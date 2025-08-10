গ্রামীণ মন্টানা বার গণহত্যার সন্দেহযুক্ত সেনা ভেটের জন্য ম্যানহান্টে টাইমলাইন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
অ্যানাকোন্ডা, মন্ট। – সেনাবাহিনীর এক প্রবীণ এই গণহত্যার শুটিংয়ে সন্দেহ করেছিলেন যে 9,০০০ জনের গ্রামীণ পশ্চিম শহরে চারটি প্রাণ দাবি করেছে যে পুরো সপ্তাহ ধরে চলেছিল।
মন্টানার অ্যানাকোন্ডার 45 বছর বয়সী মাইকেল পল ব্রাউন তার ভয়াবহ অপরাধের ঘটনাস্থল থেকে ছয় মাইলের নীচে একটি শস্যাগার কাছে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই রাজ্যের সবচেয়ে চেয়েছিলেন। এখন তিনি কারাগারের পিছনে রয়েছেন, যেখানে তিনি তাঁর সারা জীবন থাকতে পারেন।
নীচে শুটিংয়ের একটি টাইমলাইন এবং এরপরে ইভেন্টগুলি রয়েছে।
শুক্রবার, আগস্ট 1
স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটার দিকে ব্রাউন অ্যানাকোন্ডায় আউল বারে প্রবেশ করল, একটি স্থানীয় জলীয় গর্ত যেখানে তিনি নিয়মিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং আগুন খুলেছিলেন। মন্টানার অ্যাটর্নি জেনারেল অস্টিন নুডসেনের মতে তিনি বারের পাশের দরজায় থাকতেন এবং “সম্ভবত এই পৃষ্ঠপোষকদের জানতেন”।
মন্টানা ম্যানহান্ট বার গণহত্যার পরে চুরি হওয়া বেঁচে থাকার গিয়ারের সাথে দেখা প্রাক্তন সৈনিক সন্দেহভাজনকে প্রসারিত করে
ব্রাউনকে প্রায় তাত্ক্ষণিকভাবে সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। একটি সোয়াট দল তার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না।
মন্টানা গভর্নর গ্রেগ জিয়ানফোর্টে মধ্যাহ্নের একটি ফেসবুক পোস্টে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এই আক্রমণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।
তিনি ফেসবুকে বলেছিলেন, “আমি অ্যানাকোন্ডায় একজন সক্রিয় শ্যুটার জড়িত পরিস্থিতিটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।
এফবিআই এবং এটিএফ তখন ঘোষণা করেছিল যে তারা ব্রাউনকে সনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য ঘটনাস্থলে চলেছে।
নিকটবর্তী স্টাম্পটাউন রোডের রাগান্বিত পর্বতমালায় একটি বিশাল ম্যানহান্ট চালু করা হয়েছিল এবং এতে অ্যানাকোন্ডা-ডিয়ার লজ কাউন্টি আইন প্রয়োগকারী কেন্দ্র, গ্রানাইট কাউন্টি শেরিফের অফিস, মন্টানা হাইওয়ে প্যাট্রোল, এফবিআই এবং এটিএফ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই অঞ্চলের জন্য একটি লকডাউন জারি করা হয়েছিল।
কর্তৃপক্ষগুলি একটি ফোর্ড এফ -150 অবস্থিত যে তারা বলে যে ব্রাউন গাড়ি চালাচ্ছিল, তবে তিনি ট্রাকের সাথে ছিলেন না, যা পোশাক, খাবার এবং বহিরঙ্গন গিয়ার দিয়ে মজুদ করা হয়েছিল।
সেদিনের পরে, ব্রাউনকে ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে মে ২০০৫ পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে প্রাক্তন আর্মার ক্রুম্যান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যিনি এপ্রিল ২০০ 2006 থেকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ন্যাশনাল গার্ডে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ফেব্রুয়ারী ২০০৪ থেকে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ইরাকে মোতায়েন করেছিলেন এবং তিনি যখন সক্রিয় চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তখন তিনি একজন সার্জেন্ট ছিলেন। তিনি পরের বছর মন্টানা ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দিয়েছিলেন এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
মন্টানা বার শ্যুটিং সন্দেহভাজন শহরে ফিরে যেতে পারে, ‘জনগণের জন্য উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে রাজ্য এজি বলেছে
শনিবার, আগস্ট 2
কর্তৃপক্ষগুলি কালো শর্টস পরে একটি সিমেন্টের সিঁড়ি স্কেল করে একটি শার্টলেস ব্রাউন এর একটি ছবি প্রকাশ করেছে। তারা বলেছিল যে শুটিংয়ের পরপরই ছবিটি শুক্রবার তোলা হয়েছিল।
লকডাউনটি স্টাম্পটাউন রোড এলাকায় তুলে নেওয়া হয়েছিল, তবে অনুসন্ধান, যার মধ্যে বায়ু এবং স্থল সম্পদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, বার্কার লেকস অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল, অনুসারে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। নুডসেন বলেছেন, শনিবারের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় 250 আইন প্রয়োগকারী কর্মীরা জড়িত ছিলেন।
রবিবার, আগস্ট 3
নুডসেন একটি বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্থদের চিহ্নিত করেছিলেন এবং অনুসন্ধানটিকে মন্টানার “অগ্রাধিকার নম্বর এক” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
ক্ষতিগ্রস্থদের পরিচয় ছিল ড্যানিয়েল এডউইন বেলি, ৫৯, ন্যান্সি লরেটা কেলি, 64, ডেভিড অ্যালেন লিচ, 70০ এবং টনি ওয়েইন পাম (, ৪) সমস্ত অ্যানাকোন্ডা থেকে। কেলি তখন বারটেন্ডার হিসাবে কাজ করছিলেন। অন্য তিনজন ভুক্তভোগী ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।
নুডসেন ঘোষণা করেছিলেন যে ইউএস মার্শালস সার্ভিস ব্রাউনকে গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত তথ্যের জন্য, 7,500 ডলার পুরষ্কার দিচ্ছে।
তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন যে ব্রাউন শুটিংয়ে একটি রাইফেল ব্যবহার করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছেন যে ব্রাউন আগ্নেয়াস্ত্রের অ্যাক্সেস পেয়েছিল।
মন্টানা বার শ্যুটিংয়ের ক্ষতিগ্রস্থরা সামরিক প্রবীণ সন্দেহভাজনদের জন্য ম্যানহান্ট হিসাবে চিহ্নিত
নুডসেন পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে ব্রাউনকে “সশস্ত্র এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক” হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
নুডসেন বলেছিলেন, “একেবারে উদ্বেগ রয়েছে যে তিনি শহরে ফিরে আসতে পারেন।” “সমস্ত ইঙ্গিত দ্বারা, এটি একজন অস্থির ব্যক্তি যিনি কোনও কারণ ছাড়াই ঠান্ডা রক্তে চারজনকে হাঁটতে হাঁটতে এবং হত্যা করেছিলেন। সুতরাং একেবারে জনসাধারণের জন্য উদ্বেগ রয়েছে।”
সোমবার, আগস্ট 4
ব্রাউন অনুসন্ধান সোমবার অব্যাহত ছিল।
ইউএস মার্শালস পরিষেবাটি তার ক্যাপচারকে 10,000 ডলারে নিয়ে যাওয়ার তথ্যের জন্য পুরষ্কারকে বাড়িয়ে তোলে।
মঙ্গলবার, আগস্ট 5
জিয়ানফোর্ট বার গণহত্যার পর থেকে তার প্রথম সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন।
উচ্চপদস্থ স্থানীয়, রাজ্য এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা সজ্জিত, তিনি বলেছিলেন যে তিনি মন্টানা রাজ্যের পক্ষে তার সমবেদনা জানাতে ভুক্তভোগীদের পরিবারের সাথে কথা বলেছেন।
জিয়ানফোর্ট বলেছেন, “এই মর্মান্তিক ইভেন্টের পর থেকে আমাদের মন্টানা আইন প্রয়োগকারী আধিকারিকরা তাদের সাধনা করে নিরলস হয়ে উঠছে, এই সন্দেহভাজন মাইকেল ব্রাউনকে তার জঘন্য কাজের জন্য ন্যায়বিচারের জন্য আনার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছে,” জিয়ানফোর্ট বলেছেন।
ট্রাক পরিত্যক্ত হওয়ার পরে বার শ্যুটিংয়ে 4 টি হত্যার অভিযোগে সেনাবাহিনীর প্রবীণদের জন্য ম্যানহান্ট আরও তীব্র হয়
তিনি আরও যোগ করেছেন যে হেলেনা ব্যাটালিয়নের মন্টানার একটি ন্যাশনাল গার্ড হেলিকপ্টার এবং এর চার জন ক্রু অনুসন্ধানে সহায়তা করার জন্য এবং পর্বতমালার অনুসন্ধান অঞ্চলে এবং বাইরে আইন প্রয়োগকারী পরিবহনের জন্য সপ্তাহান্তে 19 ঘন্টা উড়িয়ে দিয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন যে মন্টানা আইনের অধীনে তিনি প্রয়োজনের সময় তাদের অনুরোধে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে জরুরি রাষ্ট্রীয় তহবিল প্রকাশ করতে সক্ষম হন।
“আজ সকালে আমি অ্যানাকোন্ডা-ডিয়ার লজের কাছ থেকে সেই অনুরোধটি পেয়েছি এবং কয়েক মুহুর্ত আগে আমি স্থানীয় আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছি,” তিনি বলেছিলেন। “যদিও রাজ্য ইতিমধ্যে কর্মীদের এবং বিমান চালনার সম্পদের সাথে এই তদন্তকে সমর্থন করে চলেছে, তবে এই পদক্ষেপটি আজ নিশ্চিত করবে যে আমরা এই অপরাধীকে সন্ধান করতে থাকায় অতিরিক্ত আর্থিক সংস্থানগুলি উপলব্ধ রয়েছে।”
নুডসেন চলমান অনুসন্ধানের বিষয়ে একটি আপডেট সরবরাহ করেছিলেন এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিয়েছিলেন।
চলমান তদন্তের উদ্ধৃতি দিয়ে, তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি যে কর্তৃপক্ষ শুটিংয়ে ব্যবহৃত একটি অস্ত্র উদ্ধার করেছে, বা ব্রাউন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও সূত্র রেখে গেছে কিনা।
গানম্যান মন্টানা বিজনেসে একাধিক লোককে গুলি করে, কর্তৃপক্ষ নিবিড় ম্যানহান্ট চালু করে
বুধবার, 6 আগস্ট
কর্তৃপক্ষের নতুন আপডেট ছাড়াই বুধবার অনুসন্ধানটি চলমান ছিল।
বৃহস্পতিবার, আগস্ট 7
কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার ব্রাউনকে অনুসন্ধান করতে থাকে, অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন যে তারা শহরে ফিরে আসার আশঙ্কা করেছিলেন।
“তিনি সর্বদা খুব কৌতুকপূর্ণ ছিলেন। ঠিক যেমন তাঁর চিন্তাভাবনা সবসময় প্রাচীরের বাইরে ছিল এবং সর্বদা পাগল গল্প দেয় But তবে তিনি খুব মিষ্টি লোক ছিলেন,” আউল বারের মাত্র একটি ব্লক জেএফকে বারের বারটেন্ডার জিল রাউলস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।
রাউলস ছিলেন কেলির বন্ধু, আউল বারের শিকার এবং বারটেন্ডার।
“শহরটি কেবল ভয় পেয়েছে Everyone প্রত্যেকে ভয় পেয়েছে You আপনি ফেসবুকে এমন সমস্ত কিছু দেখতে পান You
“প্রত্যেকে ধাক্কা খেয়েছে, এবং ওহে, প্রত্যেকেরই প্রান্তে রয়েছে। আমার সাথে বারটেন্ডিংয়ের সাথে আমি ক্রমাগত এই দরজাগুলির দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি বলেছিলেন, বারের দুটি প্রবেশ পথের দিকে ইশারা করে।”
আরেক বাসিন্দা, ম্যাট ফন্টেনোট, একটি বিচ্ছুরিত শহর বর্ণনা করেছিলেন যা সপ্তাহটি প্রান্তে কাটিয়েছিল।
তিনি বলেন, “আমার মনে হয় বাতাস প্রায় পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন শহরের মনোভাব স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি আজ্ঞাবহ হয়ে উঠেছে, কেবল কারণ লোকেরা মনে করে যে তাদের এখনকার জীবনের উপর এখন এতটা নিয়ন্ত্রণ নেই,” তিনি বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
শুক্রবার, 8 আগস্ট
পাহাড়ী ভূখণ্ডে ব্রাউন ফর ব্রাউনকে সকালে অব্যাহত ছিল।
শহরের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে প্রকাশ করেছিলেন যে ম্যানহান্টকে একটি উপসংহারে আসার আকাঙ্ক্ষা – ব্রাউন মৃত বা জীবিত – যাতে সম্প্রদায়টি শান্তিতে তার ক্ষতির জন্য শোক করতে পারে।
হঠাৎ, বিকেলে, তথ্য ছড়িয়ে দিতে শুরু করে যে ব্রাউনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।
এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, জিয়ানফোর্টে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।
বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে জিয়ানফোর্ট এবং নুডসেন, আবার স্থানীয়, রাজ্য এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী দ্বারা বেষ্টিত, ব্রাউন এর গ্রেপ্তারের বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনের জন্য হরিণ লজ কাউন্টি কোর্টহাউস থেকে উঠে এসেছিলেন।
জিয়ানফোর্ট বলেছেন, “আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সাহসী পুরুষ ও মহিলা এক সেকেন্ড নষ্ট করেননি।” “তারা অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এই সন্দেহভাজনকে না পাওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। আজ আমি মাইকেল ব্রাউনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং হেফাজতে রয়েছে বলে আমি কৃতজ্ঞ।”
নুডসেন তখন পডিয়ামে নিয়ে গেলেন।
নুডসন স্থানীয়, রাজ্য এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষ যারা গ্রেপ্তারে সহায়তা করেছিলেন তাদের উল্লেখ করে বলেছিলেন, “এটি সত্যই একটি অভূতপূর্ব সহযোগিতার স্তর।” “এটি খুব ভাল দিন। আমরা আমাদের মানুষকে পেয়েছি।”
তিনি ইউএস মার্শালস সার্ভিসকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, তাদেরকে আজ আমাদের কাছে আমাদের কাছে বিশাল সম্পদ “বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছিলেন যে তারা ব্রাউন এর শুক্রবারের আশঙ্কায়” সরাসরি জড়িত “। তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে ১৩০ জন কর্মী অনুসন্ধানে জড়িত ছিলেন এবং সম্প্রদায়ের যে টিপস ব্রাউনকে ক্যাপচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
ব্রাউনকে আউল বার থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটি শস্যাগার কাছে ট্র্যাক করা হয়েছিল।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাকে মেডিক্যালি সাফ করার জন্য তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তারপরে তাকে কারাগারে মামলা করা হয়েছিল।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
চলমান তদন্তের উদ্ধৃতি দিয়ে কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকটি বিশদ সরবরাহ করেছিল।
ব্রাউন এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করা হয়নি, বা অভিযোগ করা হত্যার জন্য তার উদ্দেশ্যও নেই।
ফক্স নিউজ ‘আলেকজান্দ্রা কোচ, সারা রম্পফ-হুইটেন এবং অ্যাডাম সাবস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।