার থেকে শুরু করে।
একটি সোমবার গোল্ডম্যান শ্যাচ নোট, দ্বারা প্রাপ্ত ব্যবসায় ইনসাইডারবিনিয়োগ সংস্থাটি লিখেছিল যে যেহেতু চ্যাটজিপিটি ২০২২ সালের নভেম্বরে চালু হয়েছিল, তাই মার্কিন কর্মসংস্থানের প্রযুক্তি খাতের অংশটি, যা সবেমাত্র সর্বোচ্চ পয়েন্টে এসেছিল, তা হ্রাস পাচ্ছে।
রিপোর্টে দেখা গেছে যে প্রযুক্তি খাতে কাজ করার লক্ষ্যে 20- 30 বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য বেকারত্ব বিশেষত বেশি। ২০২৪ সালের শুরু থেকে, এই গোষ্ঠীর বেকারত্বের হার প্রায় 3%বেড়েছে, সামগ্রিক হারের চেয়ে চারগুণ বেশি। গোল্ডম্যান শ্যাচ বলেছেন যে এই বৃদ্ধি একটি সূচক যে এআই প্রবেশের স্তর থেকে শুরু করে সাদা-কলার কাজ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।
ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ জ্যান হাটজিয়াস এই নোটটিতে অনুমান করেছিলেন যে এআই পরবর্তী দশকের মধ্যে সমস্ত মার্কিন শ্রমিকের 6% থেকে 7% প্রতিস্থাপন করবে। তবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বেকারত্বের হার কেবল এআইয়ের কারণে “পরিচালনাযোগ্য” 0.5% দ্বারা বৃদ্ধি পাবে, কারণ ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকরা অন্যান্য শিল্পে স্থানান্তরিত হবে।
এআই কেবল এন্ট্রি-লেভেল টেকের চাকরি নিয়ে বেকারত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে না-এটি গণ ছাঁটাইও ঘটায়। কোচিং সংস্থা চ্যালেঞ্জার, গ্রে এবং ক্রিসমাস দ্বারা ভাগ করা মঙ্গলবারের একটি প্রতিবেদন অনুসারে সিবিএস সহএআই ২০২৩ সাল থেকে বেসরকারী খাতে সরাসরি ২ 27,০০০ এরও বেশি চাকরি কাটেছে।
চ্যালেঞ্জার, গ্রে অ্যান্ড ক্রিসমাস সিবিএসকে বলেছেন, “শিল্পটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতির দ্বারা পুনরায় আকার দেওয়া হচ্ছে।”
প্রযুক্তি নেতারা চাকরি প্রতিস্থাপনের প্রযুক্তির ক্ষমতাকেও অ্যালার্ম বাজিয়ে দিচ্ছেন। এআই স্টার্টআপ নৃতাত্ত্বিক 42 বছর বয়সী সিইও দারিও আমোডেই, পূর্বাভাস মে মাসে যে এআই সমস্ত এন্ট্রি-লেভেল, সাদা-কলার কাজ অর্ধেক দূর করতে পারে এবং বেকারত্বের ফলে 20%এর বেশি বেড়েছে।
এআই প্রযুক্তি, আইন এবং ফিনান্সের মতো সাদা কলার শিল্পগুলিকে প্রভাবিত করবে, অ্যামোডেই বলেছিলেন।
নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী জেফ্রি হিন্টনের (78) একই রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হিন্টন, যাকে প্রায়শই নিউরাল নেটওয়ার্কগুলিতে তাঁর অগ্রণী কাজের কারণে এআইয়ের গডফাদার বলা হয়, জুনে পূর্বাভাস দিয়েছেন যে “এআই কেবল প্রত্যেককে প্রতিস্থাপন করতে চলেছে” সাদা কলার চাকরিতে।
“আমি মনে করি জাগতিক বুদ্ধিজীবী শ্রমের জন্য, এআই কেবল প্রত্যেককে প্রতিস্থাপন করতে চলেছে,” হিন্টন এ সময় বলেছিলেন।
