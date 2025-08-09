গ্যামে বোগুয়েটো, বিগ মেট্রা এবং আরও বেশি ঘোষণা ফ্রি কনসার্ট

দ্য গুস্তাভো এ। ম্যাডেরো মেয়রের অফিস উপলক্ষে একটি বিনামূল্যে কনসার্ট ঘোষণা করেছে “যুব সপ্তাহ” সিডিএমএক্সে। অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের মধ্যে রেগেটন ম্যাক্সা এএস এর জাতীয় এক্সপেনেন্টস রয়েছে বোগুয়েটো, এমে খারাপ বিশ্বাস বা বড় মেট্রা।
এ ছাড়াও তরুণদের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ দেওয়া হবে এটি রাজধানীর উত্তরে এই অঞ্চলে বাস করে। নগর শিল্পের প্রচারের জন্য দাঁড়িয়েছে, উদ্যোক্তাদের জন্য অঞ্চল এবং যৌন স্বাস্থ্যের প্রচার তাদের মধ্যে কয়েকটি।
মেয়রের অফিস অনুসারে, এটি বিভিন্ন শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রচারের জন্য একটি জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি যুবকদের সহায়তা করে এমন তথ্যের প্রচার তাদের জীবনের এই সময়ে তাদের সমস্ত সন্দেহগুলি সমাধান করার জন্য।
এজন্য আমরা আপনাকে বলি যে কোন শিল্পীরা, কখন এবং কোথায় তারা এই নিখরচায় ইভেন্টের সময় পারফর্ম করবেন গুস্তাভো এ মাদেরোতে।
গ্যামে যুব সপ্তাহে বোগুয়েটোর সাথে কে থাকবে?
মেয়রের অফিসের তথ্য অনুসারে, নগর ঘরানার পাঁচ জন শিল্পী থাকবেন এটি গুস্তাভো এ ম্যাডেরোর এসপ্ল্যানেডে উপস্থাপন করা হবে। এটি ছাড়াও উদীয়মান নগর প্রতিভার অংশগ্রহণের জন্য দ্বিতীয় বাদ্যযন্ত্রের দৃশ্য থাকবে।
শিল্পীরা পছন্দ বোগুয়েটো, এমে খারাপ বিশ্বাস, বিগ মেট্রা, জর্জি কারমোনা এবং সায়ুরি এবং সোফোলভ জুটি ইভেন্টের শিরোনাম।
এই ইভেন্ট এটি আগামী মঙ্গলবার, 12 আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে মেয়রের অফিসের এসপ্ল্যানেডে। দুপুর ১২ টা থেকে দরজা খোলা হবে এবং সীমাবদ্ধতার চারপাশে বিনামূল্যে পার্কিং সরবরাহ করা হবে।