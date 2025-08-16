গ্র্যান্ড টেটন জাতীয় উদ্যানের শত শত রেবিজের সংস্পর্শে থাকতে পারে

নিবন্ধ সামগ্রী
স্বাস্থ্য আধিকারিকরা কয়েক ডজন রাজ্য এবং বেশ কয়েকটি দেশে কয়েকশ লোককে সতর্ক করার জন্য কাজ করছেন যারা গত কয়েকমাস ধরে ওয়াইমিংয়ের গ্র্যান্ড টেটন জাতীয় উদ্যানের ব্যাট-আক্রান্ত কেবিনগুলিতে রেবিজের সংস্পর্শে এসেছেন।
শুক্রবার পর্যন্ত, জ্যাকসন লেক লজের আটটি লিঙ্কযুক্ত কেবিনগুলির মধ্যে কিছুতে পাওয়া বাদুড়গুলির কোনওটিই রেবিজের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেনি।
ওয়াইমিং স্টেট হেলথ অফিসার ডাঃ আলেক্সিয়া হ্যারিস্ট বলেছেন, তবে লারামির ওয়াইমিং স্টেট ভেটেরিনারি ল্যাবরেটরিতে পাওয়া মুষ্টিমেয় মৃত বাদুড়গুলি সম্ভবত কেবিনগুলির সারিটির উপরে অ্যাটিককে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এমন সম্ভবত কয়েক ডজনের একটি ছোট্ট নমুনা ছিল।
অন্যান্য বাদুড়কে হত্যা করা হয়নি তবে কেবিনের দরজা এবং জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এদিকে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনও অ্যাটিক থেকে জীবন্ত স্থানগুলিতে নেমে যায় না।
স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এইভাবে সম্প্রতি কেবিনগুলিতে থাকা প্রত্যেককে সতর্ক করার জন্য দুঃখের চেয়ে এটিকে আরও নিরাপদ বলে মনে করেছেন যে তারা কামড় বা আঁচড় দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বিশেষত লোকেরা যখন ঘুমাচ্ছে, তখন ব্যাটের কামড় বা স্ক্র্যাচ অদেখা এবং অলক্ষিত হতে পারে।
হ্যারিস্ট শুক্রবার বলেছিলেন, “আমরা যে বিষয়টি নিয়ে সত্যই উদ্বিগ্ন তা হ’ল এমন লোকেরা যারা তাদের কক্ষে বাদুড় দেখেছিল এবং এমন লোকেরা যাদের ব্যাটের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকতে পারে,” হ্যারিস্ট শুক্রবার বলেছিলেন।
কেবিনগুলি অনাবৃত করা হয়েছে, পুনরায় খোলার কোনও পরিকল্পনা নেই, যেহেতু ছাড়ের গ্র্যান্ড টেটন লজ সংস্থা ২ July জুলাই ব্যাটের সমস্যাটি আবিষ্কার করেছে।
বাদুড়গুলি রেবিজ ভাইরাসের ঘন ঘন ভেক্টর। একবার লক্ষণগুলি দেখা দেয় – পেশী ব্যথা, বমি বমিভাব, চুলকানি, কয়েকটি _ রেবিজের নাম রাখার জন্য প্রায় সর্বদা মারাত্মক।
হ্যারিস্ট উল্লেখ করেছেন যে, সুসংবাদটি দু’সপ্তাহের মধ্যে একটি পাঁচ-শট প্রফিল্যাকটিক পদ্ধতি যা অসুস্থতা রোধে এক্সপোজার অত্যন্ত কার্যকর হয়, হ্যারিস্ট উল্লেখ করেছিলেন।
মে মাসে মৌসুমী কেবিন খোলা
শীতকালে শূন্য হওয়ার পরে মে মাসে গ্রীষ্মের মরসুমে কেবিনগুলি খোলা হয়েছিল। জুলাইয়ের শেষের দিকে প্রায় 250 টি সংরক্ষণের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা অনুমান করেছিলেন যে 500 জন লোক কেবিনগুলিতে রয়েছেন।
তারা সেই রাজ্যের স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির মাধ্যমে 38 টি রাজ্য এবং সাতটি দেশে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল এবং বিদেশী দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রে, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য মার্কিন কেন্দ্রগুলি।
অন্যরা যাদের এখনও সতর্ক হয়নি তবে কেবিনগুলিতে 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528 এবং 530 এ রয়েছেন, এই বছর স্বাস্থ্য আধিকারিক বা ডাক্তারকে অবিলম্বে বলা উচিত, হ্যারিস্ট বলেছিলেন।
স্বাস্থ্য আধিকারিকরা নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ডের সাথে খাপ খায় এমন লোকদের জন্য প্রফিল্যাকটিক শটগুলির পরামর্শ দিচ্ছিলেন, যেমন গভীর স্লিপার যারা তাদের ঘরে একটি ব্যাট পেয়েছিল এবং শিশুরা খুব অল্প বয়স্ক শিশুরা বলে যে তারা ব্যাট দেখেছিল।
ওয়াইমিং স্বাস্থ্য বিভাগের জ্যাকসন লেক লজ অঞ্চলে দর্শনার্থী সুরক্ষা নিয়ে চলমান উদ্বেগ ছিল না। এর মধ্যে একটি ফেডারেল রিজার্ভ অর্থনৈতিক নীতি সিম্পোজিয়াম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 21-23 আগস্ট যা প্রতি গ্রীষ্মে জ্যাকসন লেক লজে অনুষ্ঠিত হয়।
ওয়াইমিংয়ের জনস্বাস্থ্য পশুচিকিত্সক এমিলি কুরেন বলেছেন, “লজ সংস্থাটি তাদের পক্ষে যে সকলেই আসছে তা নিশ্চিত করার যথাযথ অধ্যবসায় করার জন্য দুর্দান্ত কাজ করেছে এবং এই বছর অন্যান্য সমস্ত সফরের জন্য যতটা সম্ভব নিরাপদ হতে চলেছে,”
কেবিনগুলি থেকে “তিন বা চার” মৃত বাদুড় নেতিবাচক পরীক্ষা করেছে এবং যেটি ম্যাঙ্গেল করা হয়েছিল তা পরীক্ষাযোগ্য হওয়ার মতো পর্যাপ্ত মস্তিষ্কের টিস্যু ছিল না, কুরেন বলেছিলেন।
সমস্ত ছিল ব্রাউন বাদুড়, যা দুটি প্রজাতির মধ্যে আসে: “সামান্য” এবং “বড়”, বৃহত্তরগুলি দ্বিগুণেরও বেশি বড়। কর্মকর্তারা অনিশ্চিত ছিলেন যে এগুলি কোন প্রজাতি ছিল, তবে উভয়ই ওয়াইমিংয়ে সাধারণ।
তারা সাধারণত 30 থেকে 100 জন ব্যক্তির উপনিবেশে বাস করেন, কুরেন বলেছিলেন।
কুরেন বলেছিলেন, “এটি প্রচুর বাদুড় যা আমরা রেবিজের ঝুঁকি থেকে অস্বীকার করতে পারি না।” “এই কক্ষে প্রবেশ করা প্রতিটি ব্যাট সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু জানার উপায় নেই।”
গ্র্যান্ড টেটন ন্যাশনাল পার্কের মুখপাত্র এমিলি ডেভিস জানিয়েছেন, বাদুড় নির্মূল করার কোনও পরিকল্পনা নেই। তারা বলেছিল যে ভবনের সাথে লাগানো ডিভাইসগুলি খাওয়ার জন্য পোকামাকড়ের সন্ধানে উড়ন্ত হওয়ার পরে বাদুড়গুলি ফিরে আসতে বাধা দিচ্ছিল।
