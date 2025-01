মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তীব্র দাবি যে গ্রিনল্যান্ডের আধা-স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপ অঞ্চলটি আমাদের অধীনে আসে “মালিকানা”আটলান্টিক জুড়ে কনসেন্টেশন ফায়ারস্টর্মটি বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও ভৌগলিকভাবে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অংশ, হিমায়িত দ্বীপ দেশ – টেক্সাসের আকারের তিনগুণ বেশি,, 000০,০০০ বাসিন্দা – বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ইউরোপ সময়ের সাথে সাথে গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণকে ক্রমান্বয়ে আলগা করে দিয়েছে। এবং ভাবার কোনও কারণ নেই যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে খনির সম্প্রসারণ এবং মার্কিন সামরিক উপস্থিতি সহ পারস্পরিক ট্রান্স-আটলান্টিক আগ্রহের নীতিমালা অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এটি আরও আলগা করবে না।

এই প্রক্রিয়াটির সবচেয়ে বড় বাধা প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্পের নিজস্ব জনসাধারণের বুলিং হতে পারে। গ্রিনল্যান্ড হ’ল ট্রান্স-আটলান্টিক মিত্রদের জন্য নেটিভ গ্রিনল্যান্ডারদের সাথে পরামর্শ করে একসাথে অনুসরণ করার জন্য একটি আদর্শ প্রকল্প।

গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের কিংডমের অংশ (এবং এইভাবে 1973 থেকে 1985 সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়) তবে 1979 সাল থেকে তার নিজস্ব পতাকা, ভাষা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসাবে বিদ্যমান ছিল। আর্টিক অঞ্চলটির নিজস্ব মুদ্রা, সংবিধান বা নাগরিকত্ব নেই এবং বিচার বিভাগ এবং বিদেশ বিষয়গুলিও ডেনিশ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

গ্রিনল্যান্ডের এখন স্ব-বিধি রয়েছে যার মধ্যে নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ডেনমার্কের ২,৯২০ কিলোমিটার (১,৮১৪ মাইল) দূরে অবস্থিত আর্কটিকের বিশাল, বেশিরভাগ বরফ covered াকা ব্লক গ্রিনল্যান্ডিক গণভোট এবং ডেনিশ সংসদের দ্বারা নিজেকে স্বাধীন বিচারাধীন অনুমোদনের ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

অতীতে, ইউরোপীয়রা গ্রিনল্যান্ডে সর্বাগ্রে পরিবেশগত হিসাবে তাদের আগ্রহগুলি সরিয়ে নিয়েছিল। এর মধ্যে আপডেট হওয়া আর্কটিক নীতি 2021 সালে প্রকাশিত, ইইউ আন্ডারস্কোর এর লক্ষ্য আর্টিককে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার অঞ্চল হিসাবে সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং “জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি ধীর করে দেওয়া এবং আর্টিক অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের জন্য আর্টিক সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে সমর্থন করা, কমপক্ষে আদিবাসী মানুষ এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের সুবিধার্থে।” ইইউও তার পকেটে 225 মিলিয়ন ইউরো (236 মিলিয়ন ডলার) এর জন্য গ্রিনল্যান্ডকে শিক্ষার সাথে সহায়তা করার জন্য এবং 2021 থেকে 2027 সাল পর্যন্ত বেরেন্টস সাগরে তেজস্ক্রিয় দূষণকে সম্বোধন করার জন্য গ্রিনল্যান্ড এবং আরও 40 মিলিয়ন ইউরো ($ 42 মিলিয়ন) খনন করে।

গত বছর, ইউরোপীয় কমিশন গ্রিনল্যান্ডিক রাজধানী নুক -এ একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করেছিল যে রাষ্ট্রপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েন ব্যক্তি হিসাবে উদ্বোধন করেছিলেন, দ্বীপের অঞ্চলটিতে তাঁর প্রথম সফর।

But the new strategy, for the first time, also bluntly underlined the geopolitics inherent in Greenland’s resource development. দ্য কৌশলটির যোগাযোগ বলা হয়েছে: “আর্টিক সংস্থান এবং পরিবহন রুটগুলির প্রতি তীব্র আগ্রহ এই অঞ্চলটিকে স্থানীয় এবং ভূ -রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং সম্ভাব্য উত্তেজনার ক্ষেত্রে রূপান্তর করতে পারে, সম্ভবত ইইউর স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলেছে। আর্টিক উত্স থেকে পণ্যগুলির বিশ্বব্যাপী চাহিদা আর্চিক করে যে আর্টিক বিকাশ কেবল স্থানীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না। “

“ইইউ ধনী থেকে উপকৃত হতে এবং আঞ্চলিক প্রশাসনে প্রভাব খুঁজতে আর্টিকের অবস্থানের উন্নতি করার চেষ্টা করছে। চীন, ভারত এবং অতি সম্প্রতি ব্রাজিলের মতো অন্যান্য উচ্চাভিলাষী অভিনেতারাও তাই রয়েছেন, ”রয়্যাল ডেনিশ ডিফেন্স কলেজের মার্ক জ্যাকবসেন বলেছেন, যিনি লেখক আর্কটিক সুরক্ষায় গ্রিনল্যান্ড।

তবে ইউরোপ এখনও গ্রিনল্যান্ডে এর সুরক্ষা প্রচার করতে বা এর প্রাকৃতিক সম্পদ অ্যাক্সেসের জন্য আরও কোনও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়নি।

এখানেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এসেছিল Us আমাদের সুরক্ষার জন্য গ্রিনল্যান্ডের গুরুত্ব সম্পর্কে ট্রাম্পের স্বীকৃতি বহিরাগত বা নতুন নয়। ওয়াশিংটন দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে অবস্থিত বিস্তৃত আর্টিক ল্যান্ডমাসকে লোভ করেছে-উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ততম পথে-এবং 1946 সালে, হ্যারি ট্রুমান ডেনমার্ক থেকে হিমবাহ-আচ্ছাদিত দ্বীপটি কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। স্বর্ণে 100 মিলিয়ন ডলার পাশাপাশি আলাস্কান তেলের একটি প্যাচের অধিকার।

ওয়াশিংটন যথাযথভাবে আটলান্টিক সুরক্ষার জন্য ভূমি ভরকে জরুরী হিসাবে দেখছে, আজকের মতো শীতল যুদ্ধের সময়। এই কারণেই ১৯৯০ এর দশকে ডাউনসাইজিংয়ের পরেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখনও পিটুফিক স্পেস বেস, আর্কটিক সার্কেলের একটি মার্কিন সামরিক ইনস্টলেশন উচ্চতর, যা প্রাথমিক-সতর্কতা ও প্রতিরক্ষা পাশাপাশি মহাকাশ নজরদারি ক্ষেপণাস্ত্রের মূল বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

রাশিয়ার সর্বদা আরও আক্রমণাত্মক ভঙ্গির আলোকে, গ্রিনল্যান্ডে একটি প্রসারিত মার্কিন উপস্থিতি সম্ভবত গ্রিনল্যান্ডার এবং ইউরোপীয়রা একইভাবে স্বাগত জানাবে।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর মিলিটারি স্টাডিজের পরিচালক ক্রিস্টিয়ান সবি ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, “তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটির মালিকানা পাওয়ার কোনও কারণ নেই।” “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেনমার্ক কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তৃত সামরিক অধিকার রয়েছে। গ্রিনল্যান্ড এবং ইউরোপও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষা স্বার্থকে তাদের সাথে জটিলভাবে সংযুক্ত হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্ভবত ওয়াশিংটন এগুলি তৈরির বিরুদ্ধে কিছুই রাখবে না। ট্রাম্প এমন একটি দরজা ছুঁড়ে মারছেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উন্মুক্ত “

এটা 13 জানুয়ারীডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে তাঁর দেশ গ্রিনল্যান্ডের সাথে আর্টিকের বৈধ আমেরিকান স্বার্থ নিশ্চিত করতে “ট্রাম্পের সাথে” আলোচনা চালিয়ে যেতে “কাজ করতে চেয়েছিল।

২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী গ্রিনল্যান্ডিক রাজনীতিবিদ কুপুরিক ক্লিস্ট বলেছেন, “এটি গ্রিনল্যান্ডারদের সাথে নিজেরাই এবং আমাদের জনগণের ইস্যুতে কিছু সত্যিকারের আগ্রহের সাথে আলোচনা করবে।” আপনি কেবল কোনও লোক বা কোনও দেশ কিনবেন না। আমাদের আবার colon পনিবেশিক হওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই। ”

শেষ পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউর গ্রিনল্যান্ডে অনুরূপ এবং ওভারল্যাপিং জিওস্ট্রেজিক অগ্রাধিকার রয়েছে – এবং এখনকার চেয়ে বেশি আর কখনও নয়। ডেনমার্ক (গ্রিনল্যান্ডের মাধ্যমে), সুইডেন, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং নরওয়ে—ন্যাটোর উত্তর প্রান্ত ইউরোপে – উত্তর আমেরিকান এবং রাশিয়ার সাথে আর্টিককে ভাগ করুন। দ্বিতীয়টি সম্প্রতি পারমাণবিক-সক্ষমতা সহ এর আর্কটিক সামরিক অভিযানে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে কৌশলগত বোমারু বিমানএবং উত্তর সাইবেরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র এবং নজরদারি সিস্টেম। রাশিয়ান পারমাণবিক সাবমেরিন আর্টিক এবং বেরেন্টস সমুদ্রকে টহল দিন।

গ্রিনল্যান্ডের তীরে থেকে, আটলান্টিক মিত্রদের নজরদারি প্রযুক্তি দীর্ঘকাল ধরে সমালোচিত ছিল – এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রসঙ্গে, যখন ইউরোপীয়রা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে কোনও সুবিধা অর্জন করতে পারে এমন কোনও সুবিধা পুঁজি করার উপযুক্ত।

গ্রিনল্যান্ডারস, ক্রিস্টেনসেন বলেছিলেন, ভাল জানেন যে তারা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না এবং আনন্দের সাথে আটলান্টিক সুরক্ষা ক্ষেত্রের অংশ। স্পষ্টতই, তবে ডেনস বা ইইউর উভয়েরই গ্রিনল্যান্ডে উল্লেখযোগ্য সামরিক সম্পদ নেই। ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে, ডেনমার্ক গ্রিনল্যান্ডের পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যয়কে বাড়িয়ে তোলে এবং ডেনিশ সংসদে দুটি নতুন পরিদর্শন জাহাজ, দুটি দীর্ঘ-পরিসরের ড্রোন এবং দুটি অতিরিক্ত কুকুরের দলগুলিতে আরও বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা চলছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের যে সুরক্ষা বিনিয়োগগুলি মনে আছে তা সম্ভবত কুকুরের দলগুলির চেয়ে অনেক বেশি ভেস্টার-উদাহরণস্বরূপ, বর্ধিত রাডার কভারেজ এবং আরও বিস্তৃত সাবমেরিন ক্ষমতাগুলির পছন্দ।

রয়্যাল ডেনিশ ডিফেন্স কলেজের জ্যাকবসেন বলেছিলেন যে গ্রিনল্যান্ডের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদগুলি জাতীয় সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্স-আটলান্টিক আগ্রহ, যদিও দু’জন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রয়েছে। টুন্ড্রার নীচে সমাহিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে রয়েছে দস্তা, সীসা, সোনার, আয়রন আকরিক এবং ভারী এবং হালকা বিরল পৃথিবী। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এর ক্রমবর্ধমান সংস্থান সম্পদ দশটি থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত কোথাও হতে হবে।

এবং জলবায়ু ভাঙ্গন নতুন শিপিং লেনগুলি খুলছে যেখানে বরফ ছিল। বিশেষত, জ্যাকবসেন বলেছিলেন, গ্রিনল্যান্ডে অবস্থিত বিরল পৃথিবী উপাদানগুলি সেলফোন থেকে শুরু করে পরিশীলিত সামরিক প্রযুক্তি পর্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তির ডিভাইসগুলির পাশাপাশি পরিষ্কার শক্তি পরিবর্তনের উপাদানগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জ্যাকবসেন বলেছিলেন, “খনিজগুলিতে উঠতে গ্রিনল্যান্ডের পুরো অবকাঠামোগত কাজগুলির প্রয়োজন।” “এটি শুরু হয় বুনিয়াদি যেমন আশ্রয়স্থল, রাস্তা এবং বিমানবন্দরগুলির সাথে। এটি একটি ব্যয়বহুল প্রস্তাব, যার অর্থ এটি অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাব্য করে তুলতে উচ্চতর বিশ্বব্যাপী বাজারের দামের প্রয়োজন হবে। “

জ্যাকবসেন যোগ করেছেন: “এক দশক আগে চীন দেখিয়েছিল যথেষ্ট আগ্রহ এই অঞ্চলের নিষ্ক্রিয় শিল্পগুলি বিকাশের ক্ষেত্রে, তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এটি কেবল খুব জটিল ছিল। চীনাদের কী ভয় পেয়েছিল তা হ’ল ইউরেনিয়াম খনির ত্যাগ করার গ্রিনল্যান্ডিক সিদ্ধান্ত। চীনা উপস্থিতির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাব অবশ্যই একটি প্রভাব ফেলেছিল। “

প্রকৃতপক্ষে, ক্রিস্টেনসেন এবং জ্যাকবসেন উভয়ই বলেছিলেন যে গ্রিনল্যান্ডাররা বছরের পর বছর ধরে ঠিক এই ধরণের বিনিয়োগের জন্য আবেদন করে আসছে – যে কোনও বিনিয়োগকারী ইচ্ছুক থেকে – তবে কোনও গ্রহণকারী খুঁজে পায়নি। এটি অন্য একটি উন্মুক্ত দরজা যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপকে একত্রিত করে-তাদের উভয় সমমনা স্বার্থের সেটকে বাড়ানোর জন্য মিত্র হিসাবে হাঁটতে পারে।

হাস্যকরভাবে, সমস্ত জনসাধারণের অ্যাক্রিমনি সত্ত্বেও, ডেনমার্ক এবং প্রথম ট্রাম্প প্রশাসন 2018 সালে গ্রিনল্যান্ড নীতিতে সহযোগিতা করেছিল। যখন পেন্টাগন শিখেছি পশ্চিম গ্রিনল্যান্ডে তিনটি বিমানবন্দর তৈরির চীনের অভিপ্রায় সম্পর্কে, এটি ডেনমার্কের পদক্ষেপে অনুরোধ করেছিল এবং প্রথমে এটি করার জন্য অনুরোধ করেছিল – যা ঘটেছিল, দ্বীপে একটি চীনা উপস্থিতি প্রতিরোধ করে।

তবে ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক সময়ে এই জাতীয় ভিট্রিওলের ইনজেকশনটি সরাসরি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের প্লেবুকের মধ্যে রয়েছে।

“রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এটি অবশ্যই একটি দুর্দান্ত দিন ছিল,” ট্রাম্প যখন ইস্যুতে শোনাচ্ছিলেন, স্পষ্টভাবে ন্যাটো অংশীদারদের একে অপরের বিরুদ্ধে স্থাপন করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা লঙ্ঘনকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য আরও জ্বালানী সরবরাহ করেছিলেন।

প্রতিদিন সুইডিশ আজকের খবর নির্দেশিত ট্রাম্পের কৌশল এবং মস্কোর মধ্যে সমান্তরাল: “এই বক্তৃতাটি সরাসরি ক্রেমলিন থেকে আসে। ট্রাম্প এখন একইভাবে গ্রিনল্যান্ডের কথা বলছেন পুতিন ইউক্রেনের বিষয়ে কথা বলতেন। … এটি আধুনিক রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈধতা। “

এখন, ইউরোপকে ট্রাম্পকে বোঝাতে হবে যে সহযোগিতা এবং একটি নিয়ম-ভিত্তিক আদেশ ওয়াশিংটনের সর্বোত্তম আগ্রহের মধ্যে রয়েছে-যা গ্রিনল্যান্ড যতদূর যায়, অবশ্যই এটিই। বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রপতির একটি ডোজ গ্রিনল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের জন্য ইতিবাচক ফলাফলকে পিতামাত করতে পারে এবং ইউক্রেনকেও জড়িয়ে রাখতে সহায়তা করে।