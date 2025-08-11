গ্যালিপোলো 2025 থেকে 2026 এর শেষের দিকে বিসি এর “নজরদারি” প্রচার করে এবং সেলিক রক্ষণাবেক্ষণকে রক্ষা করে

সেন্ট্রাল ব্যাংকের সভাপতি গ্যাব্রিয়েল গ্যালিপোলো সোমবার বলেছিলেন যে ২০২৫ থেকে ২০২26 সালের শেষের সময়কালে আর্থিক কর্তৃপক্ষের নজরদারি দাবি করা হয়েছে, জোর দিয়ে বলেছেন যে পৌরসভা পুনরাবৃত্তি করছে যে দীর্ঘ সময়ের জন্য খুব সীমাবদ্ধ পর্যায়ে সেলিক হার প্রয়োজন।
সাও পাওলো কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রচারিত একটি ইভেন্টে গ্যালিপোলো বলেছিলেন যে উচ্চ সুদের চক্রের “অব্যাহত বাধা” বিসি কে অর্থনীতির লক্ষণগুলি দেখার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রমাণ করার জন্য অনুমতি দেয় যে সেলিকের স্তরটি মুদ্রাস্ফীতি আনতে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।
বিসি জুলাইয়ে সেলিককে 15%এ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দীর্ঘ সময়ের জন্য এই স্তরে হার রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বাভাস দেয়, এই মুহুর্তের ইঙ্গিত না করে যখন এটি শেষ পর্যন্ত সুদের মধ্যে একটি কাটিয়া চক্র শুরু করতে পারে।