গোষ্ঠী আইয়েদাটিভা অভিযোগ করেছে যে এন 240 বিএন ‘সিক্রেট’ ওন্ডো বন্ডের উপর
বৃহস্পতিবার ওএনডিও রিডিম্পশন ফ্রন্ট, ওএনডিও রিডিম্পশন ফ্রন্ট, ওএনডিও রাজ্য সরকারকে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব, বিশেষত এর বিতর্কিত N240 বিলিয়ন বন্ডের কারণে, ওএনডিও রাজ্য সরকারকে অভিযুক্ত করেছে।

গোষ্ঠী অনুসারে, তার শর্ত, ব্যবহার এবং বর্তমান অবস্থার দিক থেকে বন্ডের কোনও জনসাধারণের দৃশ্যমানতা নেই, জোর দিয়ে যে গভর্নর লাকি আইয়েদাটিয়ার প্রশাসন অভিযোগযুক্ত আর্থিক গোপনীয়তার সাথে জড়িত।

রাজ্যের রাজধানী আকুরে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় ওআরএফ প্রকাশ করেছে যে এটি নথি এবং প্রমাণের দখলে রয়েছে যে সরকারের কিছু ব্যক্তি “গোপন” বন্ড থেকে মাসিক এন 12 বিলিয়ন কিকব্যাক গ্রহণ করছেন।

এই গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের মতে, সহ-চেয়ারম্যান কায়োড মোগবোজুরী এবং সেক্রেটারি, অ্যাডেডটুন আজুলো, আইয়েদাটিভা এবং তার কমিশনারকে এই বিতর্কিত বন্ধনটি পরিষ্কার করে আসা উচিত।

ওলগুন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে রাজ্যের অখণ্ডতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, ওন্ডো স্টেট হাউস অফ অ্যাসেমব্লিকে তাত্ক্ষণিকভাবে একটি স্বচ্ছ তদন্ত শুরু করার আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে যে অব্যাহতভাবে “নীরবতা কেবল সন্দেহের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।”

“N240 বিলিয়ন বন্ড জারি করার বিষয়টি এবং এন 12 বিলিয়ন মাসিক কিকব্যাকের অভিযোগ। এগুলি বাজারে সাধারণ ফিসফিসার নয়।

“বন্ড জারির বিশ্বাসযোগ্যতা হ’ল এর দৃশ্যমানতা। আমাদের কাছে এটি খুব দৃ note ় নোটে রয়েছে যে এই বন্ড থেকে এক বা দু’জনের ব্যক্তিগত পকেটে যাচ্ছেন, এন 12 বিলিয়ন মাসিক কিকব্যাক তৈরি করা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

এদিকে, ওএনডো স্টেট কমিশনার তথ্য ও ওরিয়েন্টেশন, আইডোউইউ আজানাকুন এই দলটিকে মুখহীন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে, ওন্ডো সুশাসন জোট বলেছে যে রাষ্ট্রের সমস্ত আর্থিক রেকর্ডগুলি উন্মুক্ত, নিরীক্ষণ এবং যাচাইযোগ্য, জোর দিয়ে যে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন।



