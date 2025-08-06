You are Here
গ্যাংল্যান্ড আন্ডারকভার: সবেমাত্র চার্লস ফ্যালকো এবং ড্যামন রুনিয়ানের সাক্ষাত্কার নিয়েছে-পর্দার আড়ালে গল্পগুলি প্রকাশ করে এবং কী হতে পারে পরবর্তী কী হতে পারে (3 মরসুম?)

হাই আর/টেলিভিশন,

আমি সম্প্রতি সাথে বসেছিলাম চার্লস ফ্যালকোপিছনে বাস্তব জীবনের আন্ডারকভার এজেন্ট গ্যাংল্যান্ড আন্ডারকভারএবং ড্যামন রুনিয়ানঅভিনেতা যিনি তাকে চিত্রিত করেছিলেন।

আমরা সম্পর্কে গভীরভাবে কথা বলেছি:

  • • এটি আমেরিকার তিনটি মারাত্মক বাইকার গ্যাং – ভ্যাজোস, মঙ্গোলস এবং আউটলজের মধ্যে অনুপ্রবেশের মতো কী ছিল
  • • কীভাবে ফ্যালকোর আসল অভিজ্ঞতাগুলি টেলিভিশনের জন্য অভিযোজিত হয়েছিল
  • • শোটি কী ঠিক পেয়েছে (এবং এটি কী করেনি)
  • • ভূমিকার জন্য ড্যামনের প্রস্তুতি
  • • প্লাস উভয়ের কাছ থেকে কিছু ব্যক্তিগত প্রতিচ্ছবি

বহু ভক্ত বছরের পর বছর ধরে কী ভাবছেন তা আমরাও স্পর্শ করেছি:

👉 মরসুম 2 আসলেই শেষ ছিল নাকি …?

ফ্যালকো এবং রুনিয়ান উভয়ই পরবর্তী কী হতে পারে – এবং ফ্যানবেস কীভাবে এটি ঘটাতে আসলে ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে একচেটিয়া অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে দেয়।

আমার চ্যানেলে আগামীকাল সম্পূর্ণ সাক্ষাত্কার (সাবটাইটেল এবং পূর্ব ইউরোপীয় দর্শকদের জন্য একটি ডাব সংস্করণ সহ) প্রিমিয়ার রয়েছে।

যদি কারও আগ্রহী হয় তবে আমি এখানে সাক্ষাত্কার থেকে হাইলাইটগুলি, পর্দার আড়ালে ক্লিপগুলি বা আরও গভীর মন্তব্য ভাগ করে নিতে পেরে খুশি হব-সবাইকে ধন্যবাদ!

