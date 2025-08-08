গোল্ডেন গম্বুজ মিশনের জন্য কামিংস ফাইন-টিউনস হেলহাউন্ড ড্রোন

এই সপ্তাহে আলাবামার হান্টসভিলে স্পেস অ্যান্ড মিসাইল ডিফেন্স সিম্পোজিয়ামে হোমল্যান্ড প্রতিরক্ষা মিশনগুলি পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা তার হেলহাউন্ড ড্রোনটির একটি বৈকল্পিক উন্মোচন করেছে কামিংস এয়ারস্পেস।
সংস্থাটি তার এস 3 বৈকল্পিক নিচ্ছে এবং এয়ার ডিফেন্স মিশনগুলি গ্রহণ করার জন্য এটি একটি নতুন এস 4 বৈকল্পিক হিসাবে তৈরি করছে, বিশেষত ড্রোন হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করে, যা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোমল্যান্ডের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা শিল্ড ডাবড গোল্ডেন গম্বুজের কাঠামোর মধ্যে ফিট করতে পারে।
টার্বোজেট-চালিত, থ্রিডি-প্রিন্টেড হেলহাউন্ড এস 3 ড্রোন বিভিন্ন পে-লোড বহন করতে পারে এবং সংস্থাটি এই বছরটি একটি প্রতিযোগিতার জন্য একটি লোটারিং মুনিশন বিকল্প হিসাবে এগিয়ে দিচ্ছে যা মার্কিন সেনাবাহিনী এই বছর যাত্রা শুরু করার পরিকল্পনা করছে।
গোল্ডেন গম্বুজ মিশন সেটগুলি গ্রহণের জন্য ডিজাইন করা এস 4 বৈকল্পিকটি এস 3 এর একটি স্কেল-আপ সংস্করণ যা তার মডুলার আর্কিটেকচারকে যেমন অপসারণযোগ্য নাকের মতো গ্রহণ করে যা মানহীন বিমান ব্যবস্থাটিকে কাউন্টারিং ড্রোন থেকে গোয়েন্দা, নজরদারি এবং পুনর্বিবেচনা বা একটি অস্ত্র হিসাবে পরিবেশন করতে দেয়, যা কোম্পানির চিত্তে ক্যাম্পে, শিমের কিলো মতে।
এস 4 হ’ল “সত্যই একটি মাল্টিমিশন সক্ষমতা পাশাপাশি একটি মাল্টিলাঞ্চ প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতা,” তিনি যোগ করেছেন, “তাই স্থলভিত্তিক প্রাথমিক ধরণের, তবে তারপরে এয়ারফ্রেম এবং লঞ্চ ক্যানিটার একটি বায়ু- এবং সমুদ্র-ভিত্তিক লঞ্চ উভয়কেই সমর্থন করতে পারে।”
“গতিশীলতা এবং মাল্টিমিশন ক্ষমতা স্পষ্টতই গোল্ডেন গম্বুজের জন্য যে কোনও ধরণের স্তরযুক্ত পদ্ধতির পক্ষে সর্বজনীন,” তিনি বলেছিলেন।
পে-লোডের উপর নির্ভর করে এস 3 বৈকল্পিক প্রায় 12 থেকে 14 পাউন্ড, এস 4 45 পাউন্ডের পরিসরে পড়ে। তবে বেশিরভাগ সামর্থ্য একই সফ্টওয়্যার, অ্যাডিটিভ উত্পাদন কৌশল, 3 ডি-প্রিন্টেড উপকরণ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক-অফ-শেল্ফ অংশগুলি ব্যবহার করে।
এস 4 ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে এবং সংস্থাটি প্রোটোটাইপগুলি তৈরি করছে। কামিংস জানিয়েছেন, এই পরবর্তী বসন্তের মধ্য দিয়ে পড়ার আগেই সামর্থ্যের সাথে ফ্লাইট টেস্টে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
এস 3 উত্পাদন কৌশলটির মতো, এস 4 ডিজাইনটি বাস্তবতাও বিবেচনা করে যে এটি একটি বৃহত আকারে উত্পাদন করা দরকার।
সামরিক বাহিনী যেভাবে অস্ত্র সিস্টেমগুলি অর্জন করে সেভাবে পরিবর্তন করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে, সংস্থাগুলি প্রতিযোগিতামূলক অধিগ্রহণের অংশ হিসাবে তারা স্কেল তৈরি করতে পারে তা প্রমাণ করার জন্য সংস্থাগুলির প্রয়োজন। Or তিহাসিকভাবে, একটি অস্ত্র ব্যবস্থাটি যুদ্ধের ময়দানে তার পারফরম্যান্সের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে যে কোনও ব্যবস্থা তৈরি করতে বা সরবরাহকারী বেসটি কতটা স্থিতিশীল ছিল তার জন্য যে পরিমাণ কাজ লাগে তার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ না দিয়ে।
হান্টসভিলে-ভিত্তিক সংস্থা আলাবামার রেডস্টোন আর্সেনালের পাশের একটি জায়গা বেছে নিয়েছিল, প্রোগ্রাম অফিসে বাসায় এবং সেনাবাহিনীর বিমানের জন্য পরীক্ষা ও বিকাশ, ২০২১ সালে এবং প্রচুর পরিমাণে ড্রোন তৈরির উদ্দেশ্যে একটি সুবিধা তৈরি এবং তৈরি করে।
হেলহাউন্ড এয়ার গাড়ির একটি বড় অংশ বাণিজ্যিকভাবে উপলভ্য 3 ডি প্রিন্টার ব্যবহার করে ঘরে বসে এবং বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ স্ট্যান্ডার্ড অংশগুলি কিনে তৈরি করা হয় যা কেবলমাত্র কয়েকটি সরবরাহকারীর পক্ষে অনন্য নয়, কামিংস বলেছিলেন।
“আপনি যদি স্বল্প মূল্যের সমাধানগুলি সম্পর্কে ভাবেন-এটি কৌশলটির অংশ-আমাদের এমন কিছু ডিজাইন করতে হবে যা আমরা একাধিক বিক্রেতাদের কাছ থেকে স্ক্রু পেতে পারি, আমরা একাধিক বিক্রেতাদের কাছ থেকে 3 ডি প্রিন্ট উপাদান পেতে পারি,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা দুর্দান্ত পে -লোড সম্পর্কে কথা বলি, এটি একটি আলাদা চ্যালেঞ্জ, তবে ইলেকট্রনিক্স, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা একাধিক বিক্রেতাদের কাছ থেকে তাদের উত্স দিতে পারি।”
হান্টসভিলে সুবিধার জন্য, কামিংস বলেছিলেন যে তার লক্ষ্য মাসে কমপক্ষে 100 এস 3 এয়ার যানবাহন উত্পাদন করা।
“আমাদের সরবরাহকারী অংশীদারদের মাধ্যমে আমরা হেলহাউন্ড এস 3 এর জন্য যে একই বিতরণ করা পদ্ধতির বিষয়টি বিবেচনা করেছি তা হ’ল একই পদ্ধতির যে আমরা আবার এস 4 এর সাথে নিতে চাইছি,” কামিংস বলেছিলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সংমিশ্রণ (এবং) যানবাহনের নকশার জন্য লাইসেন্সিং চুক্তিগুলি, এটি সরকারের ডিজাইনের জন্য বা শিল্পের অংশীদারদের সাথে থাকুক না কেন, উত্পাদন চাহিদা মেটাতে।”
তিনি বলেন, “এই স্তরযুক্ত প্রতিরক্ষামূলক কৌশলটির অংশ হিসাবে গোল্ডেন গম্বুজের সমাধান সেটটি সামনে আনার পক্ষে ভাল উপযুক্ত,” তিনি বলেছিলেন। “কামিংস এ্যারোস্পেসটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রোগ্রামগুলিতে নির্মিত হয়েছিল That এভাবেই আমরা প্রথম শুরু করেছি, এবং তাই আমরা গত 16 বছরে প্রায় প্রতিটি ইন্টারসেপ্টর, সেন্সর বা (কমান্ড-অ্যান্ড-নিয়ন্ত্রণ) প্রোগ্রামে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা পোর্টফোলিওর মধ্যে অবদান রেখেছি।”
