গ্রীষ্মে আমি প্রেটিস কনরাড কেন্দ্রিক পরিণত হয়েছি – তবে আপনি যে কারণে ভাবেন তার জন্য নয়
এটি তিনটি asons

যদিও কনি বেবি সমর্থকদের সৈন্যদল রয়েছে যারা তার প্রত্যেকটি, ভাল, নিঃসরণকে ধরে রেখেছে – দরিদ্র লোকটি আসলে তার কথাগুলি ব্যবহার করছে না, যা তিনি প্রথমে পেটকে প্রথম স্থানে ফেলেছিলেন – এই সায়ান পিপারদের পিছনে কী চলছে সে সম্পর্কে আমাদের খুব কমই অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে।

এবং এইভাবে আমি গ্রীষ্মটি পেয়েছি আমি সুন্দর মরসুম 3 পর্ব 5 ঘুরিয়ে ফেলেছি – কেবল অনেকেই প্রত্যাশা করার কারণে নয়।

কনরাড এবং বেলি পীচ দৃশ্য STITP S03E05কনরাড এবং বেলি পীচ দৃশ্য STITP S03E05
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

টিএসআইটিপি প্রকৃতপক্ষে প্রাইম ভিডিওর মুকুট রত্নগুলির মধ্যে একটি। এটি ওয়াইএ বিষয়বস্তু কৌশলটিতে প্রচুর ঝুঁকছে এমন অনেক কারণগুলির মধ্যে একটি।

অ্যামাজন সিরিজটি সমর্থন করার সাথে সাথে বাজেটটি সুন্দর স্থানীয় এবং সুই ড্রপগুলি সহ কিছু দুর্দান্ত আচরণের অনুমতি দেয় যা কোনও সারগ্রাহী সংগীত প্রধান প্রশংসা করবে।

তবে এই মুহুর্তের জন্য আমার প্রশংসা অগত্যা ছিল না কারণ আমরা শেষ পর্যন্ত সিরিজের মাথার ভিতরে ‘সর্বাধিক ছদ্মবেশী এবং রক্ষিত চরিত্রের ভিতরে এসেছি। সত্যিই, পর্বটি এখনও সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

আবেগগতভাবে দমনকারী একজন কার্ড বহনকারী সদস্য হিসাবে এছাড়াও প্রাচীনতম শিশু সিন্ড্রোমে ভুগছেন, এই মুহুর্তে আমরা কনরাডের দৃষ্টিভঙ্গি কী পেয়েছি তা নিয়ে অবাক হওয়ার মতো খুব কমই ছিল।

অবশ্যই, এই সিরিজের কয়েকজন অনুরাগীর মধ্যে একজন যারা রোম্যান্সকে অগ্রাধিকার দেয় না, আমি পেট এবং তার পৃথিবীর প্রতি তার অনুভূতির নিশ্চয়তার বাইরে আরও বেশি কামনা করেছিলাম যা তার চারপাশে ঘোরে।

যাইহোক, আমি এখনও এই সত্যের সাথে শান্তি স্থাপন করছি যে এই তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক রোম্যান্স তার 90% শক্তি উত্সর্গ করার ক্ষেত্রে অবিচল, আপনি জানেন, দ্য রোম্যান্স এবং আক্ষরিক কিছুই আর কিছুই নয়।

TSITP S03E05 এ কনরাড ফিশারTSITP S03E05 এ কনরাড ফিশার
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

আরে, কমপক্ষে তিনি কয়েকবার তাঁর থেরাপিস্টের কথা উল্লেখ করেছেন, তাই না?

না, এই পর্বটি কী আমার জন্য এতটা ছড়িয়ে পড়েছে, মাধ্যমটি গ্রহণ করার সময় আমার মস্তিষ্কের প্রযুক্তিগত অংশে আঁচড়ানো, দিকটি ছিল।

সাধারণত হতাশাব্যঞ্জক আমি লেখার দৃষ্টিকোণ থেকে মরসুমটি খুঁজে পাচ্ছি না, যেখানে আমি সত্যই জেনি হানকে তার ফুল দিচ্ছি (হাইড্রেনজাস, সূর্যমুখী, পিয়োনিস এবং দ্য লাইক), তার পরিচালনায় আত্মপ্রকাশে রয়েছেন।

কিস্তিটি প্রমাণ হ’ল কেন মহিলা পরিচালকরা জিনিসগুলির দুর্দান্ত ল্যান্ডস্কেপে এত গুরুত্বপূর্ণ। রোম্যান্স ঘরানার ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ।

“লাস্ট ডান্স” এর দিকনির্দেশের মাধ্যমে এটি হানের নিজের কাজের জন্য নিজস্ব প্রেমের চিঠির মতো অনুভূত হয়েছিল, চরিত্রগুলি নির্বাচন করুন এবং শিল্পটি।

বেলি টিএসআইটিপি এস 03E05 এ একটি পীচ খায়বেলি টিএসআইটিপি এস 03E05 এ একটি পীচ খায়
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

হান এমন কারও আত্মবিশ্বাসের সাথে মহিলা দৃষ্টিতে ঝুঁকছেন যিনি এই গল্পটির দর্শকদের কাছে ঠিক কী বোঝেন। ফলাফলটি এমন একটি পর্ব যা প্রায়শই আরথহাউস ইন্ডি রোম্যান্সের মতো অনুভূত হয়, এটি আপনাকে ওভারটেন্টিমিক্যালি দিয়ে টেনে আনার পরিবর্তে আপনাকে তার মুহুর্তগুলিতে প্রলুব্ধ করে।

এটি সেই দিকটি যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন মুহুর্তগুলিতে যেখানে এটি অন্যথায় ধীরগতিতে হ্রাস পাবে।

মূল দৃশ্যগুলি ছিল, প্রাথমিকভাবে রোমান্টিক বিষয়গুলি, যা বিশেষত নির্দিষ্ট সুই ড্রপগুলির সাথে মিলিত হয়ে আমাকে কীভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছিল তার শৈল্পিকতার প্রশংসা করেছিল।

এখন-খ্যাতিমান পীচ দৃশ্যটি নিন: সোনার সূর্যাস্তের আলো, বেলি এবং কনরাডে স্নান করা একটি ফ্রেমে উপস্থিত রয়েছে যা উষ্ণ এবং সুনির্দিষ্ট এটি প্রায় স্পর্শকাতর।

লেন্সগুলি বই প্রেমীদের এবং টিম কনরাডের পক্ষে এটির স্বাদ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্থির থাকে তবে রঙিন গ্রেডিং এবং ব্লকিংয়ের শিল্পী প্রায় এটি ফ্যান পরিষেবার বাইরেও উন্নত করে।

(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

এই ধারণাটি হ’ল আমাদের দেখানো যে বেলি কনরাডের চোখের মধ্য দিয়ে আছেন এবং এই সিরিজটি তাকে বাবা জিন্সে রোমান্টিক পুরুষ সীসা ট্রপগুলির সংকলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজ করে। আমি সাধারণত তার খাবারের খেলার বিনোদনমূলকও খুঁজে পাই।

রসালো পীচ সেক্সি খাওয়ার কেবল কোনও উপায় নেই তবে কনরাডের জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ আর এর বাইরে? ইন্ডি আর্টহাউস ঠিক সেখানে। এর তারিখযুক্ত, স্বপ্নালু, নস্টালজিক ভিবে সমস্ত ছিল দুর্দান্ত ক্লাসিক এবং চিন্তাশীল।

তবে এটি আমাকে অন্য দৃশ্যে নিয়ে আসে যা হান সুন্দরভাবে ক্যাপচার করে: যৌন দৃশ্য।

অনস্ক্রিনে একটি ভাল যৌন দৃশ্যের ঘনিষ্ঠতা এবং ভিত্তিহীনতার সেই সঠিক ভারসাম্য সন্ধান করা এবং হান উভয়কেই “শেষ নৃত্য” তে ভালভাবে ক্যাপচার করে।

নরম আলোটি প্রথমবারের মতো কনরাড এবং বেলি ফায়ারপ্লেসের সামনে সেক্স করার চেয়ে অনেক বেশি জৈব ঘনিষ্ঠতা ছিল, যখন এখনও এটির একটি শালীন কলব্যাক হিসাবে কাজ করে।

দেখে মনে হয়েছিল আমরা চাপিয়ে দিচ্ছি, যা আমি ঠিক সেই ধরণের দৃশ্যে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করি। এবং ভাইবসের জন্য এখানে না থাকলে আমি কিছুই না। এই পর্ব? সমস্ত ভাইবস

কনরাড ইন লাভ টিএসআইটিপি এস 03 ই 05কনরাড ইন লাভ টিএসআইটিপি এস 03 ই 05
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

হান ফ্রেমস কনরাড পেটের দিকে তাকিয়ে যেভাবে তিনি উচ্চস্বরে বলবেন না এমন সমস্ত কিছু প্রকাশ করেছেন (কারণ তিনি তা করেন না)। এটি একটি ব্যক্তিগত, দুর্বল চেহারা, কেবলমাত্র দেওয়া কারণ তিনি সরাসরি তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন না।

এই একক পছন্দটি তার সম্পর্কে অর্ধ মৌসুমের মূল্যবান কথোপকথন বা নন-ডায়ালগের চেয়ে বেশি বলে, যেমন তার চরিত্রের ক্ষেত্রে।

ঘনিষ্ঠতার এই মুহুর্তটি ইউনিট হিসাবে তাদের মধ্যে সেরা এবং সবচেয়ে খারাপ ক্যাপচার করে। তিনি স্পষ্টভাবে তার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও এটি বলেন না। তিনি এটি বিশ্বাস করেন না কারণ তিনি এটি শুনেন না।

হায়, এমনকি সময়ের ছোট মুহুর্তগুলিও গান করে।

ধীর গতির প্রভাবগুলি যখন ভুল হাতে থাকে তখন চিত্তাকর্ষক হতে পারে তবে তারা এখানে কাজ করে।

কনরাড আকাঙ্ক্ষা এবং হিংসা টিএসআইটিপি S03E05কনরাড আকাঙ্ক্ষা এবং হিংসা টিএসআইটিপি S03E05
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

এবং রান্নাঘর এবং ডিনার টেবিলের মুহুর্তগুলিতে ঘনিষ্ঠতা এবং আরামদায়ক ফ্রেমিংয়ের শক্ত দিকগুলিও ছিল যা আরও এক ঘন্টা নস্টালজিয়া এবং ঝকঝকে ফোঁটা ফোঁটা দিয়ে মিলে যায়।

বৈধ মুহূর্তগুলি ছিল যা আমাকে ছোটবেলায় ওল্ড দ্য ওয়ান্ডার ইয়ার্স পুনর্নির্মাণ দেখার কথা মনে করিয়ে দেয় – বেলির উইনি কুপারের প্রভাব ছিল।

এমনকি স্টিভেন এবং ডেনিসে স্থানান্তরিত হওয়ার মতো প্রভাবও ছিল। তাদের ট্রেনের মুহুর্তগুলি, বিশেষত স্টিভেন তার দিকে স্নেহপূর্ণভাবে তাকিয়েছিলেন এমন কেউ যেমন আবিষ্কার করেছিলেন যে তার হৃদয় আবার নতুন কারও জন্য শুরু হতে পারে, আশ্চর্যজনকভাবে ফ্রেম করা হয়েছিল – ক্লাসিক রোমান্টিক কমেডি উপাদানগুলি।

এবং মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ জন্য? হান একই ঘনিষ্ঠতার সাথে ট্র্যাজেডিকেও পরিচালনা করে।

সুসানাহর সাথে কনরাড তার মৃত্যুর বিছানায় sittp s03e05সুসানাহর সাথে কনরাড তার মৃত্যুর বিছানায় sittp s03e05
(প্রাইম ভিডিও/স্ক্রিনশট)

সুসানাহর মৃত্যুর কনরাড প্রায় ক্লাস্ট্রোফোবিক অনুভব করে, তার আলোকসজ্জা সম্মান করার জন্য যথেষ্ট উজ্জ্বল আলো তবে যথেষ্ট নিঃশব্দ হয়ে গেছে কারণ এটি তার ভাগ্যকে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যয় করে। এটি এর সংযম মধ্যে ধ্বংসাত্মক।

এবং এটি আরও একটি সিরিজ চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছে যা সম্ভবত আমি পরে ভাগ করব।

হ্যাঁ, এই মরসুমে প্লটটি আমাকে হতাশ করতে পারে – আমি এখনও আশা করি শোটি তার 10% এরও বেশি শক্তি কেন্দ্রীয় রোম্যান্সের পাশাপাশি কোনও কিছুর জন্য ব্যয় করতে বা স্লেজহ্যামারের সূক্ষ্মতার সাথে সেই আখ্যানটিকে ঠেলে দেয়। এবং কনরাডের পিওভ খুব আমাকে বিশেষভাবে আপনার মরসুম 1 এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

তবুও, শেষ নাচ প্রমাণ করে যে হানের চোখ তত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী, সম্ভবত তার কলমের চেয়েও বেশি।

এটি একটি নতুন টুপি যা তার গর্বের সাথে পরিধান করা উচিত এবং ভবিষ্যতে তার কিছু ক্ষমতাতে এটি পরা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

এবং, আমি কি বলতে পারি? একটি টিভি ধর্মান্ধ হিসাবে, আমি এটি প্রশংসা করি।

গ্রীষ্মটি দেখুন আমি বেশ অনলাইনে পরিণত হয়েছি




