গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ রেকর্ডে সবচেয়ে খারাপ প্রবাল হ্রাস ভোগ করে

একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় 40 বছর আগে রেকর্ডগুলি শুরু হওয়ার পর থেকে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের অংশগুলি প্রবাল কভারের বৃহত্তম বার্ষিক হ্রাস পেয়েছে।
বিস্তৃত অস্ট্রেলিয়ান রিফের উত্তর ও দক্ষিণ শাখা উভয়ই তাদের সবচেয়ে বিস্তৃত প্রবাল ব্লিচিংয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্স (এআইএমএস) পাওয়া গেছে।
এআইএমএস বলেছে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ক্রাউন-অফ-কোর্নস স্টারফিশের প্রাদুর্ভাবের দ্বারা রিফগুলি ছড়িয়ে পড়েছে, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা পরিচালিত উত্তাপের চাপটি প্রধান কারণ, এআইএমএস বলেছে।
এআইএমএস সতর্ক করে যে আবাসস্থলটি এমন একটি টিপিং পয়েন্টে পৌঁছতে পারে যেখানে কোরাল বিপর্যয়কর ঘটনাগুলির মধ্যে দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণে পুনরুদ্ধার করতে পারে না এবং একটি “অস্থির” ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে পারে।
এআইএমএস 2024 এবং 2025 সালের আগস্টের মধ্যে 124 কোরাল রিফের স্বাস্থ্য জরিপ করেছে It এটি 1986 সাল থেকে জরিপ সম্পাদন করে আসছে।
প্রায়শই বিশ্বের বৃহত্তম জীবন্ত কাঠামো হিসাবে ডাব করা হয়, গ্রেট ব্যারিয়ার রিফটি একটি 2,300 কিলোমিটার (1,429 মাইল) ক্রান্তীয় প্রবালগুলির বিস্তৃত যা জীববৈচিত্র্যের একটি অত্যাশ্চর্য অ্যারে রাখে। বারবার ব্লিচিং ইভেন্টগুলি একবারে ভাইব্র্যান্ট প্রবাল সাদা রঙের বিশাল সোয়াথকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।
প্রবাল গ্রহের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের স্থপতিটির ডাকনাম, এটি বিস্তৃত কাঠামো তৈরি করে যা সমস্ত সামুদ্রিক প্রজাতির আনুমানিক 25% রাখে।
ব্লিচিং ঘটে যখন প্রবাল স্ট্রেস হয়ে যায় এবং সাদা হয়ে যায় কারণ এটি যে জলটি বাস করে তা খুব গরম।
স্ট্রেসড কোরাল সম্ভবত মারা যাবে যদি এটি তাপমাত্রা 1 সি (1.8F) এর তাপীয় সীমাটি দুই মাসের জন্য অভিজ্ঞতা দেয়। যদি জলগুলি 2 সি বেশি হয় তবে এটি প্রায় এক মাস বেঁচে থাকতে পারে।
অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ ক্রান্তীয় জলের ট্রিগার 2024 সালে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের উপর বিস্তৃত প্রবাল ব্লিচিং এবং 2025 এর প্রথম কয়েক মাসে, 2016 সালের পরে ষষ্ঠ এ জাতীয় ইভেন্ট।
পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, এল নিনোর মতো প্রাকৃতিক আবহাওয়ার নিদর্শন গণ ব্লিচিং ইভেন্টগুলিতেও ভূমিকা নিতে পারে।
প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে রিফটি “তাপের চাপের অভূতপূর্ব স্তরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা আজ অবধি রেকর্ড করা সর্বাধিক স্থানিকভাবে বিস্তৃত এবং গুরুতর ব্লিচিং তৈরি করেছে,” প্রতিবেদনে দেখা গেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে কোনও পুনরুদ্ধারে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে এবং ভবিষ্যতের প্রবাল প্রজনন এবং ন্যূনতম পরিবেশগত অশান্তির উপর নির্ভরশীল ছিল।
সর্বশেষতম এআইএম জরিপের ফলাফলগুলিতে, সর্বাধিক আক্রান্ত প্রবাল প্রজাতিগুলি ছিল অ্যাক্রোপোরা, যা তাপের চাপ এবং মুকুট-কোর্মা স্টারফিশের পছন্দসই খাবারের জন্য সংবেদনশীল।
“এই প্রবালগুলি দ্রুত বর্ধনের জন্য এবং প্রথম যেটি হয়,” লক্ষ্য গবেষণা নেতৃত্ব ডাঃ মাইক এমসলি এবিসি নিউজকে বলেছেন।
“গ্রেট ব্যারিয়ার রিফটি এমন একটি সুন্দর, আইকনিক জায়গা, এটি সত্যই, লড়াইয়ের পক্ষে সত্যই উপযুক্ত And এবং যদি আমরা এটির সুযোগ দিতে পারি তবে এটি পুনরুদ্ধার করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা দেখানো হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ান সরকারের ক্রাউন-অফ-কার্নস স্টারফিশ কুলিং প্রোগ্রামের সাথে কিছুটা সাফল্য পেয়েছে, যা ভিনেগার বা অক্স পিত্তে ইনজেকশন দিয়ে ৫০,০০০ এরও বেশি স্টারফিশকে হত্যা করেছে।
আইএমএস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, “ক্রাউন-অফ-কার্নস স্টারফিশ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কারণে, 2025 সালে সেন্ট্রাল জিবিআর রিফগুলিতে রেকর্ড করা ক্রাউন-অফ-কোর্নস স্টারফিশের কোনও সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠিত বা গুরুতর প্রাদুর্ভাব ছিল না,” এআইএমএসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রাণীগুলি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের স্থানীয় এবং প্রচুর পরিমাণে প্রবাল খেতে সক্ষম। তবে 1960 এর দশক থেকে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থল-ভিত্তিক কৃষি রান-অফের পুষ্টির সাথে সম্ভবত সম্ভবত কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চ্যারিটি ডাব্লুডাব্লুএফের রিচার্ড লেক বলেছেন, প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে রিফ একটি “অবিশ্বাস্য চাপের অধীনে বাস্তুসংস্থান” এবং বিজ্ঞানীরা যখন “রিফটি তার মতো করে ফিরে যেতে না রাখেন তখন কী ঘটেছিল তা নিয়ে উদ্বিগ্ন,” তিনি নিউজ এজেন্সি এএফপিকে বলেছেন।
লেক বলেছিলেন যে বিশ্বজুড়ে কিছু প্রবাল প্রাচীর ইতিমধ্যে পুনরুদ্ধারের বাইরে রয়েছে, সতর্ক করে দিয়েছিল যে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফটি উচ্চাভিলাষী এবং দ্রুত জলবায়ু পদক্ষেপ ছাড়াই একই পরিণতি ভোগ করতে পারে।
গ্রেট ব্যারিয়ার রিফটি 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে heritage তিহ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তবে ইউনেস্কো সতর্ক করে দিয়েছে যে অস্ট্রেলিয়ান আইকনটি উষ্ণায়নের সমুদ্র এবং দূষণ থেকে “বিপদে” রয়েছে।