গ্যাল গ্যাডোট ইস্রায়েল বিরোধী ‘স্নো হোয়াইট’ ব্যর্থতা বরাদ্দ করেছে

অভিনেত্রী ফিল্মের খারাপ পারফরম্যান্সকে প্রেক্ষাগৃহে ফিলিস্তিনের সাথে জড়িত সংঘাতের পুনর্বিবেচনার সাথে যুক্ত করেছিলেন
গাল গ্যাডোট সিনেমার ব্যর্থতা সম্পর্কিত স্নো হোয়াইট, এবং ডিজনিমধ্যে যুদ্ধের বর্তমান প্রসঙ্গে ইস্রায়েল এবং ফিলিস্তিন মধ্য প্রাচ্যে। তাঁর বক্তব্য হিব্রুতে একটি ইস্রায়েলি টিভি নেটওয়ার্কের কাছে করা হয়েছিল এবং পরে মার্কিন প্রেসের দ্বারা মোড়কের মতো যানবাহনে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল।
ক্লাসিক অ্যানিমেশনের লাইভ-অ্যাকশন রিমেক বৈশিষ্ট্যটিতে খারাপ জাদুকরী অভিনয় করা এই অভিনেত্রী বলেছেন, “সমস্ত ধরণের শিল্পে যা ঘটেছিল, পাশাপাশি হলিউডও হ’ল সেলিব্রিটিদের ইস্রায়েল সম্পর্কে কথা বলার জন্য খুব চাপ ছিল।”
“আপনি সর্বদা ব্যাখ্যা করতে এবং বিশ্বের লোকদের যা ঘটছে তার প্রসঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন [em Israel] এবং এখানে বাস্তবতা কী, তবে শেষ পর্যন্ত লোকেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। আমি হতাশ হয়েছি যে মুভিটি এতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং এটি বক্স অফিসে ভাল ছিল না, “গাল গ্যাডোট বলেছিলেন। অভিনেত্রী আরও বলেছিলেন যে তিনি এর সাথে পাল্টা লড়াই করেছিলেন রাহেল জেগলার এটা “মজা” ছিল।
O রিমেক ডি স্নুইট 2025 সালে চালু হওয়া আনুমানিক বাজেট ছিল 270 মিলিয়ন ডলার। বক্স অফিস মোজো ওয়েবসাইট অনুসারে, তবে বক্স অফিস এমনকি বৈশিষ্ট্যটির জন্য ব্যয়ও কভার করে নি: এর মধ্যে প্রায় 205 মিলিয়ন ডলার – যুক্তরাষ্ট্রে $ 87 মিলিয়ন।
ইস্রায়েল এবং ফিলিস্তিন এবং সিনেমা ব্রাঙ্কা ডি স্নো জড়িত বিতর্ক
সিনেমা স্নুইট তিনি আত্মপ্রকাশের আগেই বেশ কয়েকটি বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই মূল অভিনেত্রী জুটি: র্যাচেল জেগলার (স্নো হোয়াইট) এবং গাল গ্যাডোট (খারাপ জাদুকরী) এর পছন্দকে জড়িত করেছিলেন।
প্রায় এক বছর আগে, 12 ই আগস্ট, 2024 -এ, চলচ্চিত্রের নায়ক রাহেল জেগলার এক্স (প্রাক্তন টুইটার) এর পোস্টগুলির ক্রম শেষ করেছিলেন, “এবং সর্বদা মনে রাখবেন: ফ্রি প্যালেস্টাইন।” ডিজনি মুভিটির অন্যতম প্রযোজক মার্ক প্ল্যাট নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন তাকে অবস্থানটি মুছে ফেলার জন্য রাজি করার চেষ্টা করতে, তবে তিনি নিজেকে অস্বীকার করেছেন (আরও এখানে পড়ুন)।
গাল গ্যাডোট, পরিবর্তে, ইস্রায়েলি এবং তার নিজের দেশে সেনাবাহিনীর সেবা করেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে জাতির সমর্থনে বেশ কয়েকটি বক্তব্য দিয়েছেন। এ কারণে, উদাহরণস্বরূপ, লেবানন দেশে নতুন স্নো হোয়াইট চলচ্চিত্রের মুক্তি নিষিদ্ধ করেছিল।