আয়োজকরা বিশ্বাস করেন যে আইডিএফ এবং গাজা মানবিক ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে জমি-ভিত্তিক বিতরণকে সীমাবদ্ধ করার অভিযোগ এনে সহায়তা প্রদানের মিশনের জন্য একটি সামুদ্রিক রুট প্রয়োজনীয়।
কর্মীরা স্বাধীনতা ফ্লোটিলা জোট শিপ 'হ্যান্ডালা' এর ডেক ধুয়ে ফেলেন কারণ তারা ইস্রায়েলি অবরোধকে ভাঙার এবং ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে, মার্সায়, মাল্টায় 16 ই আগস্ট, 2024 এর মধ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে মানবিক সহায়তা প্রদান করার প্রয়াসে গাজার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিয়েছিল।