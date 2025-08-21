You are Here
‘গ্যাং অফ লন্ডন’ 4 মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ
News

গ্যাং অফ লন্ডন আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরে আসছে।

স্কাই 4 মরসুমের জন্য গ্যাংস্টার সিরিজটি পুনর্নবীকরণ করেছে। ভাইস স্টুডিওস গ্রুপের পালস ফিল্ম দ্বারা উত্পাদিত, গ্যাং অফ লন্ডন গ্যারেথ ইভান্স এবং ম্যাট ফ্ল্যানারি তৈরি করেছিলেন।

লন্ডনের অপরাধ গ্যাংগুলির মধ্যে রক্তাক্ত শক্তি সংগ্রামগুলির বিশদ বিবরণ দিয়ে, কোকেনের এক ছিটেফোঁটা চালানের পরে কয়েকজন গ্রাহককে হত্যা করার পরে গল্পটি তুলেছিল। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এএমসি -তে স্ক্রিন করা হয়েছে

গ্যাং অফ লন্ডন তারকারা ọpẹ́ dìrísù, যিনি আন্ডারকভার কপ-গ্যাংস্টার এলিয়ট ফিঞ্চের চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং নারজেস রশিদি, যিনি কুর্দি গ্যাং বস লেল। প্রথম মরসুম গ্যাং অফ লন্ডন 2020 সালে প্রচারিত।

স্কাই এডিনবার্গ টিভি ফেস্টিভ্যালে সিজন 4 নিশ্চিত করেছে, যেখানে 3 মরসুম মিঃ বিগস্টুফ এছাড়াও ঘোষণা করা হয়েছিল। ড্যানি ডায়ার গ্লেনের বিচ্ছিন্ন ভাই লি ক্যাম্পবেল (সিরিজের নির্মাতা রায়ান সাম্পসন অভিনয় করেছেন) চরিত্রে অভিনয় করার জন্য একটি বাফটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন।

স্কাইতে স্ক্রিপ্টেড অরিজিনালসের নির্বাহী পরিচালক মেঘান লেভারস এডিনবার্গ দর্শকদের বলেছিলেন যে তিনি পরবর্তী খুঁজছেন ব্রাসিকযা এর সপ্তম এবং চূড়ান্ত মরসুমে পৌঁছেছে।

