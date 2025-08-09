গ্লেন পূর্বরূপে বোলিং গো বোলিং

রবিবার, ন্যাসকার কাপ সিরিজের তারকারা 2.45 মাইল ওয়াটকিন্স গ্লেন ইন্টারন্যাশনাল রোড কোর্সের দিকে যাত্রা করছেন গ্লেন (2 পিএম ইটি, ইউএসএ নেটওয়ার্ক, এইচবিও ম্যাক্স, এমআরএন রেডিও, সিরিয়াসএক্সএম ন্যাসকার রেডিও, এনবিসি স্পোর্টস অ্যাপ)
কাপ সিরিজের মরসুমের 24 তম রেসের আগে আপনাকে যা জানা দরকার তা এখানে।
প্রিয়: শেন ভ্যান গিসবার্গেন (+120, প্রতি ড্রাফটিংস)
নিউজিল্যান্ডের মেরু থেকে মেক্সিকো সিটি, শিকাগো এবং সোনোমাতে সর্বশেষ তিনটি রোড/স্ট্রিট রেস জিতেছে, সুতরাং ওড্ডস বোর্ডের শীর্ষে তাকে খুঁজে পেয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
ওয়াটকিন্স গ্লেনের ২০২৪ সালের রেসে ক্রিস বুয়েচারের চূড়ান্ত কোলে জয়ের জন্য পাস করার পরে তিনি তার কাঁধে একটি চিপ নিয়ে উইকএন্ডে এসেছিলেন। এই মৌসুমে এই লেআউটগুলিতে তার রোড-রেসিং ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তার আধিপত্যের কারণে, ভিক্টোরি লেনের পথটি রবিবার ভ্যান গিসবার্গেনের মধ্য দিয়ে যায়।
আন্ডারডগ: রায়ান প্রিস (+4500, প্রতি ড্রাফটিংস)
প্রিস প্রথম চালক নাও হতে পারে যিনি রোড কোর্সে মনে মনে আসে তবে তিনি পুরো মৌসুমে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন। প্রিস 15 তম ম্লান হওয়ার আগে মেক্সিকো সিটিতে বিতর্ক করেছিলেন এবং শিকাগোতে সপ্তম এবং সোনোমাতে 12 তম স্থান অর্জন করেছিলেন।
তিনি গত মৌসুমে ওয়াটকিন্স গ্লেনে নবম ছিলেন এবং ইন্ডিয়ানাপলিস (চতুর্থ) এবং আইওয়া (পঞ্চম) -এ ব্যাক-টু-ব্যাক টপ-ফাইভসের সাথে উইকএন্ডে প্রবেশ করেছিলেন। রবিবার আবারও সামনের দিকে প্রিসকে দেখে অবাক হবেন না কারণ তিনি প্লে অফের দৌড়ে থাকতে দেখছেন।
ভ্যান গিসবার্গেন কেউ থামাতে পারেন?
এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে ভ্যান গিসবার্গেন রোড কোর্সে নিজের লিগে রয়েছেন। এই কথাটি বলে, ক্রিস্টোফার বেল এই মৌসুমের শুরুতে আমেরিকার সার্কিটের বিজয়ী ছিলেন এবং তিনি বেশ কয়েকজন ড্রাইভার যারা তাঁর গতি থামাতে পারেন তার মধ্যে একজন।
চেজ এলিয়ট এবং কাইল লারসন প্রত্যেকেরই ওয়াটকিন্স গ্লেনে একজোড়া জয়ের মালিক, রোড-কোর্স এসেস এজে অলমেন্ডারার এবং মাইকেল ম্যাকডোয়েলকে কখনই গণনা করা যায় না এবং 19 বছর বয়সী ফেনম কনর জিলিশ সম্প্রতি সোনোমায় ভ্যান গিসবারজেনকে জুলাই 12 জুলাইতে ভ্যান গিসবারজেনকে পরাজিত করেছেন, এটি সর্বদা স্পষ্টভাবে পছন্দসই নয়, তবে ভ্যান গিসবারজেনটি সর্বদা পছন্দসই নয়,
প্লে অফের ছবিটি তিনটি দৌড়ের সাথে ফোকাসে আসছে
কেবল ওয়াটকিন্স গ্লেন, রিচমন্ড (আগস্ট 16) এবং ডেটোনা (23 আগস্ট) 16-ড্রাইভার প্লে অফের ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য রয়েছেন। টাইলার রেডডিক (+122), অ্যালেক্স বোম্যান (+63) এবং বুয়েচার (+23) এর সাথে পয়েন্টে তিনটি স্পট এখনও পয়েন্টে রয়েছে যা বর্তমানে এই অবস্থানগুলি তালাবদ্ধ করে দিচ্ছে।
আরএফকে রেসিং সতীর্থ বুয়েচার এবং প্রিস এবং অতীত চ্যাম্পিয়নস কাইল বুশ (-73) এবং ব্র্যাড কেসলোস্কি (-121) এর মুখোমুখি অবশ্যই জয়ের অঞ্চলগুলির মুখোমুখি হওয়া, একটি উত্তেজনাপূর্ণ তিন সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত থাকুন, শেষ স্থানের জন্য একটি কঠোর লড়াইয়ের সাথে।
ওয়াটকিন্স গ্লেন কি আরও একটি ক্লাসিক ফিনিস সরবরাহ করবে?
তার ইতিহাস জুড়ে ওয়াটকিন্স গ্লেনে বেশ কয়েকটি রোমাঞ্চকর সমাপ্তি হয়েছে। যদিও গত মৌসুমে বুয়েচারের শেষ কোলে বীরত্বগুলি সেই তালিকার সর্বশেষতম ছিল, তবে এটি অবশ্যই একমাত্র সময় ছিল না যে ভক্তদের একটি বিনোদনমূলক উপসংহারে আচরণ করা হয়েছিল।
সবচেয়ে ভক্তদের স্মরণ করা হবে যে কেসলোস্কি এবং মার্কোস অ্যামব্রোজের মধ্যে এপিক ২০১২ সালের শেষ কোলে লড়াই, দু’জনের একাধিকবার যোগাযোগ করার পরে অ্যামব্রোজ বিরাজমান এবং আপনার সিটের চূড়ান্ত কোলে প্রান্তে চলে যাওয়ার পরে। দিগন্তের এত বেশি ঝুঁকির সাথে এবং প্লে অফসের সাথে ইতিহাস কি আবার নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতে পারে?