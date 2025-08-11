You are Here
গ্যারি লাইনকার এবং জেরেমি কর্বিন ‘ফিলিস্তিনি পেলে’ -তে উয়েফা শ্রদ্ধার নিন্দায় মো সালাহে যোগদান করুন
গ্যারি লাইনকার এবং জেরেমি কর্বিন ‘ফিলিস্তিনি পেলে’ -তে উয়েফা শ্রদ্ধার নিন্দায় মো সালাহে যোগদান করুন

গ্যারি লাইনকার এবং জেরেমি কর্বিন উয়েফার প্রয়াত সুলেমান আল-অোবেডকে “ফিলিস্তিনি পেলে” নামে পরিচিত বলে উয়েফার শ্রদ্ধার নিন্দা করার জন্য ফুটবলার মোহাম্মদ সালাহে যোগদান করেছেন।

প্যালেস্তাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ) জানিয়েছে, বুধবার ইস্রায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করা বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করলে ৪১ বছর বয়সী আল-অবিডকে হত্যা করা হয়েছিল।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ ফুটবলারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি পোস্টে উয়েফা বলেছিলেন: “‘ফিলিস্তিনি পেলে’ সুলেমান আল-ববিডকে বিদায় জানানো। এমন এক প্রতিভা যিনি অগণিত বাচ্চাদের আশা করেছিলেন, এমনকি সময়ের অন্ধকারেও”।

সুলেমান আল-অোবেড

সুলেমান আল-অোবেড “ফিলিস্তিনি পেলে” নামে পরিচিত ছিল। (উয়েফা)

লিভারপুলের খেলোয়াড় মোহাম্মদ সালাহ, তাঁর মৃত্যুর পরিস্থিতি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য গভর্নিং সংস্থাটিকে ডেকে বলেছিলেন: “আপনি কীভাবে মারা গিয়েছিলেন, কোথায় এবং কেন?”

এখন, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার এবং টিভি উপস্থাপক গ্যারি লাইনকার উয়েফার পোস্টে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি নিবন্ধ ভাগ করে নেওয়ার জন্য ইনস্টাগ্রামে গিয়েছেন, লিখেছেন: “আমরা আপনাকে ইউএফএ শুনতে পাচ্ছি না”।

জেরেমি কর্বিন এক্সকে সালাহর মন্তব্যও সমর্থন করে বলেছিলেন: “ভাল বলেছেন মো!”।

সালাহর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি এখনও পর্যন্ত 73৩.৪ মিলিয়ন ব্যবহারকারী দেখেছেন।

লিভারপুলের ফরোয়ার্ড, ৩৩ বছর বয়সী, যার 19 মিলিয়নেরও বেশি x অনুসরণকারী রয়েছে, তিনি এর আগে সংঘাতের গণহত্যা থামানোর জন্য এবং গাজায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ফিলিস্তিনিরা আগের দিন 10 আগস্ট, 2025 এ গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালের মর্গে উত্তর গাজা স্ট্রিপের জিকিমের নিকটে জিকিমের নিকটে সহায়তা চাইতে গিয়ে মানুষদের কাটা মৃতদেহের কারণে শোক প্রকাশ করেছিলেন।

ফিলিস্তিনিরা আগের দিন 10 আগস্ট, 2025 এ গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালের মর্গে উত্তর গাজা স্ট্রিপের জিকিমের নিকটে জিকিমের নিকটে সহায়তা চাইতে গিয়ে মানুষদের কাটা মৃতদেহের কারণে শোক প্রকাশ করেছিলেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি)

২০২৩ সালের অক্টোবরে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে তিনি লিখেছিলেন: “এই জাতীয় সময়ে কথা বলা সবসময় সহজ নয় There সেখানে খুব বেশি সহিংসতা এবং খুব বেশি হৃদয়বিদারক ও বর্বরতা হয়েছে।

“সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ক্রমবর্ধমান সাক্ষ্যদানের পক্ষে অসহনীয়। সমস্ত জীবন পবিত্র এবং অবশ্যই সুরক্ষিত থাকতে হবে। গণহত্যার বিষয়টি থামাতে হবে। পরিবারগুলি ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে।”

পিএফএ জানিয়েছে যে দুই ছেলে ও তিন কন্যার সাথে বিবাহিত আল-ওবিড জাতীয় দলের হয়ে ২৪ টি উপস্থিতি করেছিলেন, দু’বার স্কোর করেছিলেন।

পিএফএ জানিয়েছে, তাকে “ফিলিস্তিনি পেলে” ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল।

2025 সালের 9 আগস্ট দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় খান ইউনিসে মানবিক সহায়তা বহনকারী ট্রাকগুলিতে অভিযান চালানোর সময় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা খাদ্য পার্সেল বহন করে।

2025 সালের 9 আগস্ট দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় খান ইউনিসে মানবিক সহায়তা বহনকারী ট্রাকগুলিতে অভিযান চালানোর সময় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা খাদ্য পার্সেল বহন করে। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি)

স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে ইস্রায়েলি সমর্থিত আমেরিকান ঠিকাদার দ্বারা পরিচালিত জাতিসংঘের কনভয় এবং সাইটগুলির কাছ থেকে সহায়তা চাইতে গিয়ে মঙ্গলবার এবং বুধবার পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল।

ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে ভিড় যখন তার বাহিনীর কাছে পৌঁছেছিল তখন তারা সতর্কতা শট গুলি চালিয়েছিল, তবে এটি কোনও হতাহতের বিষয়ে অবগত ছিল না।

মরদেহ প্রাপ্ত নাসের হাসপাতাল জানিয়েছে, আমেরিকান ঠিকাদার ইস্রায়েলি-সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশনের দ্বারা পরিচালিত দক্ষিণ গাজার একটি সাইটের দিকে যাওয়ার পথে টিনা এলাকায় আরও চারজন নিহত হয়েছিল। আল-আওদা হাসপাতাল জানিয়েছে যে তারা সেন্ট্রাল গাজার একটি জিএইচএফ সাইটের কাছে নিহত ছয় জনের মৃতদেহ পেয়েছে। ইস্রায়েলি বিমান হামলায় আরও ১২ জন নিহত হয়েছেন, দুটি হাসপাতাল জানিয়েছে।

2025 সালের 4 আগস্ট ইস্রায়েল-বিবিধ ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির উপরে একটি এয়ারড্রপ মিশনের সময় কেন্দ্রীয় গাজা স্ট্রিপের নুসিরাতের উপর একটি সামরিক বিমান থেকে বাদ দেওয়ার পরে এইড প্যালেটগুলি প্যারাসুট করা হয়।

2025 সালের 4 আগস্ট ইস্রায়েল-বিবিধ ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির উপরে একটি এয়ারড্রপ মিশনের সময় কেন্দ্রীয় গাজা স্ট্রিপের নুসিরাতের উপর একটি সামরিক বিমান থেকে বাদ দেওয়ার পরে এইড প্যালেটগুলি প্যারাসুট করা হয়। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি)

জিএইচএফ জানিয়েছে যে এর সাইটগুলিতে বা তার কাছাকাছি কোনও সহিংস ঘটনা নেই। সামরিক বাহিনী বলেছে যে তারা বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি এড়ানোর চেষ্টা করে এবং হামাসের উপর তাদের মৃত্যুর জন্য দোষ দেয় কারণ এর জঙ্গিরা ভারী জনবহুল অঞ্চলে জড়িত।

জাতিসংঘ জানিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রায়েল-সমর্থিত এইড বিতরণ ব্যবস্থা, গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন চালু হওয়ার পর থেকে গাজায় নিকট সহায়তা বিতরণ সাইট এবং সহায়তা কনভয়কে হত্যা করা হয়েছে ১,৩০০ এরও বেশি লোক।

