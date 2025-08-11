গ্র্যান্ড ফাইনাল ‘প্রথম ট্রেলার জিতেছে; দেখুন

সাইমন কার্টিস পরিচালিত, ইতিহাসের চূড়ান্ত অধ্যায়টি এই বছরের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে হিট
ক ইউনিভার্সাল ছবিগুলি এই সোমবার, 11 আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে প্রথম ট্রেলার ডাউনটন অ্যাবে: হে গ্র্যান্ড ফাইনাল(ডাউনটন অ্যাবে: দ্য গ্র্যান্ড ফিনাল), যা দুটি চলচ্চিত্রের পরে এবং পাঁচটি মরসুমের সাথে একটি টেলিভিশন সিরিজের পরে প্লটটি বন্ধ করে দেয়।
এটা কি সম্পর্কে?
1930 এর গ্রীষ্মে সেট করুন, ডাউনটন অ্যাবে: হে গ্র্যান্ড ফাইনালসর্বশেষ প্রিয় চরিত্রগুলি উপস্থাপন করে যখন অভিজাত এবং কর্মচারীরা নতুন চ্যালেঞ্জ, উপন্যাস, কেলেঙ্কারী এবং সামাজিক রূপান্তরগুলির মুখোমুখি হন। লেডি মেরি তার বিবাহবিচ্ছেদ এবং নতুন সম্পর্কের মধ্যে ডাউনটনের নিয়ন্ত্রণকে ধরে নিয়েছেন, tradition তিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে শোকের প্রতীক।
উত্পাদন কে?
প্রযোজনায় ইতিমধ্যে ভক্তদের কাছে পরিচিত তারাগুলির অংশগ্রহণ রয়েছে, তাদের মধ্যে এলিজাবেথ ম্যাকগোভারন (একসময় আমেরিকাতে এক সময়);; সামান্থা বন্ডফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে 007; হিউ বোনেভিলিএর প্যাডিংটন: বনের একটি অ্যাডভেঞ্চার; ই জিম কার্টারএর ওঙ্কা।
মিশেল ডকারি (অপরাধ মাইগনাটাস), নায়ক লেডি মেরি টালবোটের ভূমিকার জন্য তিনটি এসএজি পুরষ্কারের বিজয়ী, ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ অধ্যায়ে ফিরে আসেন।
আত্মপ্রকাশ যখন ডাউনটন অ্যাবে: হে গ্র্যান্ড ফাইনাল?
১১ ই সেপ্টেম্বর এখন থেকে এক মাসের জন্য একটি আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে এই নাটকটি পরিচালনা করেছেন সাইমন কার্টিস এবং প্রযোজনা জুলিয়ান ফেলো, গ্যারেথ নিম এবং লিজ ট্রুব্রিজ। ট্রেলারটি দেখুন:
https://www.youtube.com/watch?v=9EQAKGBNQ8
