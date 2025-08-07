ঘানিয়ান মন্ত্রীরা, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আরও 6 জন মারা যান

ঘানার প্রতিরক্ষামন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমান বোমাহ এবং তার পরিবেশের সহকর্মী ইব্রাহিম মুরতালা মুহাম্মদকে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত করা হয়েছে, বুধবার, ঘানিয়ান রাষ্ট্রপতির জানানো হয়েছে, সশস্ত্র বাহিনী তিন জন ক্রু বহনকারী একটি চপ্পার এবং পাঁচ জন যাত্রী রাডার নামিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে।
এডওয়ার্ড ওমান বোয়ামাহ জানুয়ারিতে মহামার শপথ গ্রহণের পরেই এই বছরের শুরুর দিকে রাষ্ট্রপতি জন মহামার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ইব্রাহিম মুরতালা মুহাম্মদ পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।
দুর্ঘটনায় জাহাজে সবাই নিহত হয়েছিল বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
মহামার চিফ অফ স্টাফ জুলিয়াস ডেব্রাহ বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি এবং সরকার আমাদের কমরেডদের পরিবার এবং দেশের সেবায় মারা যাওয়া সার্ভিস সদস্যদের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও সহানুভূতি বাড়িয়ে তোলে।”
বোমাহ এমন এক সময়ে ঘানার প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে হেল্মিং করছিলেন যখন বুর্কিনা ফাসোর উত্তর সীমান্ত পেরিয়ে জিহাদিস্ট কার্যক্রম ক্রমবর্ধমান বিশ্রামে পরিণত হয়েছে।
যদিও ঘানা এখনও পর্যন্ত সাহেলের কাছ থেকে একজন জিহাদবাদী স্পিলওভারকে এড়িয়ে গেছেন – প্রতিবেশী টোগো এবং বেনিনের বিপরীতে – পর্যবেক্ষকরা ঘানাকে পিছনের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ছিদ্রযুক্ত সীমান্ত পেরিয়ে বুর্কিনা ফাসোর বর্ধিত অস্ত্র পাচার এবং জঙ্গিদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মেডিকেল ডাক্তার, সরকারে বোয়ামার ক্যারিয়ারে মহামার আগের ২০১২-২০১। মেয়াদ চলাকালীন যোগাযোগমন্ত্রী হিসাবে স্টিন্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার আগে তিনি পরিবেশের উপমন্ত্রী ছিলেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে মন্ত্রীরা তাদের মধ্যে ছিলেন এমন সময় উল্লেখ না করে তিন জন ক্রু এবং পাঁচ যাত্রী জাহাজে ছিলেন।
মহামার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান স্যামুয়েল সরপংয়ের সাথে এই মৃতদের মধ্যে ছিলেন ঘানার উপ -জাতীয় সুরক্ষা সমন্বয়কারী এবং প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী আলহাজি মুনিরু মোহাম্মদ।
রাষ্ট্রপতি পদে সমস্ত পতাকা অর্ধ-কর্মী উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতি মহামা এই দিনের জন্য তাঁর সরকারী কার্যক্রম বাতিল করেছিলেন।
… টিনুবু মহামার সাথে সমবেদনা
এদিকে, রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কারণে রাষ্ট্রপতি জন মহামার, সরকার এবং ঘানার জনগণের সাথে সমবেদনা জানিয়েছেন যা প্রতিরক্ষামন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমেন বোমাহ এবং পরিবেশমন্ত্রী ইব্রাহিম মুরতালা মুহাম্মদ এবং আরও ছয়জনের প্রাণীদের জীবন দাবি করেছে।
টিনুবু রাষ্ট্রপতি মহামা এবং সমস্ত ঘানাইয়ানকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে গভীর জাতীয় ক্ষতির এই সময়ে সরকার ও নাইজেরিয়ার সরকার ও জনগণের চিন্তাভাবনা ও প্রার্থনা তাদের সাথে রয়েছে।
রাষ্ট্রপতি ঘানিয়ান জাতি এবং শোকাহত পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের এই জ্ঞানে স্বাচ্ছন্দ্য পেতে অনুরোধ করেছিলেন যে তাদের প্রিয়জনরা দেশে দেশপ্রেমিক সেবার লাইনে মারা গিয়েছিলেন।
তিনি প্রস্থানকারীদের প্রাণীদের শান্তিপূর্ণভাবে পুনঃস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং পিছনে যারা রয়েছেন তাদের জন্য শক্তি।