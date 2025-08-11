ঘণ্টা গ্রাহকদের এক বছরের জন্য বিভ্রান্তি প্রো -তে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস সরবরাহ করতে

নিবন্ধ সামগ্রী
মন্ট্রিল-বেল কানাডা তার গ্রাহকদের এক বছরের বিনামূল্যে কৃত্রিম গোয়েন্দা পরিষেবাদির এক বছরের জন্য এআই-চালিত কথোপকথনের অনুসন্ধান ইঞ্জিন, বিভ্রান্তির সাথে অংশীদার হচ্ছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
এটি এআই স্পেসে টেলিযোগাযোগ সংস্থার প্রবাহের আরেকটি পদক্ষেপ চিহ্নিত করে, গত মাসে সরকার এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের জন্য পূর্ণ-স্ট্যাক সার্বভৌম এআই সমাধান সরবরাহের জন্য সিওআর-এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
বেল বলেছেন যে বিভ্রান্তির সাথে তার অংশীদারিত্ব যোগ্য সেলফোন এবং ইন্টারনেট গ্রাহকদের বিভ্রান্তি প্রো -তে অ্যাক্সেস দেবে, যা বার্ষিক সাবস্ক্রিপশনের জন্য প্রায় 300 ডলার মূল্যবান।
পেরপ্লেক্সিটি প্রো গ্রাহকদের এআই মডেলগুলি যেমন জিপিটি -5, ক্লড 4.0 এবং জেমিনি 2.5 প্রো ব্যবহার করার ক্ষমতা সরবরাহ করে, যা গবেষণা এবং লেখা থেকে শুরু করে সামগ্রী পরিকল্পনা এবং ডেটা বিশ্লেষণ পর্যন্ত কাজগুলিকে সমর্থন করতে পারে।
মোবাইল গ্রাহকরা ইমেল, পাঠ্য এবং তাদের মাইবেল অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে আগামী দিনগুলিতে তাদের নিখরচায় সাবস্ক্রিপশনটি খালাস করার জন্য কোডগুলি পাবেন, যখন ইন্টারনেট গ্রাহকরা এই পতন শুরু করে অ্যাক্সেস পাবেন।
এআই-তে বেলের উদ্যোগের মধ্যে বেল এআই ফ্যাব্রিকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মে মাসে কানাডিয়ান ব্যবসায় এবং সরকারগুলির এআই প্রয়োজনকে সমর্থন করার জন্য একটি প্রকল্প রয়েছে, ছয়টি এআই ডেটা সেন্টার খোলার পরিকল্পনা করে প্রায় 500 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ-চালিত গণনা ক্ষমতা সরবরাহ করে।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন