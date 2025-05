গ্লাসফ্লো/ক্লিকহাউস-ইটিএল: রিয়েল-টাইম ডুপ্লিকেশন এবং টেম্পোরাল স্ট্রিমিং ডেটার জন্য যোগদান করে

ক্লিকহাউস স্ট্রিমিং ইটিএল জন্য গ্লাসফ্লো একটি রিয়েল-টাইম স্ট্রিম প্রসেসর যা কাফকা এবং ক্লিকহাউসের মধ্যে ডেটা পাইপলাইন তৈরি এবং পরিচালনা সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ডুপ্লিকেশন এবং টেম্পোরাল যোগদানের জন্য অন্তর্নির্মিত সমর্থন সহ রিয়েল-টাইম ডেটা পাইপলাইনগুলি তৈরি এবং পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী, ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস সরবরাহ করে।

ডেটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, গ্লাসফ্লো দেরী-আগত ইভেন্টগুলি পরিচালনা করে, ঠিক একবারে সঠিকতা নিশ্চিত করে এবং হাই-থ্রুপুট ডেটা সহ স্কেলগুলি। এটি সরলতা বা পারফরম্যান্সের সাথে আপস না করে ডেটা স্ট্রিমিং থেকে সঠিক, কম-লেটেন্সি ফলাফল সরবরাহ করে। সরঞ্জামটির স্বজ্ঞাত ওয়েব ইন্টারফেসটি পাইপলাইনগুলি কনফিগার এবং নিরীক্ষণ করা সহজ করে তোলে, যখন এর শক্তিশালী আর্কিটেকচার নির্ভরযোগ্য ডেটা প্রসেসিং নিশ্চিত করে।

প্রকল্পটিতে একটি বিস্তৃত ডেমো সেটআপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে demos ফোল্ডার যা একটি সম্পূর্ণ স্থানীয় পরীক্ষার পরিবেশ সরবরাহ করে। এই সেটআপটিতে অন্তর্ভুক্ত:

স্থানীয় পরীক্ষার পরিবেশ স্থাপন এবং পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য, ডেমো রিডমে ফাইলটি দেখুন।

প্রকল্পটি বেশ কয়েকটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিত:

তৃতীয় পক্ষের উপাদান এবং তাদের লাইসেন্স সম্পর্কে তথ্যের জন্য, দয়া করে আমাদের নোটিশ ফাইলটি দেখুন।

পাইপলাইন কনফিগারেশনটি একটি জেএসএন ফাইলে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা উত্স, সিঙ্ক এবং কোনও রূপান্তর নির্দিষ্ট করে। ওয়েব ইন্টারফেসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কনফিগারেশন তৈরি করে, এর কাঠামোটি বোঝা উন্নত ব্যবহারকারীদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

পাইপলাইন কনফিগারেশনটি একটি জেএসওএন অবজেক্ট যা কেফকা বিষয়গুলি থেকে ক্লিকহাউস টেবিলগুলিতে কীভাবে ডেটা প্রবাহিত হয় তা নির্ধারণ করে। এটি তিনটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত:

উত্স কনফিগারেশনটি কাফকা বিষয়গুলি থেকে কীভাবে সংযোগ স্থাপন এবং গ্রাস করতে হয় তা নির্ধারণ করে।

প্রতিটি বিষয় topics অ্যারে নিম্নলিখিত কনফিগারেশন আছে:

সিঙ্ক কনফিগারেশনটি ক্লিকহাউসে কীভাবে সংযুক্ত হতে এবং লিখতে হয় তা নির্ধারণ করে।

প্রতিটি ম্যাপিং table_mapping অ্যারে নিম্নলিখিত কনফিগারেশন আছে:

যোগদানের কনফিগারেশনটি কীভাবে একাধিক কাফকা বিষয় থেকে ডেটা যোগদান করতে হয় তা নির্ধারণ করে।

প্রতিটি উত্স sources অ্যারে নিম্নলিখিত কনফিগারেশন আছে: