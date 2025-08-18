গ্রীষ্মের তুলনায় বাড়ির গড় মূল্য ট্যাগ 10,000 ডলার কমেছে, সম্পত্তি জায়ান্ট দাবি

ব্রিটেন জুড়ে কোনও বাড়ির গড় মূল্য ট্যাগ গ্রীষ্মে 10,000 ডলারেরও বেশি কমেছে, কেবলমাত্র আগস্টে একটি উল্লেখযোগ্য ড্রপ রেকর্ড করা হয়েছে, নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে।
প্রপার্টি ওয়েবসাইট রাইটমোভ জানিয়েছে যে আগস্টে মাসে মাসে বাজারে আসার জন্য গড় জিজ্ঞাসা মূল্য ১.৩%বা ৪,৯69৯ ডলার হ্রাস পেয়েছে, ৩ £ 368,740 এ স্থির হয়েছে।
এই আগস্টের পতন, যদিও গত দশকে মাসের জন্য সাধারণ, জুন এবং জুলাইয়ে আরও যথেষ্ট পরিমাণে জলপ্রপাত অনুসরণ করে। সামগ্রিকভাবে, গড় নতুন বিক্রেতার জিজ্ঞাসা মূল্য এখন এই গ্রীষ্মে 10,777 ডলার হ্রাস পেয়েছে, মে মাসে 379,517 ডলার থেকে কমেছে।
রাইটমোভ বলেছিলেন যে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বুদ্ধিমান গ্রীষ্মের বিক্রেতারা বাস্তবসম্মতভাবে মূল্য নির্ধারণের সাথে একটি “দ্বি-গতির বাজার” রয়েছে, অন্যরা খুব বেশি মূল্য নির্ধারণ করছেন।
রাইটমভ বলেছেন, বিক্রয়ের জন্য মাত্র এক তৃতীয়াংশ (34%) সম্পত্তি হ্রাস করা হয়েছে এবং ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সালে এই সংখ্যাটি কেবলমাত্র এই সময়ে বেশি ছিল।
ক্রেতার সন্ধানের সামগ্রিক গড় সময়টি এখন 62 দিন, তবে কোনও সম্পত্তি যদি কোনও সম্পত্তির দাম হ্রাসের প্রয়োজন না হয় তবে 99 দিনের তুলনায়, যদি এটি হয় তবে 99 দিনের বিপরীতে, কোনও ক্রেতার সন্ধান করতে গড়ে 32 দিন সময় লাগে, ওয়েবসাইটের বিশ্লেষণ অনুসারে।
এতে বলা হয়েছে যে গুরুতর ক্রেতা এবং বিক্রেতারা ডিলগুলিতে লক হিসাবে গত বছরের এই সময়ের চেয়ে 8% এগিয়ে থাকা বিক্রয়ের সংখ্যা 8% এগিয়ে রয়েছে।
গত বছরের এই সময়ের তুলনায় বিক্রয়ের জন্য বাড়ির সংখ্যা 10% আপ।
রাইটমোভের সম্পত্তি বিশেষজ্ঞ কলিন ব্যাবক বলেছেন: “বুদ্ধিমান গ্রীষ্মের বিক্রেতারা ঘরটি পড়েছেন এবং সত্যই বাইরে দাঁড়াতে এবং গুরুতর এবং সক্রিয় ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিয়ে বাজারে আসছেন।
“অ্যাসুট ক্রেতারা এখন নতুন বিক্রেতার কাছে দাম জিজ্ঞাসা করে উপকৃত হচ্ছেন যা গড়ে তিন মাস আগের তুলনায় 10,000 ডলার সস্তা।
“কৌশলটি কাজ করছে, জুলাইয়ের পুরো মাসে 2020 সাল থেকে বছরের সেরা এই সময়ে সেরা হিসাবে বিক্রয় সংখ্যা সম্মত হয়েছে।
“সেই সময়, প্রথম মহামারী লকডাউন করার পরে বাজারটি সম্প্রতি আবার খোলা হয়েছিল এবং উদার স্ট্যাম্প শুল্ক হ্রাস সবেমাত্র ঘোষণা করা হয়েছিল।
“তবে, আমরা যে পরিমাণ দাম হ্রাস দেখছি তা হ’ল একটি সূচক যে কিছু বিক্রেতারা এখনও খুব বেশি দাম নিয়ে বাজারে আসছেন এবং তারপরে এটি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে হ্রাস করছেন।”
রাইটমভ বলেছেন, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক বেস রেট কাটটি বছরের অবশিষ্ট মাসগুলিতে বাজারের জন্য আত্মবিশ্বাসের আরও একটি উত্সাহ হতে পারে।
এমএস ব্যাবক যোগ করেছেন: “শক্তিশালী গ্রীষ্মের সম্পত্তি বিক্রয় পাশাপাশি নতুন ক্রেতার চাহিদা বোডের একটি স্থিতিশীল স্তরের পরের কয়েক মাস ধরে ভাল। আমরা সাধারণত নতুন স্কুল বছর শুরু হওয়ার সাথে সাথে গ্রীষ্মের তুলনায় একটি ব্যস্ত শরত্কাল দেখতে পাই এবং আরও ফোকাস হোমে ফিরে যেতে পারে।
“শরত্কাল বিক্রেতারাও ক্রিসমাসের মধ্যে একটি নতুন বাড়িতে থাকার আশা করছেন, তবে তাদের ক্রেতা খুঁজে পেতে এবং একটি হোম বিক্রয় সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের গড় সময়কে পরাজিত করতে হবে।”
রাইটমোভের বন্ধক বিশেষজ্ঞ ম্যাট স্মিথ বলেছেন: “বাজারগুলি বর্তমানে বছরের শেষের আগে আরও একটি (ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড বেস রেট) কেটে পূর্বাভাস দিচ্ছে।
“End ণদানকারীরা প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য তাদের হারগুলি নীচের দিকে সরিয়ে নিয়েছে, তবে বর্তমান বাজারের পূর্বাভাস কার্যকর হলে আরও অনেক হ্রাসের জন্য খুব বেশি জায়গা দেখা যায় না।
“আমরা সম্ভাব্যভাবে কিছু nd ণদানকারীকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য তাদের মার্জিনটি চেপে দেখতে পেলাম, তবে আমি মনে করি না যে এটি বাজার জুড়ে কার্যকর হবে এবং সম্ভবত মুভরদের নির্দিষ্ট অংশগুলিকে লক্ষ্য করবে।”
ইয়র্কশায়ার এবং দ্য হাম্বারের বেরককসের নির্বাহী পরিচালক স্টিভ বেরকক বলেছেন: “স্থানীয়ভাবে ইয়র্কশায়ার এবং দ্য হাম্বারে আমরা মধ্য থেকে উচ্চ-শেষের বাজারে বিশেষ শক্তি দেখেছি, স্বাস্থ্যকর স্তরের ক্রিয়াকলাপও কেনা-থেকে-লেট বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আসে।”
লন্ডনের অ্যান্টনি রবার্টসের বিক্রয় প্রধান অ্যামি রেনল্ডস বলেছিলেন: “আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে দেওয়া আমাদের অঞ্চলের প্রথমবারের ক্রেতা ফ্ল্যাট মার্কেট। স্ট্যাম্প ডিউটি ছুটি শেষ হওয়ার পরে এটি ধীর হয়ে গেছে তবে এখন দৃ strongly ়ভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে।
“এটি বলেছিল, এখনও কিছু ভাল দামের বাড়িগুলি বিক্রয়হীন বসে আছে, প্রায়শই ক্রেতারা পিছনে থাকে Of
ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ এস্টেট এজেন্টস প্রোপার্টিমার্কের প্রেসিডেন্ট মেরি-লু প্রেস বলেছেন: “স্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কিত সাম্প্রতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, এবং এখনও এতটা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা রয়েছে বলেও বাজারে আসার সম্পত্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়নের সাক্ষী হওয়া অত্যন্ত ইতিবাচক।
“সম্পত্তি খাতের কার্যকারিতা ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাসের একটি শক্তিশালী সূচক এবং এটি গত কয়েকমাস জুড়ে বেস রেট হ্রাস দেখতে আশ্বাস দেয় যা বৃহত্তর স্তরের সাশ্রয়ী মূল্যের তৈরি করতে সহায়তা করেছে।”