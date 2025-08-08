গ্লেন ম্যাকগ্রা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 2025 5-0 জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে পূর্বাভাস দিয়েছেন

গ্লেন ম্যাকগ্রা অস্ট্রেলিয়াকে 2025 অ্যাশেজে হোয়াইটওয়াশ ইংল্যান্ডে সমর্থন করেছেন।
কিংবদন্তি পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে আসন্ন অ্যাশেস 2025 সম্পর্কে একটি বিশাল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া কয়েক মাসের মধ্যে তাদের বাড়ির উঠোনে ইংল্যান্ডকে পরিষ্কার করে দেবে।
প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান বোলার, যিনি 563 টেস্ট উইকেট নিয়েছিলেন, তার বার্ষিক ভবিষ্যদ্বাণী অব্যাহত রেখেছেন যে স্বাগতিকরা সহজেই জিতবে। 2023 সিরিজের আগে, যা অস্ট্রেলিয়া আর্ন রাখার সাথে 2-2 শেষ হয়েছিল, ম্যাকগ্রা একই পূর্বাভাস করেছিলেন।
২০১০-১১ সফরের পর থেকে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ায় কোনও টেস্ট ম্যাচ জিতেনি, এবং তারা ২০১৫ সাল থেকে অ্যাশেজ সিরিজ জিতেনি। ক্যাপ্টেন বেন স্টোকসের অনুপস্থিতিতে তাদের দুর্বলতা, যিনি আহত হয়েছিলেন এবং ইন্ডিয়া সিরিজটি মিস করেছেন, তাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।
“5-0”-গ্লেন ম্যাকগ্রা 2025 ছাইতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের মার্জিনের পূর্বাভাস দিয়েছেন
ইংল্যান্ডের তাদের তাবিজিক অলরাউন্টারের উপর নির্ভরতা ওভালে ভারতের কাছে তাদের ছয় রানের সংকীর্ণ হেরে হাইলাইট করা হয়েছিল। ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ান মাটিতে তাদের খরা ভেঙে ফেলার আশা করবে যখন স্টোকস ছাইয়ের জন্য ফিরে আসবে।
“ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার পক্ষে খুব বিরল, তাই না? এবং আমি আলাদা একটি করতে পারি না-৫-০। আমি আমাদের দলের সাথে খুব আত্মবিশ্বাসী। আপনি যখন প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজলউড এবং নাথান লিয়ন তাদের বাড়ির পরিস্থিতিতে গুলি চালিয়েছেন, তখন এটি বেশ শক্ত হতে চলেছে। এছাড়াও, ইংল্যান্ডের সেই ট্র্যাক রেকর্ডের সাথে, তারা কোনও পরীক্ষা জিততে পারে কিনা তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে“ম্যাকগ্রা বিবিসি রেডিও 5 লাইভকে বলেছেন।
অস্ট্রেলিয়া ৪-০ ব্যবধানে জিতেছিল যখন ইংল্যান্ড সর্বশেষ ২০২১-২২ সালে দেশে সফর করেছিল এবং প্যাট কামিন্সের পক্ষে তাদের গত ১৫ টি টেস্টের মধ্যে দুটি হেরেছে বাড়ির মাটিতে, ১১ জিতেছে এবং দুটি অঙ্কন করেছে।
ম্যাকগ্রা জো রুট এবং হ্যারি ব্রুক অস্ট্রেলিয়ার ড্যাঙ্গারম্যান হওয়ার বিষয়েও কথা বলেছেন। জো রুট নয়টি পঞ্চাশের দশক সহ অস্ট্রেলিয়ায় 892 টেস্ট রান করেছেন, তবে এখনও এক শতাব্দী অর্জন করতে পারেনি। তিনি তার ক্যারিয়ারের গড় গড় 51.29 এর তুলনায় 35.68 নিচে গড়ে গড়ে গেছেন, সর্বোচ্চ 89 এর স্কোর রয়েছে।
“এই সিরিজটি মূলের জন্য একটি বড় হবে। অস্ট্রেলিয়ায় তিনি সত্যিই কখনও ভাল করেননি; এমনকি তিনি সেখানে 100 টিও পাননি, তাই তিনি সেখানে যেতে আগ্রহী হবেন। তিনি সূক্ষ্ম ফর্মে আছেন। ব্রুকের এটিই আমি দেখতে উপভোগ করেছি। তিনি কেবল সেখানে বাইরে যান, তার খেলা খেলেন এবং এটি চালিয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ানদের খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে যেতে হবে।
বেন ডেকেট এমন আক্রমণাত্মক ওপেনার। জাক ক্রোলি তার আগের চেয়ে আরও কয়েকটি রান করতে আগ্রহী হবে। এটি অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার এবং লিয়নের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের শীর্ষ অর্ডার বা শীর্ষ এবং মিডল অর্ডার। এটি একটি বড় ম্যাচ-আপ হতে চলেছে, “ ম্যাকগ্রা যোগ করেছেন।
নভেম্বরে পার্থে প্রথম পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরে ইংল্যান্ড ম্যাকগ্রার ভবিষ্যদ্বাণীকে একবার অস্বীকার করবে বলে আশাবাদী।
অ্যাশেস 2025 কখন শুরু হবে?
অ্যাশেস 2025 21 নভেম্বর থেকে শুরু হবে।
2025 অ্যাশেজের জন্য গ্লেন ম্যাকগ্রা এর ভবিষ্যদ্বাণী কী?
গ্লেন ম্যাকগ্রাথের মতে, অস্ট্রেলিয়া 2025 অ্যাশেজে ইংল্যান্ডকে 5-0 হোয়াইটওয়াশ করবে।
আরও আপডেটের জন্য, খেলা এখন গেমিং অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম & হোয়াটসঅ্যাপ।