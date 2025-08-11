গ্যালওয়ে কর্ককে পরাজিত করতে 2021 সালের পর প্রথম শিরোপা জিতেছে

গ্যালওয়ে 2021 সালের পর থেকে তাদের প্রথম শিরোপা দাবি করতে ক্রোক পার্কে অল-আয়ারল্যান্ড ক্যামোগি ফাইনালে কর্ককে পরাজিত করেছে।
চূড়ান্ত হুইসলের পরে দিকগুলি পৃথক করে কেবল একটি পয়েন্ট ছিল, 1-13-এ কর্ক এবং 1-14-এ গ্যালওয়ে দিয়ে।
এটি কাউন্টির পঞ্চম পঞ্চম শিরোনাম, এবং উপজাতির মহিলারা কর্ককে পরপর তিনটি শিরোনাম দাবি করতে বাধা দেয়।
ক্যারি ডোলান টাচলাইনের কাছাকাছি থেকে একটি ফ্রি পেরেক দিয়েছিলেন গ্যালওয়েকে শেষের আগে সামনে রেখে ম্যাচের সপ্তম পয়েন্টটি স্কোর করে।
Or০ তম মিনিটে অরলাইথ কাহালেন কর্কের গোলটি করেছিলেন, গ্যালওয়ের গোলটি ১৪ মিনিটের পরে মাইরেড ডিলন থেকে এসেছিল।
কর্ক হান্না লুনির হয়ে সোজা রেড কার্ডের পরে ১৪ জন খেলোয়াড়ের সাথে বেশিরভাগ খেলায় খেলেছিল।
গ্লেন ডিম্প্লেক্স অল-আয়ারল্যান্ডের সিনিয়র ক্যামোগি চ্যাম্পিয়নশিপে পুরো সময়
ক্রোক পার্কে একটি অবিশ্বাস্য যুদ্ধ শেষ হয়!
কর্ক 1-13 ভি গ্যালওয়ে 1-14
G গ্যালওয়ে গ্লেন ডিম্প্লেক্স অল-আয়ারল্যান্ডের সিনিয়র ক্যামোগি চ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দন! 🌟
আবেগ, গর্ব এবং অবিস্মরণীয় একটি দিন… pic.twitter.com/zbwgtysrmt
– ক্যামোগি অ্যাসোসিয়েশন (@ইনফিশিয়াল ক্যামোগি) আগস্ট 10, 2025