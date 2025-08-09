গৌতেং ফাদার গর্ভবতী কন্যার পরে ধর্ষণের অভিযোগের মুখোমুখি

ভুক্তভোগী 2022 সালের ডিসেম্বরে একটি শিশু ছেলের জন্ম দেয়।
- ১৯ জুলাই তার মেয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ খোলার পরে ১৯ জুলাই একজন গৌতেং পিতা গ্রেপ্তার হয়েছিল।
- রাজ্য জামিনের বিরোধিতা করেছিল এবং জামিনের বিচারের জন্য বিষয়টি 12 আগস্ট স্থগিত করা হয়েছিল।
তার মেয়েকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগে অভিযুক্ত এক গৌতেং ব্যক্তি আদালতের কাছে জামিন দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।
৩৯ বছর বয়সী অভিযুক্ত, যার পরিচয় ভুক্তভোগী রক্ষার জন্য প্রকাশ করা যায় না, ১৯ জুলাই তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এখন ১৮ জন তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছিলেন।
শুক্রবারের জামিন শুনানি চলাকালীন একুরহুলেনিতে সাকান ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আদালতে, অভিযুক্তরা আর 1 000 জামিনে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তিনি তার তিন সন্তানের – 1, 12 এবং 18 বছর বয়সী – কারণ তাঁর স্ত্রী বেকার এবং তাদের সমর্থন করতে অক্ষম ছিলেন বলে তিনি প্রাথমিক যত্নশীল ছিলেন।
তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা, সার্জেন্ট তেবোগো লেফোটো জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন যে রাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী মামলা রয়েছে যা ডিএনএ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তি শিকারের সন্তানের জন্ম দিয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য।
অধিকন্তু, লেফোটো সাক্ষ্য দিয়েছিল যে অভিযুক্তরা একটি বিমানের ঝুঁকি তৈরি করেছে এবং সম্ভবত সাক্ষীদের সাথে হস্তক্ষেপ করবে।
লেফোটো আদালতকে বলেন, “বাবা গৌতেং থেকে লিম্পোপোতে ভ্রমণ করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি একটি মামলা খুলেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন তা শিখার পরে ভুক্তভোগীর মুখোমুখি হতে হয়েছিল।”
পটভূমি
জাতীয় প্রসিকিউটিং কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক মুখপাত্র লুমকা মহানজানা শুক্রবার জারি করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ২০২২ সালের মার্চ মাসে অভিযুক্ত তার বাবা -মা এবং ছোট ভাইয়ের সাথে থাকাকালীন অভিযুক্ত নির্যাতনের শুরু হয়েছিল।
প্রথম রিপোর্টের ঘটনার দিন, মা গির্জার কাছে গিয়েছিলেন, বাচ্চাদের বাবার সাথে রেখেছিলেন।
“বাবা বাইরে খেলতে গিয়ে বাবা ভুক্তভোগীকে বাড়িতে ডেকেছিলেন এবং তার ভাইকে কাছের একটি দোকানে চিপস কিনতে পাঠিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। শিকারটি বাড়িতে প্রবেশ করলে তিনি তার বাবাকে তার ঘরে দেখতে পেলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তার পিছনে দরজাটি তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন, তাকে পোশাক পরেছিলেন, তাকে ধরেছিলেন, এবং তারপরে ঘরে রেখে গেছেন।”
মা যখন সেদিনের পরে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি তার শোবার ঘরে কান্নাকাটি করতে দেখেন।
জিজ্ঞাসা করার পরে, ভুক্তভোগী ঘটনাটি প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু মা তাকে বিশ্বাস করেননি, মহানজানা যোগ করেছেন।
“এই অপব্যবহার অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তী ঘটনার সময় ভুক্তভোগী তার অ্যাকাউন্ট ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার মা এখনও তার দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। অবশেষে, ভুক্তভোগী তার পুরোপুরি বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিয়েছেন।
“শিকার যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তখন পরিস্থিতি আরও বেড়ে যায় এবং তার মাকে তাকে ফোলোসং হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করে, যেখানে প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি গর্ভবতী ছিলেন।
মহানজানা রিপোর্ট করেছে, “তার মেয়েকে সাহায্য করার পরিবর্তে মা অভিযোগ করেছিলেন যে গর্ভাবস্থা তাকে একটি সমঝোতা দিয়ে শেষ করার চেষ্টা করেছিলেন, যা ব্যর্থ হয়েছিল,” মহানজানা জানিয়েছে।
বিষয়টি গোপন করার অভিযোগে, বাবা -মা তার পিতামহী নানীর সাথে বসবাসের জন্য ভুক্তভোগীকে লিম্পোপোতে পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে একটি শিশু ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন মহানজানা।
জামিনের রায় দেওয়ার জন্য আদালত মামলাটি 12 আগস্ট 2025 এ স্থগিত করেছে।