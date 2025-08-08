গ্রেনেড বিস্ফোরণ কে! বোর্নোতে তিনটি বাচ্চা এলএল

একটি বিধ্বংসী গ্রেনেড বিস্ফোরণে বোর্নো রাজ্যের গওয়োজা স্থানীয় সরকার অঞ্চলের পুলকা শহরকে কাঁপিয়ে তিনটি সন্তানের প্রাণ দাবি করে: ফাতী দহিরু, আয়েশা ইব্রাহিম এবং ফটি ইয়াকুবু।
বৃহস্পতিবার, August আগস্ট, ২০২৫ -এ দুপুর ২:২০ টার দিকে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন বাচ্চারা খেলতে গিয়ে অজান্তেই একটি গ্রেনেডকে বিস্ফোরণ করে বলে বিশ্বাস করা হয় যে বোকো হারাম বিদ্রোহীরা দ্বারা পরিত্যাগ করা হয়েছিল।
সিভিলিয়ান জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স (সিজেটিএফ) এর সদস্য বুবা ইয়াগের মতে, বিস্ফোরণে পুলিশ বিস্ফোরক অর্ডান্যান্স ডিসপোজাল (ইওড-সিবিআরএন) ইউনিট, অপারেশন হাদিন কাই, সিজেটিএফ এবং স্থানীয় শিকারীদের সৈন্যদের সম্মিলিত দলের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানায়।
দলটি দ্রুত এই অঞ্চলটি বন্ধ করে দিয়েছিল, অতিরিক্ত বিস্ফোরক ডিভাইসের জন্য একটি পুরোপুরি সুইপ পরিচালনা করেছিল এবং আর কোনও হুমকি না পেয়ে সাইটটিকে নিরাপদ ঘোষণা করেছিল।
আহত শিশুদেরকে দ্রুত গওয়োজার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে মেডিকেল কর্মীরা তাদের আগমনে মৃত ঘোষণা করেন।
তাদের দেহগুলি তখন থেকে তাদের পরিবারকে ইসলামিক আচার অনুসারে দাফনের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
এই ঘটনাটি বিদ্রোহ দ্বারা আক্রান্ত অঞ্চলে অনাবিষ্কৃত অর্ডিন্যান্সের দীর্ঘস্থায়ী বিপদগুলিকে বোঝায়।
কর্তৃপক্ষগুলি ভবিষ্যতে ট্র্যাজেডিগুলি রোধে তাত্ক্ষণিকভাবে সুরক্ষা সংস্থাগুলিতে কোনও সন্দেহজনক বস্তুর প্রতিবেদন করার জন্য বাসিন্দাদের একটি জরুরি আবেদন জারি করেছে।
“এই হৃদয়বিদারক ক্ষতি এড়ানো যেত,” পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন, সংঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠা সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও সতর্কতা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
বোর্নো রাজ্য পুলিশ কমান্ড এবং অপারেশন হ্যাডিন কাই এই অঞ্চলে দুর্বল জনগোষ্ঠী, বিশেষত শিশুদের সুরক্ষার জন্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং যুদ্ধের অবশিষ্টাংশ সাফ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছে।
