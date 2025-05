গৌভিয়া এবং মেলো যারা রাজনীতিকে “বদ্ধ ক্লাব” হিসাবে দেখেন তাদের “কর্পোরেট প্রতিক্রিয়া” আক্রমণ করে | রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হেনরিক গৌভিয়া এবং মেলো যারা এই নীতিটি “একটি বদ্ধ ক্লাব” বলে মনে করেন তাদের প্রার্থিতার জন্য “কর্পোরেট এবং গভীরভাবে অগণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া” আক্রমণ করেছিলেন।

পোর্তো কাস্টমস কংগ্রেস সেন্টারে সমর্থকদের সাথে একটি ডিনারে গৌভিয়া এবং মেলো বলেছিলেন, “আমি সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আমি কর্পোরেট এবং গভীরভাবে অগণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ নিই,” তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে পিএসডি প্রেসিডেন্ট রুই রিও তার প্রচারের জাতীয় এজেন্ট হবেন। অ্যাডমিরালের জন্য, এটি ছিল “ইনস্টল করা সমাজের একটি নির্দিষ্ট নাস্তা থেকে একটি প্রতিক্রিয়া”।

“যদি একদিকে, তারা গণতন্ত্রের হেরাল্ডস এবং নাগরিকদের প্রতিরোধ ও নাগরিক কর্তব্যকে সক্রিয়ভাবে সম্প্রদায়ের রাজনীতি এবং জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করে, অন্যদিকে, যে কোনও নাগরিক যে রাজনৈতিক সংজ্ঞায় নিজেকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যে তারা নিজেরাই তৈরি করেছে যে তারা তৈরি করেছে,” তিনি বলেছিলেন।







তার সমর্থকদের দীর্ঘ বেতনের পরে, তিনি তাদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে “রাজনীতি এমন একটি বদ্ধ ক্লাব নয় যেখানে আপনি কেবল প্রবেশ করেন, যে কোনও বর্ণের কাছে জিম্মি হতে পারে।” “গণতন্ত্র তা নয়,” তিনি বলেছিলেন।

হেনরিক গৌভিয়া এবং মেলো তার বক্তৃতায় বিবেচনা করেছিলেন যে “আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হ’ল অর্থনীতি।” তিনি বলেন, “শক্তিশালী, প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি ব্যতীত আমরা সমৃদ্ধি বিতরণ করতে পারি না বা সামাজিক অবস্থা বজায় রাখতে পারি না যে এটি আমাদের জয় করতে এত বেশি ব্যয় করে,” তিনি আরও উল্লেখ করে বলেছিলেন যে “দেশের সম্ভাবনা মুক্ত করা”, “গোয়েন্দাগুলির সাথে বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা, উদ্যোক্তাদের এবং নাগরিকদের স্থিতিশীলতা প্রদান, ন্যায়বিচারের সংস্কার এবং রাষ্ট্রকে আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন।”

গৌভিয়া এবং মেলোর পক্ষে, “একটি উন্নত রাষ্ট্র কোনও মুক্ত সমাজকে বাধা দেয় না এবং বাধা দেয় না, যেখানে নিখরচায় উদ্যোগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং উদ্ভাবনকে vy র্ষা ছাড়াই সম্মানিত ও প্রশংসা করা হয়।” “পর্তুগালের প্রতিভা রয়েছে It এটির সৃজনশীলতা রয়েছে It এর ইতিহাস রয়েছে But তবে এর স্কেল, উত্পাদনশীলতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব রয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পরিবারগুলির দ্বারা গৃহীত আবাসন সমস্যার দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, যারা “তাদের ইচ্ছার উত্তর না পেয়ে শালীন আবাসনের জন্য আবার লড়াই করেন”, কারণ “বেতনগুলি ক্রমবর্ধমান সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয় এবং মাসের শেষের দিকে না পৌঁছানোর প্রবণতা রয়েছে।”

তিনি বলেন, “আমাদের কে দেশ এবং পর্তুগিজদের সেবা করে তাদের মূল্যবান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। আমি আমাদের চিকিত্সক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদারদের কথা বলি; আমি শিক্ষক, সামরিক এবং পুলিশ – যে লোকেরা সর্বদা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে আচরণ করা হয় না তাদের কথা বলি,” তিনি বলেছিলেন।