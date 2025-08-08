গ্রেগ গুটফেল্ড ‘আজ রাতের শো’ তে জিমি ফ্যালনের সাথে বুনো প্রথম মুখোমুখি প্রকাশ করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফক্স নিউজ ‘গ্রেগ গুটফেল্ড প্রকাশ করেছিলেন যে কীভাবে তিনি এনবিসির “দ্য টনাইট শো” তে বৃহস্পতিবার উপস্থিতিতে গভীর রাতে হোস্ট জিমি ফ্যালনের সাথে প্রথম সাক্ষাত করেছিলেন।
ফ্যালনকে একটি উষ্ণ আলিঙ্গন দেওয়ার পরে, গুটফেল্ড বলেছিলেন যে এটি “স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে”।
“এটি হাসিখুশি – আমরা আগে দেখা করেছি,” ফ্যালন শুরু করেছিলেন।
“হ্যাঁ, আপনার এটির কোনও স্মৃতি নেই,” গুটফেল্ড প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। “যা বোধগম্য, কারণ আমাদের নষ্ট হয়েছিল।”
“গুটফেল্ড!” হোস্ট বলেছিলেন যে তাদের মুখোমুখি হেলস কিচেনের একটি “অবৈধ স্পাইকেসি” এ প্রায় 15 বছর আগে তাদের পারস্পরিক বন্ধু ট্রেসির মালিকানাধীন একটি “অবৈধ স্পাইকেসি” এ ঘটেছিল, ভিতরে বলেছিল যে অভ্যন্তরটি “এমন এক জায়গার মতো দেখায় যেখানে বিশেষ অপ্সগুলি ওয়াটারবোর্ড সন্ত্রাসীদের জোর করে।”
“আপনি এটি তৈরি করছেন না। আপনি কী সম্পর্কে কথা বলছেন তা আমি পুরোপুরি জানি,” ফ্যালন তার স্মৃতি তাঁর কাছে ফিরে আসার সাথে সাথে ইন্টারেক্ট করেছিলেন। “আমি মনে করি আমি বারে বিয়ার আনার কথা মনে করি এবং তারপরে তিনি আমার নিজের বিয়ারের জন্য আমাকে চার্জ করেছিলেন।”
“এটি ট্রেসি। তিনি খুব সস্তা, তবে আপনি যদি কেউ মারা যেতে চান তবে তিনি তা করবেন,” গুটফেল্ড কৌতুক করেছিলেন।
গুটফেল্ড তখন বলেছিল যে সে এবং ফ্যালন একে অপরকে দেখেছিল, এবং পরেরটির চোখ জ্বলছে।
“এবং আপনি আমার দিকে ছুটে চলেছেন, এবং আপনি আমাকে মোকাবেলা করুন, যেমন আপনি একজন দৈত্য সোনার পুনরুদ্ধারকারী,” গুটফেল্ড স্মরণ করেছিলেন। “আপনি আমার শীর্ষে আছেন And এবং তাই আমরা কুস্তি করছি We
“কি?!” ফ্যালন অবিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
“হ্যাঁ,” গুটফেল্ড তাকে বলেছিল। “সুতরাং আমি একটি সিগারেট টানছি I এবং আপনি এটি ছুঁড়ে ফেলেছেন, ‘ডুড, আমি ধনী না।’ সিগারেটগুলি নিউইয়র্ক সিটিতে ব্যয়বহুল, এবং হঠাৎ করেই আপনার মুখটি বদলে গেল এবং আপনি দু: খিত দেখেছিলেন এবং তারপরে আপনি চলে গেলেন।
তবে, গুটফেল্ড প্রকাশ করেছেন, ফ্যালন মাত্র পাঁচ মিনিট পরে একটি নতুন প্যাক নিয়ে ফিরে এসে এটি তার ভবিষ্যতের অতিথির হাতে তুলে দেন।
“আমি যাই, ‘এটি সত্যিই মিষ্টি ছিল You আপনি আমাকে মরতে চান,” “গুটফেল্ড বলেছিলেন, ফ্যালন এবং শ্রোতারা হেসে উঠল।
“আমি দুঃখিত আমি আপনাকে মোকাবেলা করেছি,” ফ্যালন পরে কটাক্ষ করে বললেন।
গুটফেল্ড এনবিসি হোস্টকে বলেছেন, “এটি সমস্ত খুব স্বভাবজাত ছিল এবং এটি একটি দুর্দান্ত স্মৃতি ছিল।” “এবং আমি অবশেষে আপনাকে বলতে পেরে খুব আনন্দিত!”
“আমি খুব খুশি,” ফ্যালন জবাব দিল। “এটি একটি সত্য গল্প … আমার মনে আছে। আপনি যে সমস্ত বিবরণ বলেছেন তা সঠিক।”
গুটফেল্ড এবং ফ্যালন তার ফক্স নেশন গেম শো নিয়েও আলোচনা করেছেন, “আমি কি মিস করেছি?”যেখানে কয়েক মাস ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন প্রতিযোগীরা জাল সংবাদ থেকে সত্যিকারের সংবাদ বাছাই করার চেষ্টা করেন, পাশাপাশি গুটফেল্ডের বাতাসের পথ “গুটফেল্ড” তে তাঁর শীর্ষ-রেটেড হোস্টিং জিগগুলিতে! এবং “দ্য ফাইভ।”
