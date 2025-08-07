গ্রিডে ফিরে পাওয়ার সরবরাহের জন্য কেন্ট স্ট্রাইকগুলিতে নতুন অল-বৈদ্যুতিন শহর | কেন্ট

জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর প্রায় কোনও নির্ভরতা না নিয়ে নির্মিত ব্রিটেনের প্রথম সর্ব-বৈদ্যুতিক শহরগুলির মধ্যে একটি শীঘ্রই পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি দিয়ে গ্রিডকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে।
কেন্টের একটি নতুন বাগান শহরের বিকাশকারীরা একটি “স্মার্ট” শক্তি গ্রিড ডিজাইন ও পরিচালনা করার জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় শক্তি অবকাঠামো সংস্থার সাথে একটি চুক্তি করেছে, যার অর্থ এটি হতে পারে যে এর 8,500 পরিবার দেশের বাকী অংশের জন্য ভার্চুয়াল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।
যারা ২০২27 সাল থেকে ওটারপুল পার্কের বিকাশে চলে আসছেন তারা বৈদ্যুতিন হবস, হিটিং সিস্টেম এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন চার্জারগুলিতে সজ্জিত বাড়িতে থাকবেন – পাশাপাশি ছাদে সৌর প্যানেল এবং ব্যাটারি তাদের জীবাশ্ম জ্বালানী মুক্ত পরিবারগুলিকে শক্তিশালী করতে।
এছাড়াও, বিকাশকারীরা শহর সংলগ্ন কাউন্সিল-মালিকানাধীন জমিতে একটি সৌর খামার তৈরি করার আশা করছেন, যা শহরের অর্ধেক বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উত্পাদন করবে।
মোট, এই শহরে প্রায় 34 মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা এবং প্রতি 300 টি বাড়ির জন্য একটি সাম্প্রদায়িক গ্রিড-স্কেল ব্যাটারি থাকবে, যার অর্থ এর বাসিন্দারা “প্রথম দিন থেকে তাদের জ্বালানি বিলে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয়” করতে সক্ষম হবেন, এসএনআরজি-র মতে, পরিকল্পনার পিছনে অবকাঠামো সংস্থা।
সাইটের বিদ্যুতের উত্সগুলিতে এই শহরে এর অর্থও হবে যে এর বিকাশকারীরা জাতীয় গ্রিড সংযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য গ্রিড শক্তিবৃদ্ধির জন্য অর্থ প্রদান এড়াতে পারবেন, যা সম্পত্তি বিশেষজ্ঞদের নাইট ফ্র্যাঙ্কের মতে, আবাসন উন্নয়নের এক তৃতীয়াংশের জন্য বিলম্বের একটি প্রধান উত্স।
অল-বৈদ্যুতিন শহরটি এখনও ব্রিটেনের পাওয়ার গ্রিড থেকে তার বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে পারে-বিশেষত শীতকালীন শীতের মাসগুলিতে-তবে যখন জাতীয় গ্রিডের অংশগুলির অতিরিক্ত বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, তখন ওটারপুল পার্ক লাইটগুলি চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে।
এসএনআরজির চিফ প্রোডাক্ট অফিসার ড্যান নিকোলস বলেছেন, মাইক্রো গ্রিড জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যয় হ্রাস করার সময় যতটা সম্ভব স্থানীয় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য সমস্ত বিদ্যুৎ ডিভাইস এবং প্রজন্মের উত্সকে সমন্বিত করবে।
নিকোলসের মতে ন্যাশনাল সিস্টেম অপারেটরকে জাতীয় গ্রিডের অন্য অংশে বিদ্যুতের ঘাটতি পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য শহরের গাড়ি চার্জারগুলিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিরতি দেওয়ার সংশ্লেষিত প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারে।
“কোনও একক (বৈদ্যুতিক যানবাহন) চার্জার এই প্রভাবটি তৈরি করতে পারে না – তবে প্রতিটি চার্জারে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চার্জ হ্রাস করা একত্রিত সুবিধা তৈরি করতে পারে। প্রতিটি চার্জারের একটি ছোট অবদান গ্রিডের জন্য একটি বড় সঞ্চয় তৈরি করে,” তিনি বলেছিলেন।
এসএনআরজি সারা দেশে অন্যান্য অনুরূপ প্রকল্পগুলি অনুসরণ করছে, তবে ওটারপুল সবচেয়ে উন্নত, নিকোলস যোগ করেছেন।
ফোকস্টোন এবং হিথ জেলা কাউন্সিলের নেতা জিম মার্টিন এই পরিকল্পনাগুলি “পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে কী সরবরাহ করা যায় তার একটি নিখুঁত উদাহরণ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“যদিও সোলার পার্কটি একটি পরিকল্পনার আবেদনের সাপেক্ষে, যা অবশ্যই জনগণকে তাদের মতামত দিতে এবং কাউন্সিলরদের দ্বারা আরও তদন্তের অনুমতি দিতে সক্ষম করবে, কাউন্সিলের মালিকানাধীন জমিতে সবুজ শক্তি উত্পাদন করার সম্ভাবনা এবং স্থানীয় করদাতাদের জন্য বিনা ব্যয়ে খুব আকর্ষণীয়,” তিনি বলেছিলেন।