গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় আইভো মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভারী বৃষ্টিপাত নিয়ে আসে।

প্রশান্ত মহাসাগরে মেক্সিকো দক্ষিণে গঠনের একদিন পর, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় আইভো বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জুড়ে উপকূলীয় মেক্সিকান রাজ্যে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত অব্যাহত রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঝড়টি শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি হারিকেন সংক্ষেপে শক্তিশালী করতে পারে।
দুপুরে বৃহস্পতিবার মেক্সিকো সিটি টাইম, মেক্সিকোয়ের জাতীয় জল কমিশন (কনগুয়া) প্লেয়া পেরুলা, জালিসকো থেকে দক্ষিণে ১৩০ কিলোমিটার (৮০ মাইল) দক্ষিণে এবং ক্যাবো সান লুকাসের দক্ষিণ -পূর্বে 700 কিলোমিটার (435 মাইল) দক্ষিণ -পূর্বে 75 কিলোমিটার/ঘন্টা (47 এমপিএইচ) সহ ঝড়টি অবস্থিত।
মিয়ামি ভিত্তিক জাতীয় হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি) রিপোর্ট করেছে বলেছেন আইভো মোটামুটি 100 মিমি (3.9 ইঞ্চি) মোট বৃষ্টিপাত উত্পাদন করতে পারে, মেক্সিকোয়ের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের অংশগুলি জুড়ে বিচ্ছিন্ন সর্বোচ্চ 150 মিমি (5.9 ইঞ্চি) সহ। কনাগুয়া জালিসকো এবং নায়ারিট রাজ্যে “তীব্র বৃষ্টিপাত” (75 থেকে 150 মিমি, বা 3 থেকে 5.9 ইঞ্চি), পাশাপাশি মাইকোয়াকান এবং কলিমাতে ভারী বৃষ্টিপাত (50 থেকে 75 মিমি বা 2 থেকে 3 ইঞ্চি) পূর্বাভাস দিয়েছে।
আইভো প্রায় 39 কিমি/ঘন্টা (24 মাইল প্রতি ঘন্টা)-সাধারণত মেক্সিকোয়ের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের সমান্তরাল-পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, তবে বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপে আঘাত করার আগে পশ্চিম দিকে ঘোরানো হবে বলে আশা করা হয়েছিল। উপকূল থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে এটি উইকএন্ডের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
যাইহোক, আইভিও জীবন-হুমকী সার্ফ এবং আরআইপি-বর্তমান শর্তগুলি আলোড়ন করছে কারণ সর্বাধিক টেকসই বাতাস উচ্চতর গাস্টের সাথে প্রায় 75 কিমি/ঘন্টা (45 মাইল প্রতি ঘন্টা) বেড়েছে। কনাগুয়া জালিসকো, কলিমা এবং মিচোয়াকান (5 মিটার বা উচ্চতা 16.4 ফুট পর্যন্ত তরঙ্গ) এবং গেরেরো (4-মিটার বা 13-ফুট তরঙ্গ) এর জন্য ভারী সার্ফ সম্পর্কিত একটি সতর্কতা জারি করেছে।
দক্ষিণ -পশ্চিম উপকূলের পাশের অঞ্চলের বাসিন্দা এবং ব্যবসায়গুলিকে আইভোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং স্থানীয় নাগরিক সুরক্ষা সংস্থাগুলি দ্বারা জারি করা পরামর্শগুলি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে গেরেরো, মিকোয়াকান এবং কলিমা রাজ্যে ফ্ল্যাশ বন্যার ঝুঁকির ঝুঁকির কারণ হতে পারে।
গ্রীষ্মমন্ডলীয়-ঝড়-ফোর্স বাতাসগুলি কেন্দ্র থেকে 55 কিলোমিটার (35 মাইল) পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রসারিত এবং আইভিও সম্ভবত শুক্রবারের শেষের দিকে হারিকেনের কাছাকাছি শক্তিতে শক্তিশালী হতে পারে। এই ঝড়টি ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর উপসাগরীয় অঞ্চলে 60 থেকে 80 কিমি/ঘন্টা (37 থেকে 50 মাইল প্রতি ঘন্টা) গস্ট সহ 40 থেকে 50 কিমি/ঘন্টা (25 থেকে 31 মাইল প্রতি ঘন্টা) বাতাস উত্পাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কনাগুয়া বলেছিলেন যে আইভোর উচ্চ-উচ্চতা ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালন মেক্সিকো উপসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আর্দ্র বাতাসের সাথে একত্রিত হবে, পাশাপাশি দেশের দক্ষিণ-পূর্বে একটি নিম্নচাপের গর্তের জন্য, দেশের অন্য কোথাও ভারী বাতাস এবং বৃষ্টিপাতের কারণ হবে।
চিহুহুয়া, দুরানগো, জ্যাকাটেকাস এবং আগুয়াস্কালিয়েন্টেসের উত্তর রাজ্যগুলিতে, পাশাপাশি ক্যাম্পেচ, ভেরাক্রুজ এবং তাবাসকো রাজ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলে 25 থেকে 50 মিমি (1 থেকে 2 ইঞ্চি) ভারী বৃষ্টিপাতের আশা করা হচ্ছে।
40 থেকে 60 কিলোমিটার/ঘন্টা (25 থেকে 37 মাইল) এর গাস্টস উত্তর রাজ্যের সোনোরা, সিনালোয়া, চিহুহুয়া, কোহুইলা, নিউভো লেন, ডুরঙ্গো, সান লুইস পোটোস, জ্যাকেটেকাস এবং আগুয়াস্কালিয়েন্টেসে ঘটতে পারে। সংযোজনীয়ভাবে, আইভো বাজা ক্যালিফোর্নিয়া এবং বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সুরে ধুলা ঝড় তৈরি করতে পারে।
