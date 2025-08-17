গ্রীস ইস্রায়েল থেকে স্থানান্তরিত বিশাল ড্রাগ চালানের বাধা দেয়

অ্যাথেন্স, গ্রীস-গ্রীস খাতের রেকর্ড জব্দ করেছে, আধা টন অবৈধ উদ্ভিদ-ভিত্তিক ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে, এথেন্স বিমানবন্দর রবিবার জানিয়েছে।
ড্রাগটি খাত প্ল্যান্টের পাতা থেকে তৈরি করা হয়, এটি আফ্রিকার হর্ন এবং আরব উপদ্বীপে স্থানীয়।
যখন চিবানো হয়, খাত অ্যাম্ফিটামিনগুলির মতো রাসায়নিকগুলি প্রকাশ করে, যার ফলে একটি হালকা উচ্চ হয়।
গ্রিসের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা বলেছে যে জব্দ করার আকারটি এটিকে দেশে বাজেয়াপ্ত করা সবচেয়ে বড় পথ হিসাবে গড়ে তুলেছে, যার মূল্য অনুমান করা হয়েছে € 1,500,000 ($ 1,750,000)।
অ্যাথেন্স নিউজ এজেন্সি অনুসারে, চারটি শিপিং পাত্রে অবৈধ পদার্থটি লুকানো ছিল যেগুলি পর্দা, চাদর এবং কাপড় ধারণ করে, ইস্রায়েল থেকে স্থানান্তরিত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আবদ্ধ ছিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।
গ্রিসের আগের রেকর্ড জব্দও 4 ডিসেম্বর, 2014 এ অ্যাথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।
চিত্রণ: শ্রমিকরা এথেন্সের এলিফেরিওস ভেনিজেলোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, মার্চ 31, 2020 এ একটি কার্গো বিমান আনলোড (এপি ফটো/থানাসিস স্ট্যাভ্রাকিস)
খাত, ক্যাট নামেও পরিচিত, ইথিওপিয়া এবং সোমালিয়া সহ আফ্রিকা দেশগুলির ইয়েমেন এবং হর্নে খুব জনপ্রিয়।
২০২২ সালে স্পেন ইউরোপের ড্রাগের রেকর্ড জব্দ করে খাতকে € 61 মিলিয়ন ডলার রাস্তার মূল্য দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে।
