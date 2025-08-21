গ্যান্টজের পার্টির সিগন্যালগুলি গাজা চুক্তির উপরে প্রধানমন্ত্রীর সুদূর-ডান মিত্রদের বল্টু হলে জোটে যোগ দিতে পারে

বেনি গ্যান্টজের কেন্দ্রবিন্দু নীল ও হোয়াইট-ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টি বৃহস্পতিবার ইঙ্গিত দিয়েছে যে এটি প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর সরকারকে পুনরায় যোগদানের বিষয়ে বিবেচনা করছে যে জিম্মি চুক্তি এগিয়ে চলেছে তা নিশ্চিত করার জন্য, প্রতিবেদনের একদিন পরেই আলোচনার কিছুটা গতিবেগের মধ্যে বিকল্পটি বিবেচনা করা হচ্ছে।
কান নিউজ বুধবার জানিয়েছে যে নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলে দলটি জোটে যোগ দিতে পারে, যদি তারা এই হুমকি দিয়েছিল, অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইটামার বেন গিভির বোল্টের সুদূর ডান দলগুলি তারা করার হুমকি দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার একটি সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া মতামত টুকরা (হিব্রু লিঙ্ক) ওয়াল্লা নিউজ সাইটে যে গ্যান্টজকে জোটে পুনরায় যোগদানের বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য নেতানিয়াহুর কাছে “দরকারী বোকা” বলে অভিযুক্ত করেছে, দলটি বলেছিল: “একজন বোকা এমন একজন যিনি জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে চান তার চেয়ে বেশি ঘৃণা করেন (নেতানিয়াহু)।”
একই সময়ে, দলীয় কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে বলেননি যে তারা এ জাতীয় সুরক্ষা জাল দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
মূল প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, নীল এবং সাদা-জাতীয় unity ক্য এম কে অ্যালন শুস্টার কানকে বলেছেন, “বর্তমানে সরকারে যোগদানের বিষয়ে কোনও যোগাযোগ নেই, তবে আমরা যদি বুঝতে পারি যে এটি করা জিম্মিদের মুক্তি পেতে পারে, তবে আমরা তা করব।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আপনি কী আশা করবেন? আমরা জিম্মিদের মরতে দেব?”
গ্যান্টজের দল হামাস-নেতৃত্বাধীন October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলের উপর হামলার পরে নেতানিয়াহুর ডানপন্থী সরকারে যোগ দিয়েছিল এবং নতুন গঠিত যুদ্ধের মন্ত্রিসভার তিন ভোটদানের সদস্যদের মধ্যে গ্যান্টজ একজন ছিলেন। তবে যুদ্ধের দিকনির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ক্রমবর্ধমান পার্থক্যের কারণে তার দল ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার ছেড়ে চলে যায়।
এই প্রথমবারের মতো কেন্দ্রবাদী রাজনীতিবিদ দীর্ঘকালীন পরিবেশনকারী প্রিমিয়ারের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, এবং তিনি প্রথমবারের মতো তাঁর সাথে পড়েননি: দু’জন এর আগে ২০২০ সালে জরুরী unity ক্য সরকার গঠন করেছিলেন, তিন দফায় অনির্বচনীয় নির্বাচনের পরে কোভিড -১৯ মহামারী প্রাদুর্ভাবের মধ্যে, তবে জোটের দ্রুত বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় যে নেটওয়ানাহু দ্রুতগতিতে পড়ে গিয়েছিলেন।
গ্যান্টজের দলটি বেশ কয়েকটি ত্রুটিযুক্ত হয়েছে এবং এখন নেসেটে সাতটি আসন নিয়ন্ত্রণ করে যখন এখনও অষ্টম সদস্যের সাথে সমন্বয় করে যারা সম্প্রতি দল ছেড়ে চলে গেছে। পার্টির সংখ্যাগুলি স্মোট্রিচ এবং বেন জিভির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ১৩ টি এমকে প্রতিস্থাপন করবে না এবং নেতানিয়াহুকে ১২০ সদস্যের দেহে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেবে না।
নেতানিয়াহুর জোট বর্তমানে নেসেটে 120 টির মধ্যে মাত্র 60০ টি আসন রয়েছে, গত মাসে ইউনাইটেড তোরাহ ইহুদিবাদ পার্টি ছাড়ার পরে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভাব রয়েছে, তার পরে সুদূর ডান এমকে আভি মাওজ।
বিরোধী দল নেতা ইয়ার লাপিড, যিনি যিশ আতিদ পার্টির নেতৃত্ব দেন, বারবার বলেছিলেন যে তিনি নেতানিয়াহুকে কোনও জিম্মি চুক্তির জন্য একটি “সুরক্ষা জাল” দেবেন।
বুধবার ল্যাপিড দ্বিগুণ হয়ে বললেন, প্রিমিয়ার অফার করার জন্য তাঁর একটি “24-আসনের সুরক্ষা জাল” রয়েছে, স্মোট্রিচের ধর্মীয় জায়নিজম এবং বেন গভিরের ওটজমা ইহুদিত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে জোটের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ১৩ টির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বেশি।
জিম্মিদের উল্লেখ করে লাপিড বলেছিলেন, “এমনকি তার বিনিময়ে তাকে কিছু দিতে হবে না, কেবল তাদের বাড়িতে আনুন।”
গাজায় ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা গত এক সপ্তাহ ধরে তীব্র হয়ে উঠেছে, কারণ ইস্রায়েল গাজা শহরকে জয় করার জন্য এবং বর্তমানে এই অঞ্চলে আশ্রয়কারী মিলিয়ন-প্লাস ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুত করার জন্য ইস্রায়েলকে তার নতুন অনুমোদিত মিশন চালানোর আগে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য ঝাঁকুনি দিয়েছেন।
হামাস সোমবার বলেছে যে এটি তথাকথিত “উইটকফ ফ্রেমওয়ার্ক” এর উপর ভিত্তি করে একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, যা সন্ত্রাসবাদী দলকে ১০ টি জীবিত জিম্মি এবং ১৮ জনের মৃতদেহকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করবে, 60০ দিনের যুদ্ধবিরতি এবং ইস্রায়েলের দ্বারা যুদ্ধের স্থায়ীভাবে আলোচনার পরে ইস্রায়েলের মুক্তির বিনিময়ে।
যাইহোক, নেতানিয়াহু গাজা উপত্যকায় লড়াইকে তীব্র করার জন্য এই মাসের শুরুর দিকে মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা অনুমোদিত পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করে এই ধরনের প্রচেষ্টা খারিজ করে চলেছেন, যদিও তিনি সর্বশেষ প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেননি।
গাজায় পঞ্চাশটি জিম্মি বন্দী রয়ে গেছে-২০২ সালের ২৫১ জনের মধ্যে ৪৯ জন জিম্মি এবং ২০১৪ সালে নিহত একজন সৈনিকের মৃতদেহ। ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন যে তাদের মধ্যে ২৮ জন মারা গেছেন, এবং ২০ জন বেঁচে আছেন এবং আরও দু’জনের মঙ্গল সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
২০২৩ সালের নভেম্বরে প্রথম যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে, হামাস কর্তৃক ১০৫ জন জিম্মি মুক্তি পেয়েছিল এবং আরও ৩০ জন ইস্রায়েলে ফিরে আসা আটটি নিহত জিম্মিদের মৃতদেহের পাশাপাশি জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারিতে আরও একটি চুক্তিতে মুক্তি পেয়েছিল। এই চুক্তির বাইরে আরও পাঁচ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আইডিএফ সেনাবাহিনী দ্বারা আটজনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং পুরো যুদ্ধ জুড়ে গাজা থেকে ৪৯ জন বন্দীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।