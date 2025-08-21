গ্যাভিন নিউজমের পাওয়ার প্লে: জেলাগুলি পুনর্নির্মাণ করা এবং ভোটারদের কণ্ঠ মুছে ফেলা

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ক্যালিফোর্নিয়া সর্বদা নিজেকে গণতন্ত্রের বাতি হিসাবে কাজ করেছে। ২০০৮ এবং ২০১০ সালে, ভোটাররা একটি স্বাধীন নাগরিকদের পুনর্নির্মাণ কমিশন প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক সংশোধনীগুলি কার্যকর করেছিলেন, যা পুনর্নির্মাণের স্বর্ণের মান এবং এটি জাতীয় মডেল হিসাবে কাজ করা উচিত।
এখানে ক্যালিফোর্নিয়ায়, অন্যান্য রাজ্যের মতো নয়, আমাদের নাগরিকরা তাদের প্রতিনিধিদের বাছাই করে – প্রতিনিধিরা তাদের নাগরিকদের বাছাই করেন না। আমাদের সংবিধানে, আমাদের মানদণ্ডটি হ’ল আমরা রাজ্য জুড়ে শুনানির সময় জনসাধারণের মধ্যে জেলা লাইন খসড়া করার সময় শহর, কাউন্টি এবং আগ্রহের সম্প্রদায়গুলিকে একসাথে রাখি।
গ্যাভিন নিউজম আমাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে যেতে চায়। তিনি সম্প্রদায় ইনপুট ছাড়াই বন্ধ দরজার পিছনে মানচিত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন, জনসাধারণের শুনানি ছাড়াই আবার ১ 16 বার এবং শহরগুলিকে ১০০ বার এবং শহরগুলিকে বিভক্ত করে। ফলাফল ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক জেলা হবে না। কে নির্বাচিত হয়েছেন সে সম্পর্কে আজ ভোটাররা যেখানে একটি কণ্ঠস্বর রয়েছে, এটি নিউজমের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটি নিয়ে চলে যাবে।
গ্যাভিনের গেরিম্যান্ডার গাম্বলও এই রাজ্যের জন্য 200 ডলার থেকে 250 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে। আমি এটি আকর্ষণীয় বলে মনে করি যে গভর্নর প্রস্তাব 36 তহবিলের জন্য অর্থ খুঁজে পেলেন না, যা ক্যালিফোর্নিয়ায় আবার অপরাধকে অবৈধ করে তুলবে এবং 58 টি কাউন্টিতে প্রায় 70% ভোটার দ্বারা পাস করেছে। তবে তিনি আমাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে যে তার পুনর্নির্মাণের চালচলনের জন্য অর্থ প্রদান করার জন্য অর্থ পেয়েছিলেন।
গভর্নর বলেছেন এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে, যখন এটি পাস হয় তখন অস্থায়ী কিছু হয় না। সুপারমজরিটি বলেছে যে কর বৃদ্ধি অস্থায়ী হবে, তবে এটি স্থায়ী হয়ে যায়। গোল্ডেন গেট ব্রিজের টোলটি অস্থায়ী হওয়ার কথা ছিল, তবে এটি স্থায়ী হয়ে যায়। আমি এক সেকেন্ডের জন্যও বিশ্বাস করি না যে এটি অস্থায়ী, এবং আপনারও হওয়া উচিত নয়।
এখানে আরেকটি সমস্যা রয়েছে: যখন গভর্নররা টেক্সাস বা ক্যালিফোর্নিয়ায় এই ধরণের হেরফের প্রতিরোধের জন্য নির্মিত একটি সিস্টেমকে ত্যাগ করেন, তখন তারা গণতন্ত্রকেই হ্রাস করে। প্রাক্তন গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারকে পক্ষপাতমূলক বক্তৃতা দিয়ে নয়, স্বচ্ছ সতর্কতার সাথে ওজন করেছেন। একটি সাক্ষাত্কারে প্রাক্তন গভর্নর জেরিম্যান্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁর দৃ strong ় বিরোধিতা বলেছিলেন: “আমি এটিকে প্রথম হাতে দেখেছি, কীভাবে এটি রাজনীতির মন্দ,” এবং যোগ করেছেন, “এটি জনগণের পছন্দের উপর খুব স্পষ্টভাবে আক্রমণ। এটি রাজনীতিবিদদের জন্য আরও শক্তি অর্জন করছে।” শোয়ার্জনেগার নিউজমকে স্বাধীন কমিশনকে ত্যাগ করার পরিবর্তে বহাল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঝুঁকিপূর্ণ কংগ্রেসনাল আসন বা দুটি নয়, তবে ভোটাররা – রাজনৈতিক দলগুলি নয় – তাদের নিজস্ব জেলাগুলি আঁকতে হবে এমন নীতিটি। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রথম স্বাধীন পুনর্নির্মাণ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারের একজন ওপ-এড বলেছেন যে “ক্যালিফোর্নিয়ারদের দাবি করা উচিত যে নিউজম এবং আইনসভা নেতারা জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান করেন এবং স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক লাভের জন্য স্বাধীন পুনর্নির্মাণ কমিশনকে বা রাজ্যের সীমিত আর্থিক সংস্থানকে ত্যাগ করেন না।”
আমি ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসম্যান কেভিন কিলির গণতন্ত্রপন্থী আইনকে সমর্থন করি, যা দেশব্যাপী মাঝামাঝি দশকের পুনরায় বিতরণকে বাতিল করে দেয় এবং গভর্নর, স্পিকার ইমেরিতা ন্যান্সি পেলোসি এবং সমস্ত আইনজীবিদের ফেডারেল আইনকে সমর্থন করার জন্য আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। ক্যালিফোর্নিয়ায় অবশ্যই সিটিজেন-নেতৃত্বাধীন পুনরায় বিতরণ কমিশনকে জেরিম্যান্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ত্যাগ বা পক্ষপাতিত্ব করতে হবে না কারণ এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতার আমন্ত্রণ জানাবে। যখন এক পক্ষ সুবিধার জন্য গণতান্ত্রিক নিয়মকে বাঁকায়, অন্যটি অনুসরণ করে। যখন দুজনেই করেন, গণতন্ত্র ভোটারদের সম্পর্কে হওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পরিবর্তে লাইনগুলি পুনর্নির্মাণের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়। দুটি ভুল একটি অধিকার তৈরি করে না।
গণতন্ত্র চতুর জেরিম্যান্ডারদের মাধ্যমে আসন জয়ের বিষয়ে নয়। এটি আমাদের নাগরিকদের এবং তাদের ভোটের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে। যখন আমাদের গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে তখন ক্যালিফোর্নিয়া অবশ্যই অস্থায়ী লাভের জন্য আমাদের সিস্টেমটি ত্যাগ করবে না।