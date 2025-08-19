You are Here
গোল্ডেন উইন্ড সিক্যুয়াল আমাদের প্রকাশের ঘোষণা দেয়
গোল্ডেন উইন্ড সিক্যুয়াল আমাদের প্রকাশের ঘোষণা দেয়

কয়েক দশক ধরে, জোজোর উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার ভক্তদের তার অদ্ভুত গল্প বলা, আপত্তিকর চরিত্র এবং অবিস্মরণীয় শিল্প শৈলীর সাথে জড়িত রেখেছেন। যদিও এনিমে প্রায়শই স্পটলাইট পায়, মঙ্গা এবং উপন্যাসগুলির একটি গভীর ইতিহাস রয়েছে যা আর্কস এবং সিক্যুয়ালে ভরা থাকে যা অনেক আন্তর্জাতিক ভক্ত কখনও দেখেনি। এটি একটি বড় উপায়ে পরিবর্তন করতে চলেছে।

শেষ অবধি, একটি দীর্ঘ-হারিয়ে যাওয়া সিক্যুয়াল সোনার বাতাস স্টেটসাইডের পথ তৈরি করছে। জোজোর উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার: বেগুনি ধোঁয়া বিকৃতি 28 এপ্রিল, 2026 এ প্রথমবারের মতো ইংরেজিতে মুক্তি পাবে। এটি একটি প্রধান মুহূর্ত, কেবল এটিই জিওর্নোর বিশ্বকে প্রসারিত করার কারণে নয়, কারণ এটি অবশেষে ভক্তদের পান্নাকোটা ফুগোর মুক্তির গল্পটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চেহারা দেয়।

একটি “হারানো” জোজোর উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার সিক্যুয়াল পশ্চিমের পথ খুঁজে পেয়েছে

বেগুনি ধোঁয়া বিকৃতি কোন সাধারণ নয় জোজো পার্শ্ব গল্প; এটি আসলে নিম্নলিখিত সিক্যুয়ালের একটি সিক্যুয়াল গোল্ডেন হার্ট/সোনার রিংএকটি উপন্যাস যা কেবল জাপান এবং ইতালিতে পাওয়া যায়। বছরের পর বছর ধরে, ইংরেজি-ভাষী অনুরাগীরা কেবল অনলাইনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনুবাদগুলিতে অ্যাক্সেস করতে পারে। এখন, ভিআইজেড মিডিয়া অবশেষে এটিকে একটি পালিশ, স্থানীয়ভাবে মুক্তি দিয়ে অফিসিয়াল করে তুলছে।

উপন্যাসটি মূলত ২০১১ সালে জাপানে নামে প্রকাশিত হয়েছিল বেগুনি ধোঁয়া প্রতিক্রিয়া। সমালোচনামূলক প্রশংসা সত্ত্বেও, এটি প্রায় 15 বছর ধরে বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদের কাছ থেকে লক হয়ে গেছে। গল্পটি ফুগোকে পুনর্বিবেচনা করে, অন্যতম সোনার বাতাসের বেশিরভাগ জটিল চরিত্রগুলি, যখন তিনি অপরাধবোধের সাথে আঁকড়ে থাকেন এবং তাঁর মারাত্মক স্ট্যান্ড, বেগুনি ধোঁয়াশা দিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

উত্তেজনায় যোগ করে বইটিতে জোজো স্রষ্টা হিরোহিকো আরাকির নিজেই শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। লিখেছেন কাউহেই কাদোনো, সর্বাধিক পরিচিত বুগিপপএটি কাদোনোর মনস্তাত্ত্বিক লেখার শৈলীর সাথে আরাকির দৃষ্টিকে মিশ্রিত করে। ফলাফলটি একটি গা er ়, আরও অন্তর্মুখী গ্রহণ জোজোর উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার ইউনিভার্স, ভক্তদের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত যারা ঝলমলে লড়াইয়ের বাইরে কিছু কামনা করে।

জোজোর উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার ভক্তদের জন্য কেন এই প্রকাশটি গুরুত্বপূর্ণ

এল টু আর: God শ্বর, কারস, God শ্বর, কিরা, শয়তান, পুচি এবং ভ্যালেন্টাইন।

এই স্থানীয়করণটি অভিনবত্বের চেয়েও বেশি, কারণ এটি জোজোর ইতিহাসের একটি বড় ফাঁক পূরণ করে। দ্য সোনার বাতাস আর্ক 30 বছর আগে মঙ্গায় শেষ হয়েছিল এবং অনেকের কাছেই জিওর্নোর গ্যাং থেকে ফুগোর হঠাৎ চলে যাওয়া অমীমাংসিত অনুভূত হয়েছিল। বেগুনি ধোঁয়া বিকৃতি অবশেষে তাকে একটি দ্বিতীয় কাজ দেয়, তার অভ্যন্তরীণ অশান্তি অন্বেষণ করে এবং তার আনুগত্য পরীক্ষা করে।

ভিআইজেড মিডিয়ার ইংরেজি সংস্করণটি ইতিমধ্যে অ্যামাজন এবং অন্যান্য খুচরা বিক্রেতাদের উপর প্রির্ডার হিসাবে রয়েছে, 304 পৃষ্ঠার হার্ডকভারের জন্য 28 ডলার মূল্যের। দীর্ঘকালীন অনুরাগীদের জন্য যারা প্রতিটি ভলিউম সংগ্রহ করেছেন, এই উপন্যাসটি তাদের তাকগুলিতে আবশ্যক সংযোজন হবে। এর আগমনও জোজোর মহাবিশ্ব কীভাবে তার মূললাইন এনিমে এবং মঙ্গা আর্কস ছাড়িয়ে প্রসারিত অব্যাহত রয়েছে তাও তুলে ধরেছে।

সময় ভাল হতে পারে না। সঙ্গে ইস্পাত বল রান সম্প্রতি একটি এনিমে অভিযোজনের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে, জোজোর উদ্ভট অ্যাডভেঞ্চার গ্লোবাল হাইপে আরও একটি উত্সাহ অনুভব করছে। নতুন অভিযোজনকে উত্সর্গীকৃত একটি লাইভস্ট্রিম 23 সেপ্টেম্বর, 2025 এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে, ভক্তদের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে উদযাপন করার জন্য প্রচুর পরিমাণে থাকবে তা নিশ্চিত করে বেগুনি ধোঁয়া বিকৃতি মুক্তি।

