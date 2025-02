গ্রান্টের ইস্টেন্ডার্সের সম্পূর্ণ বিবরণ ফিরে আসার সাথে সাথে তিনি ট্র্যাজেডিতে ফিরে আসেন সাবান

গ্রান্ট মিচেল ওয়ালফোর্ডে ফিরে এসেছেন! (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

ইস্টেন্ডার্স ভাই ফিলের (স্টিভ ম্যাকফ্যাডেন) ধ্বংসাত্মক আত্মহত্যার প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রান্ট মিচেলের (রস কেম্প) প্রত্যাবর্তনের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

এটি গত মাসে নিশ্চিত হয়েছিল যে শোটির আসন্ন 40 তম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে 9 বছরের অনুপস্থিতির পরে রস তার আইকনিক ভূমিকাটি পুনরুদ্ধার করবেন।

সাবানটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তার প্রত্যাবর্তন ‘বিস্ফোরক নয়’ হবে, রস বলেছিলেন: ‘শোটি তার চল্লিশতম বার্ষিকীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্সে ফিরে আসতে পেরে আমি আনন্দিত।

‘ইস্টেন্ডাররা সর্বদা আমার কাছে এতটা বোঝায়, তাই শোটি যেমন একটি বিশেষ বার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছে, তাই ফিরে আসা একটি পরম সম্মান।

‘গ্রান্ট কখনও অ্যাকশন থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না এবং আসুন আমরা কেবল এটিই বলতে পারি, এই সময়টি আলাদা নয় কারণ তিনি অবশ্যই কোনও ধাক্কা দিয়ে ফিরে এসেছেন।’

তাঁর বড় প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতিগুলি মোড়কের আওতায় রাখা হয়েছে, যদিও দর্শকদের দ্রুত অনুমান করা হয়েছিল যে এটি ফিলের ক্রমহ্রাসমান মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে।

এই সপ্তাহে প্রচারিত হৃদয় বিদারক দৃশ্যে, ওয়ালফোর্ড স্টালওয়ার্ট তার নিজের জীবন নেওয়ার চেষ্টা করে।

সেরা পাল নাইজেল বেটস (পল ব্র্যাডলি) যখন তাকে অ্যাম্বুলেন্সে কার্ট করা হচ্ছে, তখন তার অভ্যন্তরীণ অশান্তির মুহুর্তে তার পিছনে ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে সম্ভাব্য নতুন রোম্যান্সের সাথে ডিনার করা বেছে নিয়ে তাকে অপরাধবোধে ছাঁটাই করা হয়।

শ্যারন, বিলি এবং জে চেষ্টা করুন এবং একটি নিখোঁজ ফিল (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

ফিলের হ্যালুসিনেশনগুলি আরও খারাপ হচ্ছে এবং তিনি তার ছোট আত্মার সাথে কথোপকথন শুরু করেন (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

আমরা এখন জানি যে ফিল সাইকোসিস ভোগ করতে শুরু করে এবং তার যৌবনের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি হ্যালুসিনেট করে তার অবস্থা আরও খারাপ হবে।

আসন্ন দৃশ্যে, প্রাক্তন স্ত্রী শ্যারন ওয়াটস (লেটিয়া ডিন) তাঁর চিকিত্সার যত্ন নেওয়ার জন্য আগ্রহী। তিনি তার হস্তক্ষেপে গভীরভাবে আহত হয়েছেন এবং তাকে তার বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছেন।

Later, she struggles to enjoy herself at Billy (Perry Fenwick) and Honey’s (Emma Barton) joint stag and hen-do, and is further troubled when Mo Harris (Laila Morse) reveals that Phil paid for the party after hearing about the couple’s monetary দু: খ।

শ্যারন তার জন্য একটি অনুসন্ধান পার্টি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে তিনি আপাতদৃষ্টিতে নিখোঁজ হয়েছেন। ফিল একা এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতা থেকে আলাদা করতে লড়াই করছে।

একটি বিশেষ পর্বে, আমরা 1985 সালে ফিল ওয়াচ চালু করার সাথে সাথে মিচেল ফ্যামিলি হোম থেকে দৃশ্যগুলি দেখতে পাব।

ফিলের চোখের মাধ্যমে, আমরা 1985 এ ফিরে এসেছি – এবং একটি ছোট পেগি দেখুন (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

গ্রান্ট তার ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় ফিরে আসে (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

ইস্টেন্ডার্স 40 তম বার্ষিকী – আমরা এখন পর্যন্ত যা কিছু জানি বড় 4-0 প্রায় এখানে! (ছবি: বিবিসি) ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা 19 ফেব্রুয়ারী 2025 -এ এর 40 তম বার্ষিকী উদযাপন করার কারণে ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা যা আশা করতে পারেন তা এখানে: একটি লাইভ পর্ব এর আগে ২০১০ এবং ২০১৫ সালে 25 তম এবং 30 তম বার্ষিকীর জন্য লাইভ হয়ে যাওয়ার পরে, সাবানটি 40 তম সপ্তাহে আবারও জাতির কাছে লাইভ করতে পারে। বৃহস্পতিবার 20 ফেব্রুয়ারি এই কিস্তিটি বড় 4-0 এর একদিন পরে প্রচারিত হবে। পর্বটি প্রথমে একটি বিশাল ইস্টেন্ডার্সকে চিহ্নিত করবে কারণ কর্তারা শ্রোতাদের একটি গল্পের ফলাফলের উপর ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দিচ্ছেন, অভিনেতাদের সাথে ফলাফলের লাইভ অন এয়ারে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়েছিল – যার কথা বলছে… ডেনিস ফক্স সিদ্ধান্ত নেয় … সাজানো। ডেনিস ফক্স (ডায়ান প্যারিশ) জ্যাক ব্র্যানিং (স্কট ম্যাসলেন) এবং রবি গুলতি (অ্যারন থিয়ারা) এর সাথে নিজেকে একটি প্রেমের ত্রিভুজটিতে খুঁজে পেয়ে ভক্তরা সিদ্ধান্ত নেবেন যে তিনি তার বিচ্ছিন্ন স্বামী জ্যাকের সাথে পুনরায় মিলিত হন বা তার গোপন প্রেমিককে বেছে নিয়েছেন কিনা। আমরা এটিও জানি অন্য ‘ইতিহাস তৈরি’ সিদ্ধান্তটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শ্রোতাদের কাছে ছেড়ে দেওয়া হবে, বিশদটি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। গ্রান্ট মিচেল রিটার্নস রস কেম্প 40 তম উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য কিংবদন্তি গ্রান্ট মিচেল হিসাবে তাঁর ভূমিকার প্রতিচ্ছবি রাখবেন। ‘গ্রান্ট কখনও অ্যাকশন থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না এবং আসুন আমরা কেবল এটিই বলতে পারি, এই সময়টি আলাদা নয় কারণ তিনি অবশ্যই একটি ধাক্কা দিয়ে ফিরে আসেন,’ রস টিজড। সিন্ডি বিলের আক্রমণকারী প্রকাশ করেছে প্রাক্তন স্টেপসন জুনিয়র নাইট (মিকা বালফোর) এর সাথে তার সম্পর্কের সত্যতা সম্পর্কে সত্যতা সম্পর্কে সত্যের পরে ক্রিসমাসের দিন এক রহস্য হামলাকারী দ্বারা ঝাঁকুনির সাথে মাথার উপরে ঝাঁকুনির সাথে সিন্ডি বিলে (মিশেল কলিন্স) মৃতের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। সন্দেহের আঙুলটি বর্তমানে অসংখ্য চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে, সিন্ডির আক্রমণকারী বার্ষিকী সপ্তাহে শেষ পর্যন্ত আনমস্ক হয়ে যাবে। বিশেষ প্রোগ্রামিং বড় সপ্তাহের আগে, বিবিসি ফোর উইল ইস্টেন্ডার্স বিবিসিতে গান করে সম্প্রচার করবে, পপসের শীর্ষ থেকে কাস্ট সদস্যদের সংরক্ষণাগার পারফরম্যান্সের দিকে ফিরে তাকাবে। রস কেম্প ওয়ালফোর্ড মেমোরি লেনকে একটি বিশেষ ঘন্টা দীর্ঘ ডকুমেন্টারি সহ একটি বিশেষ ঘন্টা দীর্ঘ ডকুমেন্টারি নিয়ে ভ্রমণ করবেন: 40 বছর ধরে স্কোয়ারে, ভক্তদের পর্দার আড়ালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি শোয়ের ইতিহাসে প্রবেশ করেন এবং কিছু স্মরণীয় মুহুর্তগুলি থেকে মুক্তি দেয়। বিবিসি থ্রি দর্শকদের 45 মিনিটের সাক্ষাত্কার বিশেষের সাথে বিস্ফোরক বার্ষিকী গল্পের গল্পগুলিও দেখার প্রস্তাব দেবে-ইস্টেন্ডার্স প্রকাশ করেছেন: দ্য লক ইন-জো সোয়াশের আয়োজিত কিছু অভিনেতার সাথে চ্যাট করার সময় তিনি নিজেকে বার্ষিকী নাটকের হৃদয়ে খুঁজে পান যারা নিজেকে খুঁজে পান । রানী ভিক বিস্ফোরিত হয় বিলি এবং হানি মিচেল (পেরি ফেনউইক এবং এমা বার্টন) আইলটিতে হাঁটতে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রিয় বুজার কুইন ভিক্টোরিয়া মাটিতে পুড়ে যাবে। চিত্রগ্রহণের এয়ারিয়াল ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি গাড়ি পাশের দিকে ক্র্যাশ হয়ে পবকে স্মিথেরেন্সে ফুঁকছে। স্কোয়ার গার্ডেনের মাঝখানে একটি মার্কিও রয়েছে – এটি কি বিবাহ থেকে?

তাঁর হতাশা আরও গভীর হওয়ার সাথে সাথে তিনি মম পেগি (জাইম উইনস্টোন), ফাদার এরিক (জর্জ রুসো), গ্রান্ট (টেডি জে) এবং নাইজেল (স্যাম মাইলস) এর সাথে কথোপকথন শুরু করবেন।

ড্যানিয়েল ডেলানি ফিলের একটি ছোট সংস্করণ হিসাবে তাঁর ভূমিকাকেও পুনরায় প্রকাশ করবেন, সর্বশেষ 2022 সালে একটি বিশেষ ফ্ল্যাশব্যাক পর্বে দেখা গেছে।

জে ব্রাউন (জেমি বোরথউইক) তাকে বাড়িতে খুঁজে পাবেন, শ্যারন সংকট হস্তক্ষেপে পৌঁছেছেন। ফিল তাত্ক্ষণিকভাবে তার উদ্বেগ বন্ধ করে দেয় এবং তাদের উভয় প্যাকিং প্রেরণ করে।

রাতটি কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে নাইজেল কারও সাথে হাঁটতে হাঁটতে আশা করে যে প্রয়োজনের সময়টি সহায়তা করতে পারে – অনুদান।

ফিল তার ভাইয়ের ফিরে আসার বিষয়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে?

যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন এবং আমাদের হোমপেজের সমস্ত জিনিস সাবানগুলিতে আপডেট থাকুন।

তীর আরও: ইস্টেন্ডার্সে আত্মহত্যার চেষ্টার মধ্যে ফিল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল

তীর আরও: এমারডালে ভক্তরা নেড পোর্টিয়াস ‘ইস্টেন্ডার্সের ভূমিকাটি সাবান কিংবদন্তির পুত্র হিসাবে আবিষ্কার করেছেন

তীর আরও: ইমারডেল নিখোঁজ চরিত্রের ভাগ্য নিশ্চিত করেছেন কারণ ইস্টেন্ডার্স কিংবদন্তি 25 টি সাবান স্পোলারগুলিতে হাসপাতালে ছুটে এসেছেন