গ্রেগ গুটফেল্ড ‘দ্য টাইটাইট শোতে জিমি ফ্যালন অভিনীত’ তে আত্মপ্রকাশ করেছেন

গ্রেগ গুটফেল্ড একটি আকর্ষণীয় বুকিং ছিল জিমি ফ্যালন অভিনীত আজ রাতের শো ফক্সে তার নিজের টক শোতে তার অতীতের কিছু মন্তব্য দেওয়া হয়েছে।

তবে গুটফেল্ড এনবিসি শোতে আত্মপ্রকাশের সময় মূলত কথা বলা রাজনীতি বা গভীর রাতে তাঁর মতামত এড়িয়ে চলেন।

জোনাস ভাইয়েরা উইজার্ডস পরিহিত একটি বিভাগের সাথে সাথেই বেরিয়ে এসে গুটফেল্ড ফ্যালনের বাহুতে পড়েছিলেন এবং তারপরে দ্রুত যখন তিনি এবং ফ্যালন প্রথম 15 বছর আগে হেলস কিচেনের একটি “অবৈধ স্পাইকেসি” তে প্রথম দেখা করেছিলেন তখন একটি উপাখ্যান বলতে শুরু করেছিলেন। “আমরা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম,” তিনি শুরু করেন। “ভিতরে, এটি এমন এক জায়গার মতো লাগছিল যেখানে বিশেষ অপ্সগুলি জল বোর্ডের সন্ত্রাসীদের জোর করে।”

তিনি বলেছিলেন যে ফ্যালন এবং তার বন্ধু খারাপ লাগার আগে এবং তাকে একটি নতুন প্যাক কেনার আগে ফ্যালন তার হাত থেকে সিগারেট ছিঁড়ে ফেলার আগে কুস্তি করছিল। গ্রুপটি তখন অন্য বারের জন্য রওনা হয়েছিল। “এটি অবশ্যই ঘটেছে,” ফ্যালন বলেছিলেন, যিনি আপাতদৃষ্টিতে কেবল এই মিথস্ক্রিয়াটি স্মরণ করার বিষয়ে ছিলেন।

গুটফেল্ড তখন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে তিনি তার শোতে এসেছিলেন, কয়েকটি ব্যর্থ ম্যাগাজিনের চাকরি এবং তারপরে গভীর রাতে সিরিজের মাধ্যমে লাল চোখ

গুটফেল্ড বলেছিলেন, “প্রত্যেকে মাতাল ছিল, এমনকি ক্যামেরাম্যান।

ফ্যালন যিনি সকাল 3 টায় টিভি দেখছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে গুটফেল্ড “স্পিড ডিলার” এবং “বুকের দুধ খাওয়ানো” জবাব দিলেন।

গুটফেল্ড তার পরে তার ফক্স নেশন গেম শো প্লাগ করেছে আমি কি মিস করেছি?, যা একদল লোককে কয়েক সপ্তাহ ধরে যোগাযোগ না করে এমন একটি বাড়িতে রাখে। তিনি বলেন, “আপনি কখনও এমন লোকদের সম্পর্কে অবাক হন যারা ব্যাচেলর বা লাভ আইল্যান্ডের জন্য আলাদা হয়ে যায়? তারা এই সমস্ত সংবাদ মিস করে এবং তারা বেরিয়ে আসে যে তারা কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বা তাদের স্বামী তাদের দাসী হিসাবে রেখে গেছেন সে সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা নেই,” তিনি বলেছিলেন। “তারপরে যখন তারা বেরিয়ে আসে, আমরা তাদের খবরে কুইজ করি, জাল বা মিথ্যা।

https://www.youtube.com/watch?v=e6bn0a6dcns

