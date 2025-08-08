You are Here
গ্রিন টি সম্পর্কে সত্য: অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, বিপাক এবং সতর্কতা
News

গ্রিন টি সম্পর্কে সত্য: অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, বিপাক এবং সতর্কতা

গ্রিন টি: সুবিধা, ঝুঁকি এবং এটি কীভাবে আপনার দেহকে প্রভাবিত করে

গ্রিন টি এটি কেবল একটি মনোরম পানীয়ের চেয়ে বেশি – এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য একটি শক্তিশালী মিত্র। তবে কোনও প্রতিকারের মতো এটি এর সতর্কতা ছাড়াই নয়। গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ইয়েভেনি বেলোসভ নিয়মিত গ্রিন টি ব্যবহারের সুবিধাগুলি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি ব্যাখ্যা করে।

ভেষজ চা

ছবি: এআই দ্বারা উত্পাদিত (ওপেনএআই দ্বারা ডাল · ই 3) বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে লাইসেন্স (ওপেনএআই লাইসেন্স)

ভেষজ চা

কাপ থেকে কাপ পর্যন্ত: প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য সহায়তা

গ্রিন টি প্রাকৃতিক ধরে রাখে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ভিটামিন এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যে সামগ্রিক সুস্থতা সমর্থন। এর অন্যতম শক্তিশালী উপাদান হ’ল ক্যাটচিনসযা:

  • সেলুলার বার্ধক্য ধীর করুন,

  • প্রদাহ হ্রাস করুন,

  • ইমিউন ফাংশনকে শক্তিশালী করুন।

আপনার হৃদয় এবং কোমরেখার বন্ধু

আলতো করে উদ্দীপক দ্বারা থার্মোজেনেসিসগ্রিন টি বিপাককে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং সহায়তা করতে পারে ওজন পরিচালনা। এছাড়াও, এটি:

  • “খারাপ” কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে,

  • রক্তনালী স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে,

  • উচ্চ রক্তচাপ এবং এথেরোস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকি হ্রাস করে।

ক্রাশ ছাড়া স্পষ্টতা

প্রাকৃতিক জুটি ধন্যবাদ ক্যাফিন এবং এল-থানাইনগ্রিন টি বাড়ায় ঘনত্ব এবং শান্তি হঠাৎ শক্তি স্পাইক বা ক্র্যাশ ছাড়াই। এটি অতিরিক্ত ব্যবহার না করে মনোনিবেশিত শক্তি সন্ধানকারীদের জন্য এটি একটি প্রিয় করে তোলে।

তবে সতর্কতা কী

এর অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, গ্রিন টি সবার জন্য নয়। আপনি যদি নিম্নলিখিতটি অনুভব করেন তবে যত্ন সহ ব্যবহার করুন:

  • ক্যাফিন সংবেদনশীলতা – অনিদ্রা বা মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে।

  • গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা – বিশেষত খালি পেটে অম্বল বা বমি বমি ভাব ট্রিগার করতে পারে।

  • ওষুধের মিথস্ক্রিয়া – গ্রিন টি নির্দিষ্ট ওষুধের শোষণকে পরিবর্তন করতে পারে।

“গ্রিন টি আপনার পক্ষে সঠিক কিনা তা আপনি যদি নিশ্চিত না হন তবে আপনার প্রতিদিনের রুটিনে যুক্ত করার আগে কোনও মেডিকেল পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন” “

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts