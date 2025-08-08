গ্যারি লাইনকার প্রথম পোস্ট-বিবিসি আইটিভির ‘দ্য বক্স’-এ কাজ উপস্থাপনের প্রথম অবতরণ করেছেন

আপডেট, আগস্ট 8, 3.20am পিটি: আইটিভি নিশ্চিত করেছে গ্যারি লাইনকার উপস্থাপন করবেন বাক্সটুইফুরের যুক্তরাজ্যের দ্রুত বিক্রিত নরওয়েজিয়ান ফর্ম্যাটের রিমেক।
প্রাক্তন সকার তারকা-প্রেজেন্টার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: “আমি সবসময়ই একটি ফুটবলের পিচে বাক্সে ঘরে বসে অনুভব করেছি এবং এটি একটি ভিন্ন প্রস্তাব, মৌলিক বিষয়গুলি একই রকম। প্রতিযোগীদের দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে কীভাবে প্রতিটি গেম কীভাবে কাজ করে, তখনও আমি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং আমি যে সারিটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং এটিই ছিল”
আইটিভিতে বিনোদন, রিয়েলিটি অ্যান্ড ডেডটাইম কমিশনিংয়ের পরিচালক কেটি রাউক্লিফ যোগ করেছেন: “গ্যারি হ’ল উপযুক্ত ফিট বাক্সএকটি বিনোদনমূলক, উদ্দীপনা এবং নিমজ্জন নতুন ফর্ম্যাট। ”
পূর্ববর্তী, 6 আগস্ট, 2.28am পিটি: বিবিসি থেকে তাঁর প্রস্থান করার পরে, গ্যারি লাইনকার একটি নতুন উপস্থাপিত ইউকে গিগ খুঁজে পেয়েছেন।
আমরা বুঝতে পারি সম্প্রচারক আইটিভির আসন্ন রিয়েলিটি শোতে সাইন ইন করেছেন বাক্সযার মধ্যে প্রতিযোগীরা গেমগুলিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য এলোমেলো অবস্থানগুলিতে হলুদ বাক্সগুলি থেকে বেরিয়ে আসে তারা কিছুই জানে না। সূর্য প্রথম সংবাদটি রিপোর্ট করেছিল।
বিবিসির ফ্ল্যাগশিপ প্রিমিয়ার লিগ সকার হাইলাইট শো উপস্থাপন থেকে লাইনকারের প্রস্থান দিনের ম্যাচ গত বছরের নভেম্বরে নিশ্চিত হয়েছিল, যদিও তিনি এখনও এফএ কাপ এবং ফিফা বিশ্বকাপ 2026 ব্রডকাস্টারের জন্য কভারেজের উপস্থিত ছিলেন। যাইহোক, তিনি একটি বিতর্কিত পোস্ট ভাগ করে নেওয়ার পরে এই বছরের শুরুর দিকে ইমোজি অনেকেই অ্যান্টিসেমিটিককে বিবেচনা করেছিলেন, তার প্রস্থানটি সামনে আনা হয়েছিল এবং মে মাসের শেষের দিকে তিনি বিবিসিতে চূড়ান্ত উপস্থিতি অর্জন করেছিলেন।
লাইনকার ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি কোনও অ্যান্টিসেমিটিক ট্রপকে “সচেতনভাবে কখনও পুনরায় পোস্ট করবেন না”, তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারের কারণে বেশ কয়েকবার গরম জলে ছুটে এসে তাকে যথাযথভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তিনি সেই সময় আট বছরের জন্য বিবিসির সর্বোচ্চ বেতনের উপস্থাপক ছিলেন, শেষ বেতন প্যাকেটটি £ 1.35m ($ 1.79M) সহ।
বিবিসি ছাড়ার পর থেকে, লাইনকার তার পডকাস্টে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি একটি কম প্রোফাইল রেখেছেন বাকি ফুটবলযা তিনি অ্যালান শিয়েরার এবং মাইকা রিচার্ডসের সাথে উপস্থাপন করেন। যে শো এবং অন্যরা বিশ্রাম … ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রাক্তন ইংল্যান্ড সকার প্লেয়ারের প্রযোজনা হাউস, গোলহ্যাঙ্গার ফিল্মস দ্বারা উত্পাদিত হয়।
লাইনকার এখন উপস্থাপনের জন্য সাইন আপ করেছেন বাক্সযা গত এক বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুততম বিক্রিত ফর্ম্যাটগুলির মধ্যে একটি।
ডেডলাইন নরওয়েজিয়ান ফর্ম্যাটের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বেশ কয়েকটি গল্প ভেঙে দিয়েছে বাক্সযা প্রাথমিকভাবে টিভি 2 এর জন্য সিফুড টিভি দ্বারা বিকাশ করা হয়েছিল। আইটিভি ফেব্রুয়ারিতে শোতে যুক্তরাজ্যের অধিকারগুলি অবতরণ করেছে এবং আমরা অনুমান করি যে শোয়ের কমপক্ষে দশটি সংস্করণ বায়ু বা প্রযোজনায় রয়েছে।
ফর্ম্যাটটি হাই-প্রোফাইল বিনোদন শোগুলির একটি দূরত্বের মধ্যে রয়েছে যেমন গন্তব্য x এবং উত্তরাধিকার এর পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে আঘাত করেছে বিশ্বাসঘাতকরা‘যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বড় অঞ্চলগুলিতে সাফল্য।
আমরা মন্তব্য করার জন্য আইটিভি এবং লাইনকারের প্রতিনিধিগুলিতে পৌঁছেছি।
পল মর্টিমার প্রস্থান
আইটিভি একই দিনে লাইনকারের ভাড়ার খবর এসেছিল, তার বাস্তব ও বাস্তবতা ও অধিগ্রহণের দীর্ঘকালীন পরিচালক পল মর্টিমার পদত্যাগ করছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।
তিনি ডিজিটাল চ্যানেলগুলির নিয়ামক হিসাবে 2012 সালে আইটিভিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং এর পছন্দগুলি অর্ডার করতে গিয়েছিলেন প্রেম দ্বীপ এবং চ্যাশায়ারের রিয়েল হাউসওয়াইভস আইটিভির জন্য। রিবুট প্রেম দ্বীপ একটি বিশাল স্থানীয় হিট হয়ে ওঠে এবং আইটিভি স্টুডিওজ শোয়ের ফর্ম্যাট ডিলগুলিতে একটি বিশাল স্পাইককে ট্রিগার করে।
প্রাক্তন চ্যানেল 4, চ্যানেল 5 এবং ডিসকভারি এক্সিকিউটিও যেমন কমিশনের পিছনে রয়েছে প্রেম দ্বীপ: সমস্ত তারা, বড় ভাই, ফরচুন হোটেল, আমার মা, তোমার বাবা এবং শীর্ষ সম্মেলন।
তিনি সর্বশেষতম মরসুমের তদারকি করার পরে বছরের শেষে প্রস্থান করবেন বড় ভাই। রিয়েলিটি স্লেট এবং ফিউচার রিয়েলিটি কমিশনগুলি তখন কেটি রাউক্লিফের কাছে চলে যাবে, যিনি সেপ্টেম্বর থেকে বিনোদন, বাস্তবতা এবং দিনের সময় পরিচালক হন। কমিশনিং সম্পাদক আমান্ডা স্টাভরি, যিনি পছন্দগুলি তদারকি করেন প্রেম দ্বীপ এবং টোইরাউক্লিফের দলে চলে যাবে।
আইটিভির বিষয়বস্তু অধিগ্রহণ দল ক্রেগ মরিসকে রিপোর্ট করবে, যিনি চ্যানেল, আইটিভিএক্স এবং অধিগ্রহণের পরিচালক হন। আইটিভি বর্তমানে এইচবিও ম্যাক্সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সাশা ব্রেসলাউকে প্রতিস্থাপনের জন্য অধিগ্রহণের প্রধান খুঁজছেন। নতুন রিক্রুট ক্রেগকে রিপোর্ট করবে।
মর্টিমার বলেছিলেন, “আইটিভিতে এত দিন ব্যয় করা, কিছু দুর্দান্ত লোকের সাথে কাজ করা এবং সৃজনশীল এবং অন্যথায় উভয়ই এতগুলি সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে খুব আনন্দিত হয়েছে।” “আমি অল্প বয়স্ক শ্রোতাদের মধ্যে রেটিং উন্নত করার মিশন নিয়ে পৌঁছেছি এবং প্রেম দ্বীপ এর একটি বিশাল অংশ ছিল। তাই আমি এটি এখনও দৃ strong ় হয়ে উঠতে দেখে খুব সন্তুষ্ট- সর্বশেষ সিরিজটি বছরের শ্রোতা বছর বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে, রিয়েলিটি কমিশনারদের একটি প্রতিভাবান দলের সাথে, আমরা আইটিভি 1, আইটিভি 2 এবং আইটিভিএক্স -এ আরও কিছু হিট করেছি যা আরও বেশি লাইনে নেমেছে।
“বিষয়বস্তু অধিগ্রহণের তদারকি করা, আমি সমস্ত বড় মার্কিন স্টুডিও এবং বিতরণকারীদের সাথে কাজ করেছি এবং বিশ্বজুড়ে বাজার এবং ইভেন্টগুলিতে কিছু দুর্দান্ত সহকর্মীর সাথে ভ্রমণ করার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান হয়েছি।”