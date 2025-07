গ্রীক দ্বীপে পর্যটকদের বিলাসবহুল ছুটি ছিল ‘নরক’ | বিশ্ব | খবর

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আসা ক্লেয়ার নিজেকে স্যান্টোরিনির রাজধানী ফিরায় ভিত্তিক, তবে দ্বীপের অন্যতম সন্ধানী গন্তব্য ওআইএ এবং পূর্বের তীরে একটি উপকূলীয় গ্রাম কামারি, দিনের ভ্রমণের জন্য বাসে নিয়ে গিয়েছিলেন।

“বাসে উঠার চেষ্টা করা ছিল প্রাণীজগতের মারামারি,” তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

“আমি সৈকতগুলি অন্বেষণ করতে এবং শিথিল করতে চেয়েছিলাম I

“ওআইএ বাস্তবে সর্বাধিক জনাকীর্ণ এবং জ্যাম-প্যাকড ছিল That এটি উপভোগ করা কঠিন করে তুলেছিল It এটি সুন্দর ছিল, তবে শহরের মূল রাস্তাগুলি এতটাই জ্যাম-প্যাকড ছিল যে এটি কোথাও হাঁটতে যুগে যুগে লেগেছিল এবং এটি কোথাও কোনও ছায়া ছাড়াই খুব গরম ছিল That সম্ভবত এটিই সবচেয়ে খারাপ অংশ ছিল” “