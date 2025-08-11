গ্র্যান্ড ন্যাশনাল ট্যুরের জন্য এসজেডএ ধন্যবাদ কেন্দ্রিক লামার

গ্র্যান্ড ন্যাশনাল ট্যুরে তাকে আনার জন্য এসজেডএ কেন্ড্রিক লামারকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।
টিডিই গায়ক এখন রেকর্ড ব্রেকিং ট্যুরে তার স্টিন্টটি গুটিয়ে রেখেছেন এবং তার দীর্ঘকালীন বন্ধু এবং সহযোগীর প্রতি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই।
ইনস্টাগ্রামের গল্পগুলিতে তিনি লিখেছিলেন: “এই সফরটি আমার জীবনকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে একবারে সবচেয়ে ক্রেজিস্ট ছিল। আমার শৈশবের সমস্ত চিন্তাভাবনা যেমন এক ধাক্কায় … এটি কী ছিল? লামাও খুব বেশি শব্দ নয়। এতে জড়িত প্রতিটি একক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ। বিশেষত কেন্দ্রিক লামার।”
জুনে এই সফরে স্টপ চলাকালীন সিজেডএ কেন্ড্রিককে একসাথে মঞ্চে থাকাকালীন শ্রদ্ধা জানায়।
"এই সফরটি আমার আজীবন অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে ক্রেজিস্ট ছিল ……… এতে জড়িত প্রতিটি একক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ। বিশেষত কেন্দ্রিক লামার"
আবেগপ্রবণ হয়ে এসজেডএ বলেছিলেন: “তিনি আমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তে রেখেছিলেন This এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তও … আমি খুব কৃতজ্ঞ, এবং আমি আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।”
দুটি “লুথার” সহযোগী তারপরে পারফরম্যান্স চালিয়ে যাওয়ার আগে একটি ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন ভাগ করে নিয়েছিল।
এসজেডএ এর আগে প্রকাশ করেছিল যে র্যাপ সুপারস্টারের সাথে সহ-শিরোনাম সফর নিয়ে তার সন্দেহ ছিল।
চ্যাপেল রানের সাথে আড্ডার জন্য বসে সাক্ষাত্কার ম্যাগাজিনএসজেডএ উদ্বেগের সাথে ভুগতে স্বীকার করেছে।
তিনি বলেছিলেন: “যতবারই আমাকে মঞ্চে যেতে হয়েছিল, প্রতিবার যখন আমাকে কার্পেটে উঠতে হয়েছিল, তখন আমি পুরোপুরি আতঙ্কিত আক্রমণ করতাম। আমি এমন কিছু দেখাতে পারতাম না কারণ এটি এমন ছিল, ‘আমি কখনই জিততে যাচ্ছি না। আমি এখানে আছি কেউই যত্ন করে না। আমি কেন যাব?”
টিডিই গায়ক বলেছিলেন যে এই বিষয়গুলি কেন্দ্রিকের সাথে তার সফরে ছড়িয়ে পড়েছিল: “কেন্দ্রিক ট্যুরের সাথে একই জিনিস। প্রত্যেকে কেন্ড্রিককে দেখতে চলেছে। আমিও জানি না যে এই লোকগুলিকে উত্তেজনাপূর্ণ এবং নতুন দেখানোর মতো কিছু আমার কাছে আছে কিনা।”
“কিল বিল” সুপারস্টার আরও বলেছিলেন যে তিনি আরও অনেক ভাল করছেন: “এখন এটি ঠিক যেমন, ‘এটি ফাক করুন I আমার আর কিছু করার নেই, এবং আমি দেখতে চাই যে এই দরজাটি কোথায় নেতৃত্ব দিচ্ছে।’ আমি দরজা দিয়ে হাঁটতে চাই।
কেন্ড্রিক সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় অবতরণ করার সময় এই সফরের জন্য কিছু অতিরিক্ত স্টেডিয়ামের তারিখ ঘোষণা করেছিলেন যেখানে তিনি তার সাথে থাকবেন।