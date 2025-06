গ্রুপ 774 কাউন্সিলের সুরক্ষা ঘড়ি কমিটির জন্য ধাক্কা দেয়

নাইজেরিয়ার জাতীয় যুব কাউন্সিল (এনওয়াইসিএন) ফেডারেশনের 777 স্থানীয় কাউন্সিলগুলিতে সুরক্ষা ঘড়ি কমিটি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে।

সোমবার এক বিবৃতিতে, কমরেড সলোমন অ্যাডোডোর নেতৃত্বে এই দলটি যুক্তি দিয়েছিল যে সুরক্ষা এজেন্টদের সাথে কনসার্টে কর্মরত যুবকদের টিমিং জনসংখ্যা উদ্দেশ্য অর্জনে উপকারী হবে।

Adodo condemned in the strongest terms the callous, senseless, and utterly inhumane killings that occurred just days ago in Benue State, where no fewer than 200 innocent Nigerians—men, women, and children—were butchered in cold blood in the Yelwata community of Guma Local Government Area.

গোষ্ঠীটি মন্তব্য করেছিল যে উন্নয়ন কেবল একটি গ্রামে আক্রমণ নয়, ভাগ করে নেওয়া মানবতা, ভঙ্গুর শান্তি এবং দেশের ভবিষ্যতের উপর আক্রমণ।

এই দলটি গত মাস এবং বছর ধরে মালভূমি রাজ্যে ধারাবাহিক রক্তপাতের গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করেছিল, যা কয়েকশো জীবন দাবি করেছে এবং হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

এটি উল্লেখ করেছে যে ঘটনাগুলি, জাতিগত ধর্মান্ধতা, ভূমি বিরোধ, সন্ত্রাসবাদ বা অপরাধমূলক সুযোগবাদ দ্বারা চালিত হোক না কেন, কখনই স্বাভাবিক করা উচিত নয়।

এই দলটি যোগ করেছে, “আমরা প্রতিটি নাইজেরিয়ান যুবককে – দুরন্ত শহরগুলি থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে – আমাদের জন্মভূমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাই। আমরা জনসংখ্যার 70০ শতাংশ।”

“এটি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি এমন একটি শক্তি যা এখন অবশ্যই সহযোগী গোয়েন্দা সমাবেশ, সম্প্রদায়ের নজরদারি এবং আমাদের সমস্ত সুরক্ষা এজেন্সিগুলির সাথে একটি গুরুতর সক্রিয় অংশীদারিত্বের মধ্যে পরিণত হতে হবে।

“সুরক্ষা যাদু নয় It এটি বুদ্ধি, বিশ্বাস এবং সমন্বিত পদক্ষেপ। আমরা বাইস্ট্যান্ডার হওয়ার সামর্থ্য রাখি না। আমরা কিছু দেখতে এবং কিছুই বলতে পারি না।

এই গোষ্ঠীটি, তাই, প্রতিটি স্থানীয় সরকার অঞ্চল (এলজিএ) এবং ওয়ার্ডে যুব শান্তি ও সুরক্ষা ঘড়ি কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছে, অস্বাভাবিক আন্দোলন, সন্দেহজনক সমাবেশ এবং অদ্ভুত কার্যক্রমের প্রতিবেদন করার পাশাপাশি সত্য ও সতর্কতা প্রচারের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার জন্য, ভয় ও প্রচার নয়।

এই গোষ্ঠীটি আরও ঘৃণ্য বক্তৃতা, জাতিগত প্রোফাইলিং বা রাজনীতিক ভুক্তভোগীর প্রলোভনের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছিল।

এনওয়াইসিএন তাদের সেবা ও ত্যাগের জন্য সাহসী সুরক্ষা কর্মীদের প্রশংসা করেছিল, ঠিক যেমনটি জোর দিয়েছিল যে সন্ত্রাস, অপরাধ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই সিলোতে নয় কৌশল এবং সমন্বয় নিয়ে লড়াই করতে হবে।

এটি কার্যক্ষম ন্যায়বিচারের জন্য পুনর্নবীকরণ ধাক্কা, প্রযুক্তি-সক্ষম নজরদারির একটি পূর্ণ-স্কেল মোতায়েন এবং তৃণমূলের সুরক্ষা আর্কিটেকচারকে ক্ষমতায়িত কমিউনিটি পুলিশিং ফ্রেমওয়ার্কগুলির একটি দ্রুত ট্র্যাকড রোলআউটের জন্য ডেকে আনে।