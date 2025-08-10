ঘানা এবং তানজানিয়া বনাম। ইগবো এবং কেনিয়ান

এটি একটি কৌতূহলী এবং বিরক্তিকর সমান্তরাল ছিল সময় দ্বারা আরও মারাত্মক। জুলাইয়ের শেষের দিনগুলিতে, ঘানা এবং তানজানিয়া উভয়ই তাদের দেশে বিদেশী ছোট আকারের ব্যবসায়ের আগমনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ছিল। ঘানার ক্ষেত্রে, শত্রুতা আনুষ্ঠানিক ছিল, এক দশক আগে বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা নিষেধাজ্ঞার বাইরে নীতিমালার স্তরে যথেষ্ট উন্নীত হয়নি, বিশেষত খুচরা ব্যবসায়ী যাদের মধ্যে ইগ্বো লক্ষণীয় ছিল। তানজানিয়ার পক্ষে এই শত্রুতা ছিল সরকারী, বাণিজ্যমন্ত্রী সেলেমানি জাফো বিদেশীদের ছোট ব্যবসা পরিচালনা করার বিরুদ্ধে বিস্তৃত বিধিনিষেধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কেনিয়ানরা তানজানিয়ায় সেই খাতে আধিপত্য বিস্তার করে এবং এই বিধিনিষেধগুলি তাদের লক্ষ্য হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ঘানা ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সেন্টার (জিআইপিসি) আইন ২০১৩, প্রায় দু’বছর আগে পুনরুজ্জীবিত, অন্যান্য বিধিবিধানের মধ্যে, বিদেশীদের জন্য ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তাগুলি ছোট ব্যবসায়ের জন্য এক মিলিয়ন ডলার হিসাবে সরবরাহ করে এবং তাদের যে অর্থনৈতিক খাতে সীমাবদ্ধ করে তারা পরিচালনা করতে পারে। নাইজেরিয়ান, বিশেষত ইগবো জোর দিয়েছিলেন, যদিও তারা মূল লক্ষ্য ছিল, যদিও আইনটি দেশ-সুনির্দিষ্ট নয়।
গত মাসের শেষের দিকে, সমস্যাটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, এবার ঘানিয়ান বিক্ষোভকারীদের সাথে ২০১৩ সালের আইনের শীর্ষস্থানীয় লঙ্ঘনকারী হিসাবে উল্লেখ করার জন্য ইগবোকে একত্রিত করে। তারা বিদেশীদের অভিবাসন অপরাধ, অর্থ প্রদান বা অর্থ প্রদান বা ব্যবসায়িক অনুমতিগুলির কম অর্থ প্রদান, ব্যবসায়ের নথিগুলির মিথ্যা, কর ফাঁকি দেওয়া এবং নিম্নমানের পণ্যগুলিতে বাণিজ্য ইত্যাদি সহ বিদেশীদের অভিযুক্ত করেছে, তবে ঘানার সভাপতি জন মহামা অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে নাইজেরিয়ানরা এই সমস্যাটিকে বৈষম্যমূলকভাবে তুলে ধরেছে, তবে অনেক বিদেশী, তবে প্রায় বিদেশিদের পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে, তবে প্রায় বিদেশিদের পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। যতক্ষণ না সমস্যাটি থেকে যায় এবং যতক্ষণ না একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর লোকেরা উস্কানির মুখের প্রতিনিধিত্ব করে ততক্ষণ পর্যায়ক্রমিক বিস্ফোরণগুলি অব্যাহত থাকবে। আসলে, ধাক্কা এবং টানার শেষ বলে মনে হয় না। ইগবো, যারা ঘানার উস্কানির মুখ, তাদের অবশ্যই তাদের ইউনিয়ন, নাইজেরিয়ান ডায়াস্পোরা গ্রুপ এবং সমস্যাটি পরিচালনার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সর্বোপরি, যেমন সবাই জানেন, জেনোফোবিয়া এমনকি এর হালকা আকারেও সর্বব্যাপী।
যদিও তানজানিয়া এবং কেনিয়ার দুটি পূর্ব আফ্রিকান সম্প্রদায়ের (ইএসি) দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক তাদের সেরাটি হয়নি, তানজানিয়ায় বিদেশী পরিচালিত ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসায়ের বিষয়ে সাম্প্রতিক শিখা জুলাইয়ের শেষে শুরু হয়েছিল, এর কোনও শেষ নেই। গত সপ্তাহে, মিঃ জাফোর মতে, বিদেশী নাগরিকরা (কেনিয়ানদের পড়ুন), প্রায় 15 সেক্টরে ট্যুর গাইডিং, বিউটি সেলুন, উপহারের দোকান, রেডিও এবং টেলিভিশন অপারেশনস, মোবাইল মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি সহ প্রায় 15 সেক্টরে ছোট আকারের ব্যবসায়ের মালিকানা বা পরিচালনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও কেনিয়া যুক্তি দিয়েছেন যে কেনিয়া কেনিয়া যুক্তি দিয়েছেন যে কেএনএইএনএইএনএইএনএইএনএইএনএইএইএনইএর যুক্তি রয়েছে তানজানিয়াতারা এটি পরবে না কারণ এটি ইএসি এর নীতিগুলি লঙ্ঘন করে। আরও, কেনিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী লি কিনানজুই এই নিষেধাজ্ঞাগুলি বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এটি পূর্ব আফ্রিকার দুটি দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। গত সপ্তাহে তিনি জারি করেছিলেন এমন এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, “তাই ইএসি -র চেতনায় এই বিষয়গুলি সমাধানের জন্য দ্বিপক্ষীয় ব্যস্ততা অনুষ্ঠিত হবে।” এই সমস্ত ক্ষেত্রে যা স্পষ্ট হয় তা হ’ল, নাইজেরিয়া এবং ঘানার মধ্যেও কেনিয়ার ব্যবসায়গুলি বিরোধটি অব্যাহত থাকলে আরও অনেক কিছু হারাতে পারে।
মজার বিষয় হল, এমনকি নাইজেরিয়ার মধ্যেও এই বৈষম্যমূলক অনুভূতিটি ক্ষতিকারক আকারে বিদ্যমান। ১৯6767 সালে নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের আগের পোগ্রোমের সময়, বিক্ষোভকারীরা তাদের বিরোধীদের ব্যবসায়কে লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে এবং তখন থেকে স্থানীয় অভিবাসীদের জন্য একই রকম শাস্তি প্রদান অব্যাহত রেখেছে যারা হোস্ট সম্প্রদায়ের অর্থনীতির নির্দিষ্ট খাতে আধিপত্য বিস্তার করে। প্রযোজ্য রাজনৈতিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে, বৈষম্য বা শাস্তিমূলক বিধিনিষেধ এবং বিধিগুলি রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্বেগজনকভাবে প্রসারিত করতে শুরু করেছে। এটি একটি অব্যাহত চ্যালেঞ্জ যা প্রতিটি এখতিয়ারকে অবশ্যই পরিচালনার সৃজনশীল উপায়গুলি খুঁজে পেতে হবে। জার্মানি ডাব্লুডাব্লুআইআইয়ের আগে সমৃদ্ধ ইহুদিদের সাথে তার স্কিউ ব্যবসায়িক সম্পর্ক পরিচালনা করতে অক্ষম ছিল, ফলে ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে পোগ্রোম বা ব্রোকেন গ্লাসের (ক্রিস্টালনাচট) নাইট (ক্রিস্টালনাচট) এর দিকে পরিচালিত হয়। যদি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলি এবং প্রতিযোগী দেশগুলি এই জাতীয় সংকট পরিচালনার জন্য লড়াই করে, তবে কখনও কখনও রাজনৈতিক রিপল প্রভাবের কারণে তারা দেশীয়ভাবে পরিচালনা করা আরও অনেক বেশি কঠিন।
কেনিয়া অজান্তেই বিদেশী মালিকানাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা উত্সাহিত নিয়ন্ত্রক বিরোধের সমাধান সরবরাহ করতে পারে। বিদেশী মালিকানাধীন ব্যবসায়গুলিতে তানজানিয়ান বিধিমালার দ্বারা উত্সাহিত বিরোধের প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে, মিঃ কিনানজুই সমস্যাযুক্ত এবং হালকা জেনোফোবিক প্রতিক্রিয়াগুলি সমাধান করার জন্য ‘দ্বিপক্ষীয় ব্যস্ততার’ পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে এই কঠিন বিধিবিধানগুলি কোনও দেশের মধ্যে বা স্কাবলিং দেশগুলির মধ্যে বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়গুলি দ্বারা উস্কে দেওয়া হোক না কেন, হোস্ট সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি কখনই মর্যাদাবান করা উচিত নয়। তাদের ভয় রয়েছে এবং তারা কিছু বঞ্চনা ভোগ করে। বঞ্চিত স্থানীয়দের মুখে তাদের ধন -সম্পদকে প্রশ্রয় দেওয়া গর্বিত বিদেশীরা অনিবার্যভাবে তাদের স্বাগতিকদের অর্থনৈতিক আধিপত্য, বৈষম্য বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে লাথি মারতে বাধ্য করবে। এটি একটি প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া, বিশেষত যখন রাজনীতিতে অন্তর্নিহিত কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা থাকে। যদিও কূটনৈতিক ব্যস্ততা ঘানা ও নাইজেরিয়া এবং তানজানিয়া এবং কেনিয়ার মধ্যে দেশগুলির মধ্যে বিরোধগুলি সমাধান করতে পারে, তবে কেবল রাজনৈতিক পুনর্গঠনই দেশীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা হুমকিতে সক্ষম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিস্ফোরণকে বাধা দিতে পারে।