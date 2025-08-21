ঘাতক একা ঘোরাঘুরি মানসিক হাসপাতালের মাঠ থেকে সীমাবদ্ধ

অন্টারিও রিভিউ বোর্ড তাকে কোনও এসকর্ট ছাড়াই অন্টারিও শোরস মেন্টাল হাসপাতালের মাঠে ঘোরাঘুরি করার অনুমতি দেওয়া খুব বিপজ্জনক রায় দিয়েছে
জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য বিচক্ষণতার একটি কণ্ঠস্বর।
গত বছর, ড্যানিয়েল পেস্টিলকে মানসিক ব্যাধিজনিত কারণে অপরাধমূলকভাবে দায়বদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়নি, তিনি এই বিশ্বাসে প্রিয় ওশাওয়া ক্যাবি মাইকেল রায়ানকে হত্যা করার পরে যে তিনি “ইলুমিনাতি সিক্রেট সোসাইটির” সদস্য ছিলেন। ২০২০ সালের মতো মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলিতে ভুগছেন এবং সিজোফ্রেনিয়া এবং পলিসুবস্ট্যান্স ইউজ ডিসঅর্ডার দ্বারা নির্ণয় করা, তাকে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের জন্য হুইটবির অন্টারিও তীরে আটক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
বিচারক আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে 35 বছর বয়সী পেস্টিলকে উচ্চ ঝুঁকি হিসাবে মনোনীত করেছিলেন – একটি বিরল উপাধি যার অর্থ যখন তিনি তার বার্ষিক শুনানির জন্য অন্টারিও রিভিউ বোর্ডের সামনে আসেন, তখন প্যানেল কোনও শর্ত চাপিয়ে দিতে পারে না যা তাকে এসকর্ট ছাড়াই হাসপাতাল থেকে অনুপস্থিত থাকতে দেয়।
তবে “হাসপাতাল” কী জড়িত?
গত মাসে প্যাস্টিলের প্রথম বার্ষিক শুনানিতে হাসপাতাল, তার আইনজীবী এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের আইনজীবী সকলেই সম্মত পেস্টিলকে আসন্ন বছরের জন্য সুরক্ষিত ফরেনসিক ফ্লোরে থাকা উচিত। তবে তারা এই অবস্থানটিও নিয়েছিল যে “হাসপাতাল” এর চারপাশে পার্কল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই ভবিষ্যতের স্বভাবগুলিতে তাকে শেষ পর্যন্ত সেখানে একা উদ্যোগের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।
তারা কি ভাবছিল? এই ঘাতককে একটি কারণে উচ্চ ঝুঁকি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল।
২০২২ সালের ২১ শে জানুয়ারী বিকেলে লা কুইন্টা ইন থেকে কোর্টিসে তাঁর মায়ের বাড়িতে যাত্রার জন্য ব্লু লাইন ট্যাক্সি নামে অভিহিত মাদক পাচারকারীকে মানসিক অসুস্থতার ইতিহাস সহ দোষী সাব্যস্ত করা মাদক পাচারকারী।
রায়ান অবশ্যই যে বিপজ্জনক লোকটিকে তুলতে পাঠানো হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানত না।
যমজদের বাবা পেস্টিলের সাথে তার মারাত্মক মুখোমুখি হওয়ার কয়েক মিনিটের আগে পাঁচ বছর ধরে একটি অ্যাক্সেসযোগ্য ট্যাক্সি চালাচ্ছিলেন, তাঁর স্ত্রী লিন্ডা তাকে বার্তা দিয়েছিলেন যে তিনি ছিলেন মুরগী এবং ম্যাশড আলু রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছে। তবে সে কখনই কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
ট্যাক্সির অভ্যন্তরে ড্যাশক্যাম ভিডিওটি একটি উত্তেজিত পেস্টিল দেখিয়েছে পিছনের সিটে প্রবেশ করুন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রায়ানকে একটি “গোপন সমাজ” বলে অভিযোগ করা শুরু করেছিলেন যা শিশুদের ধর্ষণ ও হত্যা করেছিল এবং তিনি ওশাওয়াকে দাসত্ব করতে এসেছিলেন। তিনি তার ব্যাকপ্যাক থেকে 40 ক্যালিবার হ্যান্ডগানটি টেনে এনে এটি র্যাক করেছেন; রায়ান তার আতঙ্কিত অ্যালার্ম টিপল।
পেস্টিল তাকে বলেছিলেন, “আমি বের হওয়ার আগে আপনাকে গুলি করতে যাচ্ছি, ঠিক তাই আপনি জানেন,” পেস্টিল তাকে বলেছিলেন।
রায়ান আবার আতঙ্ক ব্যবস্থা সক্রিয় করেছিল।
পেস্টিল তার হ্যান্ডগান দিয়ে সামনের এবং পিছনের সিটগুলির মধ্যে প্লেক্সিগ্লাস ডিভাইডারকে আঘাত করেছিল যতক্ষণ না তার খোলার আগ পর্যন্ত। তিনি বন্দুকটি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বেশ কয়েকবার তাকে আঘাত করার আগে রায়ানের মাথায় ধরেছিলেন।
ক্যাবি টানতে লাগল এবং পালানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু পেস্টিল তার পিঠে গুলি চালিয়েছিল। এরপরে বন্দুকধারী বন্দুকটি তার ব্যাকপ্যাকের মধ্যে রেখে চলে গেল এবং রায়ানকে রাস্তায় মারা যাচ্ছিল।
“একসাথে আমরা একটি সুন্দর পরিবার তৈরি করেছি,” তার শোক-জাগ্রত স্ত্রী পরে তার ভুক্তভোগী প্রভাবের বিবৃতিতে আদালতকে বলেছিলেন। “তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের মেরুদণ্ড। তাঁর দুর্দান্ত রসবোধ, তাঁর শক্তি এবং তাঁর ইতিবাচক মনোভাব আমাদের বহন করে তবে এখন আমাদের পরিবার অপূরণীয়ভাবে ভেঙে গেছে।”
যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পেস্টিলের তার ব্যাগে বোঝা বন্দুকের পাশাপাশি $ 20,000, 196.5 গ্রাম স্ফটিক মেথ এবং 75 গ্রাম কোকেন ছিল।
এপ্রিলে তার সাজা শুনানিতে বিচারক দেখতে পেলেন যে তিনি একজন বিপজ্জনক মানুষ যিনি কোনও অগ্রগতি করেননি এবং এখনও ছিলেন “এফসিক্রেট সোসাইটি সম্পর্কে তাঁর বিভ্রান্তিতে ডুবে গেছে। ”
তিন মাস পরে, এবং এখন অ্যান্টি-সাইকোটিক ওষুধে পেস্টিলের মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে ওআরবিকে বলেছিলেন যে তিনি উন্নতি করছেন। তবুও ইতিমধ্যে হাসপাতাল এমন একটি সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে যখন তার উচ্চ ঝুঁকির উপাধি সত্ত্বেও তিনি একা মাঠে ঘুরে বেড়াতে পারেন?
কক্ষটি গুলি করে।
অন্টারিও শোরের চারপাশের সম্পত্তিটির কোনও বেড়া বা এমন কোনও লক্ষণও নেই যা এটি মানসিক হাসপাতালের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে।
প্যানেল 15 আগস্টের একটি সিদ্ধান্তে লিখেছিল, “মূলত, হাসপাতালের ভিত্তিগুলি অবাধে এবং প্রকাশ্যে সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত হয়।”
“তদুপরি, হাসপাতালটি সরাসরি রাস্তার ওপারে এবং সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য, একটি বৃহত আবাসিক মহকুমা, প্যানেলটি আবিষ্কার করে যে পিইউর সুরক্ষাব্লিক বিপন্ন হবে, মিঃ পেস্টিলকে যদি হাসপাতালের মাঠে নিরবচ্ছিন্ন অ্যাক্সেস দেওয়া হয়। “
তারা উপসংহারে পৌঁছেছে যে অন্টারিও শোরের আশেপাশের সম্পত্তিটি হাসপাতালের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং যতক্ষণ না পেস্টিল আদালতের দ্বারা উচ্চ ঝুঁকি হিসাবে মনোনীত থাকে ততক্ষণ তিনি ভবনটি ছেড়ে চলে গেলে তাকে “অনুপস্থিত” বলে মনে করেন।
এবং তাই ধন্যবাদ, তিনি একা তাঁর মানসিক হাসপাতালের মাঠে ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না – এখন বা ভবিষ্যতে নয়।
