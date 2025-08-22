গ্লোবাল হাঙ্গার মনিটর অনুসারে গাজা সিটি দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হচ্ছে

ওয়ার্ল্ড ব্রিফ এ ফিরে স্বাগতম, যেখানে আমরা কিছু অংশে দুর্ভিক্ষ ঘোষণার দিকে তাকিয়ে আছি গাজাতেলের দামে মারাত্মক স্পাইক রাশিয়াএবং চীনআসন্ন সুরক্ষা সভার জন্য অতিথির তালিকা।
‘বিপর্যয়কর শর্ত’
“যখন মনে হয় গাজায় জীবন্ত নরকের বর্ণনা দেওয়ার জন্য কোনও শব্দ নেই, তখন একটি নতুন যুক্ত করা হয়েছে: ‘দুর্ভিক্ষ,’ লিখেছেন শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার বক্তব্য ছিল একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন প্রতিবেদন একই দিন ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ শ্রেণিবিন্যাস (আইপিসি) দ্বারা প্রকাশিত, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্ষুধা মনিটর, যেখানে দেখা গেছে যে দুর্ভিক্ষ বর্তমানে গাজা শহর এবং আশেপাশের অঞ্চলে ঘটছে।
ওয়ার্ল্ড ব্রিফ এ ফিরে স্বাগতম, যেখানে আমরা কিছু অংশে দুর্ভিক্ষ ঘোষণার দিকে তাকিয়ে আছি গাজাতেলের দামে মারাত্মক স্পাইক রাশিয়াএবং চীনআসন্ন সুরক্ষা সভার জন্য অতিথির তালিকা।
‘বিপর্যয়কর শর্ত’
“যখন মনে হয় গাজায় জীবন্ত নরকের বর্ণনা দেওয়ার জন্য কোনও শব্দ নেই, তখন একটি নতুন যুক্ত করা হয়েছে: ‘দুর্ভিক্ষ,’ লিখেছেন শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার বক্তব্য ছিল একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন প্রতিবেদন একই দিন ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ শ্রেণিবিন্যাস (আইপিসি) দ্বারা প্রকাশিত, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্ষুধা মনিটর, যেখানে দেখা গেছে যে দুর্ভিক্ষ বর্তমানে গাজা শহর এবং আশেপাশের অঞ্চলে ঘটছে।
এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে গাজায় অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনিরা দুর্ভিক্ষ এবং “বিপর্যয়কর পরিস্থিতি” অনুভব করছে, প্রায় দু’বছর আগে ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজা উপত্যকায় দুর্ভিক্ষের প্রথম সরকারী নিশ্চিতকরণ এবং আইপিসি প্রথমবারের মতো মধ্য প্রাচ্যে ফ্যামিন ঘোষণা করেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবচেয়ে চরম ক্ষুধার মুখোমুখি জায়গাটি হ’ল গাজা গভর্নরেট, যা গাজা শহর এবং আশেপাশের অঞ্চল নিয়ে গঠিত। আইপিসির প্রতিবেদনে পরিস্থিতিটিকে “ফেজ 5” দুর্ভিক্ষ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে – সবচেয়ে মারাত্মক স্তর, যা “অনাহার, দরিদ্রতা এবং মৃত্যু” দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
অধিকন্তু, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরও মিলিয়ন মানুষ – গাজার জনসংখ্যার হ্যাল্ফ un জরুরী স্তরের জরুরি স্তরের মুখোমুখি, এবং তীব্র অপুষ্টিজনিত কারণে 5 বছরের পুরানো ঝুঁকির মৃত্যুর মধ্যে 132,000 শিশু।
ইস্রায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রক হামাসের নকল প্রচারের জন্য ফিট করার জন্য “একটি ‘দর্জি-তৈরি’ বানোয়াট প্রতিবেদন প্রকাশের অভিযোগ এনে এই অনুসন্ধানগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে।” মন্ত্রণালয়ও দৃ serted ় এই সহায়তাটিকে গাজায় প্রবাহিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, ছিটমহলে ক্ষুধার তীব্রতা হ্রাস করে ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে।
ইস্রায়েল যুদ্ধের সময়কালে গাজায় সহায়তা অ্যাক্সেসকে ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ করেছে, একটি কার্যকর করা সহ 11 সপ্তাহ অবরোধ মার্চ মাসে সমস্ত মানবিক সহায়তা প্রবাহ। যদিও এটি মে মাসে দৃ strong ় আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে অবরোধকে তুলে নিয়েছে, ইস্রায়েল বিধিনিষেধ আরোপ করে চলেছে, দাবি করেছে যে হামাসকে হাইজ্যাকিং সহায়তা থেকে রোধ করার জন্য এটি করা প্রয়োজনীয়। আইপিসির প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে ইস্রায়েলি নিষেধাজ্ঞাগুলি আলগা করার প্রচেষ্টা “অপর্যাপ্ত” প্রমাণিত হয়েছে।
এই প্রতিবেদনটি এসেছে যখন ইস্রায়েল আরও রিজার্ভিস্টে ডাকে এবং ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের অবস্থানের উচ্চ ঘনত্ব সত্ত্বেও হামাসকে ছিনিয়ে নেওয়ার এবং জিম্মিদের উদ্ধার করার প্রয়াসে গাজা সিটিতে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অনুমোদিত সামরিক গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এবং “তাত্ক্ষণিক আলোচনার” জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ পোস্ট শুক্রবার নেতানিয়াহুর অনুমোদনের প্রতিক্রিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, “শীঘ্রই, গাজায় হামাসের হত্যাকারী এবং ধর্ষণকারীদের মাথার উপরে জাহান্নামের গেটগুলি উন্মুক্ত হবে – যতক্ষণ না তারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ইস্রায়েলের অবস্থার সাথে একমত হয়, মূলত সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি এবং তাদের নির্যাতন।
“তারা যদি রাজি না হয় তবে হামাসের রাজধানী গাজা রাফাহ এবং বাইট হানুনে পরিণত হবে,” তিনি যোগ করেন। “ঠিক যেমনটি আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম – তাই এটি হবে।” এই দুটি শহর যুদ্ধের সময় ইস্রায়েলি সামরিক অভিযান দ্বারা সমতল হয়েছে।
আইপিসির প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে যে বাইরের দলগুলিকে গাজায় প্রবেশ করতে অক্ষমতার কারণে বর্তমান পরিসংখ্যানগুলি প্রকৃত অবস্থার একটি অবমূল্যায়ন হতে পারে এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকবে। মানবিক সংস্থা এবং বিশ্ব নেতারা এটি একটি টেকসই যুদ্ধবিরতি-আগুনের আহ্বান পুনরায় সজ্জিত করার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছে যা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে।
আজকের সর্বাধিক পঠিত
আমরা যা অনুসরণ করছি
তেল উদ্বেগ। রাশিয়ান তেলের দাম ইউক্রেনের অনুসরণ করে ছড়িয়ে পড়েছে র্যাম্পড আপ এই মাসে রাশিয়ার জ্বালানী অবকাঠামোতে আক্রমণ – প্রধান পরিশোধন সুবিধাগুলি এবং দ্রুজবা পাইপলাইনের লক্ষ্যবস্তু সহ – জ্বালানী সঙ্কটের জন্য মঞ্চটি নির্ধারণ করা। আক্রমণগুলি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সরাসরি অর্থনীতি বজায় রাখার ক্ষমতাকে মোকাবিলার মাধ্যমে ইউক্রেনের সেবা করে যা যুদ্ধের ব্যয় বজায় রাখতে পারে।
ইউক্রেনীয় হামলার সাথে রাশিয়া জুড়ে জ্বালানী ঘাটতির ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদন এবং সেই দেশগুলি এখনও রাশিয়ান তেল গ্রহণ করে। অনুযায়ী মস্কো টাইমসইউক্রেনের দীর্ঘ পরিসরের ড্রোন আক্রমণ রয়েছে অক্ষম আগস্টের শুরু থেকে রাশিয়ার প্রায় 13 শতাংশ পরিশোধন ক্ষমতা।
হাঙ্গেরিয়ান এবং স্লোভাকিয়ান কর্মকর্তা ড শুক্রবার যে তাদের রাশিয়ান তেলের সরবরাহ কমপক্ষে পাঁচ দিনের জন্য স্থগিত করা যেতে পারে, এই সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের মতো ইউক্রেনীয় আক্রমণগুলি এ জাতীয় বন্ধের দিকে পরিচালিত করেছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে রাশিয়ান জ্বালানি সরবরাহ থেকে মূলত ডুবে গেছে এবং ২০২27 সালের শেষের দিকে এগুলি পুরোপুরি পর্যায়ের করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, স্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা এবং ফেজ আউট পরিকল্পনার বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে।
এক্সক্লুসিভ অতিথি তালিকা। বেইজিংয়ে ৩১ আগস্ট থেকে ১১ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা শীর্ষ সম্মেলনে 20 টিরও বেশি সরকারী নেতা অংশ নেবেন ঘোষণা শুক্রবারে। চীনা সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিউ বিন জানিয়েছেন, উপস্থিত থাকার পরিকল্পনা করা লোকদের মধ্যে পুতিন, গুতেরেস এবং তুর্কি রাষ্ট্রপতি রেসেপ তাইয়িপ এরদোগান রয়েছেন। ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসউদ পেজেশকিয়ান এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও আমন্ত্রিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সুরক্ষা সভা কীভাবে দেশগুলিতে তাদের সম্পর্ক এবং চীনের প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করতে পারে তার জন্য আলোচনার সুবিধার্থে।
শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় বিন বলেছিলেন, “আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যত বেশি অশান্ত ও জটিল হয়ে উঠবে, সমস্ত দেশের পক্ষে unity ক্য ও সহযোগিতা জোরদার করা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।” তিনি এই দল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন, বলছি এই ঘটনাটি “একটি নির্দিষ্ট দেশ” এর নীতিগুলি থেকে বিরতি উপস্থাপন করে যা “তার জাতীয় স্বার্থকে অন্যের স্বার্থের .র্ধ্বে রাখার চেষ্টা করে।” যারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক দ্বারা বিশেষত কঠোর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের উপস্থিতি শীর্ষস্থানীয় দেশগুলিতে থাকার পরিকল্পনা করেছেন।
ট্রানজিট উন্নয়ন। তুরস্ক মাটি ভেঙে শুক্রবার একটি নতুন রেল লাইনে তুরস্ক, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সংযোগকে উত্সাহিত করার জন্য সর্বশেষতম পদক্ষেপে একটি নতুন রেল লাইনে। এই মাসের শুরুর দিকে মার্কিন-দালাল চুক্তির পরে এটি এসেছে যে বিতর্কিত জ্যাঙ্গেজুর করিডোরকে নিয়ে কয়েক দশক দ্বন্দ্ব এবং আঞ্চলিক খণ্ডনকে প্রশান্ত করার চেষ্টা করে।
224 কিলোমিটার (140 মাইল) রেলপথ দক্ষিণ ককেশাসের ট্রানজিট করিডোরের অংশ হবে তুরস্কের উত্তর-পূর্ব কার্স প্রদেশের সাথে আজারবাইজানের নাখচিভানকে দক্ষিণ আর্মেনিয়ার মধ্য দিয়ে সংযুক্ত করে, তুর্কি পরিবহন মন্ত্রী আবদুলকাদির ইউরোলোগলু, যিনি গ্রাউন্ডব্রেকিংয়ে বলেছিলেন।
আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ট্রাম্পের পথ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নের তদারকি করার একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছে, এটি আর্মেনিয়া-আজারবাইজান শান্তি প্রক্রিয়াতে একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে, আজারবাইজান আর্মেনিয়ার সার্বভৌম অঞ্চলটির মাধ্যমে এর মধ্যে জমি অ্যাক্সেসকে সুরক্ষিত করেছে। আজারবাইজান আর্মেনিয়ার জন্যও আহ্বান জানিয়েছে সংশোধন শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে বিতর্কিত নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চলের যে কোনও রেফারেন্স অপসারণের জন্য এর সংবিধান। যাইহোক, দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা সত্ত্বেও, ট্রানজিট বিকাশ আর্মেনিয়ার অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তুরস্ক এবং আজারবাইজানের সাথে এর সীমানা পুনরায় চালু করতে সহায়তা করবে।
পৃথিবীতে কী?
রুয়ান্ডার সমর্থিত এম 23 বিদ্রোহীরা সোমবার ডেমোক্র্যাটিক প্রজাতন্ত্রের কঙ্গোর সাথে নির্ধারিত শান্তি আলোচনায় অংশ নেননি, তাদের কারণ হিসাবে কঙ্গোলিজ সরকার কী করছে?
উ: এম 23 জব্দ করা অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া অবিরত
খ। গ্রুপ থেকে তহবিল স্ট্রিপ করতে রুয়ান্ডার সাথে আলোচনা করা
গ। দলকে খনি অ্যাক্সেস থেকে বাধা দিচ্ছে
ডি। গোষ্ঠীটি ধ্বংস করতে সামরিক ঠিকাদারদের সাথে কাজ করা
প্রতিক্রিয়া এবং শেষ
এই মাসের শুরুর দিকে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে নয়াদিল্লি এবং আশেপাশের অঞ্চলে সমস্ত বিপথগামী কুকুর – যা 500,000 থেকে 1 মিলিয়নের মধ্যে সংখ্যা হিসাবে অনুমান করা হয় – কুকুরের কামড় এবং রেবিজের মামলা বৃদ্ধির পরে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হতে পারে। তবে শুক্রবার, আদালত আদেশ জীবাণুমুক্তকরণ এবং টিকাদান অনুসরণ করে তাদের উত্সের আশেপাশে সমস্ত বিপথগামী কুকুরের মুক্তি, যদি না তারা আগ্রাসন বা রেবিজের লক্ষণ না দেখায়। অর্ডার দ্বারা আহ্বান হিসাবে নির্ধারিত খাওয়ানোর জায়গাগুলিও রাজধানী জুড়ে তৈরি করা হবে। নতুন এই রায়টিকে পেটা -র মতো প্রাণী অধিকার গোষ্ঠীগুলি স্বাগত জানিয়েছিল, যা এই সিদ্ধান্তটি উদযাপন করে বলেছিল, “তারা বলে যে প্রতিটি কুকুরের তার দিন রয়েছে, এবং আজকের দিনটি (ভারতের জন্য) সম্প্রদায়ের কুকুরের জন্য।”
এবং উত্তর হ’ল …
উ: এম 23 জব্দ করা অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া অবিরত
এফপির নসমোট গাদামোসি আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে লিখেছেন, একটি কাতারি-কার্যকরী যুদ্ধবিরতি এবং মার্কিন-দালাল শান্তি চুক্তি এখন পর্যন্ত পূর্ব কঙ্গোতে লড়াইকে হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এফপির বাকী সাপ্তাহিক আন্তর্জাতিক নিউজ কুইজ নিতে, এখানে ক্লিক করুন বা নতুন প্রকাশিত হওয়ার পরে সতর্ক হওয়ার জন্য সাইন আপ করুন।