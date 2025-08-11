You are Here
গ্যালওয়ে কর্ককে পরাজিত করতে 2021 সালের পর প্রথম শিরোপা জিতেছে
গ্যালওয়ে 2021 সালের পর থেকে তাদের প্রথম শিরোপা দাবি করতে ক্রোক পার্কে অল-আয়ারল্যান্ড ক্যামোগি ফাইনালে কর্ককে পরাজিত করেছে।

চূড়ান্ত হুইসলের পরে দিকগুলি পৃথক করে কেবল একটি পয়েন্ট ছিল, 1-13-এ কর্ক এবং 1-14-এ গ্যালওয়ে দিয়ে।

এটি কাউন্টির পঞ্চম পঞ্চম শিরোনাম, এবং উপজাতির মহিলারা কর্ককে পরপর তিনটি শিরোনাম দাবি করতে বাধা দেয়।

ক্যারি ডোলান টাচলাইনের কাছাকাছি থেকে একটি ফ্রি পেরেক দিয়েছিলেন গ্যালওয়েকে শেষের আগে সামনে রেখে ম্যাচের সপ্তম পয়েন্টটি স্কোর করে।

Or০ তম মিনিটে অরলাইথ কাহালেন কর্কের গোলটি করেছিলেন, গ্যালওয়ের গোলটি ১৪ মিনিটের পরে মাইরেড ডিলন থেকে এসেছিল।

কর্ক হান্না লুনির হয়ে সোজা রেড কার্ডের পরে ১৪ জন খেলোয়াড়ের সাথে বেশিরভাগ খেলায় খেলেছিল।



