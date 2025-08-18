গ্রে এর অ্যানাটমি ভূমিকা আপনি অস্ত্র তারকা অ্যামি মাদিগান অভিনয় করেছেন ভুলে গেছেন

যে কেউ কখনও “গ্রে’স অ্যানাটমি” এর যে কোনও পর্ব দেখেছেন সে পুরোপুরি ভাল করেই জানে যে মেরেডিথ গ্রে অনড় না থাকলে কিছুই নয়, এবং 4 মরসুমে ডেরেক শেফার্ডের সাথে ব্রেকআপের পরে, তিনি থেরাপি সেশনের জন্য ডাঃ ক্যাথারিন ওয়াটকে দেখতে শুরু করেছিলেন যে তিনি অন্য কারও সাথে ডেটিং করছেন। (ডেরেক সংক্ষেপে লরেন স্ট্যামিলের নার্স রোজের তারিখ রয়েছে, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত হঠাৎ করেই জিনিসগুলি শেষ করেন কারণ ভাল, ভাল, তিনি এবং মেরেডিথ এন্ডগেম।) মেরিডিথ এবং ডাঃ ওয়াইটের সেশনগুলি ভাল গো ভাল বলে বলা একটি বিশাল সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মেরিডিথ ফ্ল্যাট-আউট কেবল একাধিক সেশনের জন্য কথা বলতে অস্বীকার করেন না, তবে তিনি ডাঃ ওয়াইটকে সহজ উত্তরগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করতে থাকেন-বিশেষত যখন তিনি, যার অর্থ মেরিডিথ, ডেরেক রোজের সাথে থাকার বিষয়ে জোর দিচ্ছেন। ডাঃ ওয়াট, ধন্যবাদ, কঠোর প্রেম সরবরাহ করে, এটি পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে মেরিডিথের স্ট্রেস অসহনীয় কারণ তিনি ডেরেক রোজের সাথে থাকার বিষয়ে কিছুই করছেন না; প্রকৃতপক্ষে, ডাঃ ওয়ায়ট মূলত মেরেডিথকে তার পছন্দসই ব্যক্তিকে অনুসরণ না করার জন্য একটি কাপুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। এটি মেরিডিথকে এতটা ক্রোধ করে যে সে সংক্ষেপে থেরাপি ছেড়ে দেয়।
ডাঃ ওয়াইট এবং মেরেডিথের মধ্যে আসল যুগান্তকারী যদিও মেরেডিথের প্রয়াত মা, সার্জিকাল অগ্রণী ডাঃ এলিস গ্রে (কেট বার্টন) এর আশেপাশে কেন্দ্রগুলি কেন্দ্র করে। মেরিডিথ শেষ পর্যন্ত ডাঃ ওয়াইটের সাথে তার অধিবেশনগুলিতে ফিরে আসার পরে, মেরেডিথ কিছু ধ্বংসাত্মক এনেছে – এলিসের আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। মেরিডিথ যেমন ডাঃ ওয়াইটকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন ছোট্ট শিশু ছিলেন তখন এলিস যখন তাদের পরিবারের বাড়ির রান্নাঘরে তার কব্জি কেটে ফেলেছিলেন এবং মেরেডিথকে সাহায্যের জন্য 911 কল করতে অচেতন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন; মেরিডিথ তার মায়ের আদেশ উপেক্ষা করে এবং শেষ পর্যন্ত তার জীবন বাঁচায়। ডাঃ ওয়াইটের সাথে তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই মেরিডিথের গভীরভাবে উদ্বেগজনক উপলব্ধি রয়েছে। এলিস মারা যাওয়ার ইচ্ছা করেননি, তবে তার গোপন প্রেমিক ডাঃ রিচার্ড ওয়েবার (জেমস পিকেন্স জুনিয়র), যারা তাদের সম্পর্কের সময় বিবাহিত ছিলেন, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। (এলিস তার স্বামী মেরেডিথের বাবা থ্যাচার – জেফ পেরি অভিনয় করেছিলেন – রিচার্ডের জন্য, কিন্তু তিনি তার স্ত্রী অ্যাডেলকে ছাড়েননি, বিনিময়ে লরেট্টা ডিভাইন অভিনয় করেছেন।)
ডাঃ ওয়াট “গ্রে’স অ্যানাটমি” এর অন্যান্য চরিত্রগুলির সাথে আচরণ করেছেন – আমরা তাকে ডাঃ এরিকা হান (ব্রুক স্মিথ) এবং ডাঃ ওভেন হান্ট (কেভিন ম্যাককিড) এর সাথে সেশনে দেখি – তবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গল্পটি মেরেডিথের সাথে রয়েছে। সেই ভূমিকাটি মাথায় রেখে, অ্যামি মাদিগানের “অস্ত্র” -এর ভূমিকা অদ্ভুতভাবে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে (কোনওভাবে)।
আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ যদি লড়াই করছেন বা সংকটে পড়ছেন তবে সহায়তা পাওয়া যায়। কল বা টেক্সট 988 বা চ্যাট করুন 988lifline.org
আপনি বা আপনার পরিচিত কারও যদি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সহায়তা প্রয়োজন তবে দয়া করে যোগাযোগ করুন সংকট পাঠ্য লাইন 741741 এ বাড়িতে টেক্সট করে কল করুন মানসিক অসুস্থতার উপর জাতীয় জোট 1-800-950-নামি (6264) এ হেল্পলাইন, বা দেখুন মানসিক স্বাস্থ্য ওয়েবসাইট জাতীয় ইনস্টিটিউট।