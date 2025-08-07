You are Here
চকোলেট ডায়েট ক্রেজ: মিষ্টি স্বপ্ন বা বিপজ্জনক শর্টকাট?
চকোলেট ডায়েট – এটি প্রতিটি মিষ্টি দাঁত স্বপ্নের মতো শোনাচ্ছে। তবে বাস্তবে এটি একটি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ পদ্ধতি যা প্রতিদিন প্রায় 100 গ্রাম গা dark ় চকোলেট এবং কালো কফির অনুমতি দেয়। সাধারণত এক থেকে তিন দিন অবধি স্থায়ী হয় এবং খুব কমই পাঁচটি পর্যন্ত প্রসারিত হয়, এই ডায়েটটি দ্রুত – তবে প্রশ্নবিদ্ধ – তথ্য সরবরাহ করে। এই ডায়েটে প্রতিদিনের ক্যালোরি গ্রহণের চকোলেট ডায়েট কীভাবে কাজ করে তা হতবাকভাবে কম – কেবল প্রায় 500 থেকে 700 কিলোক্যালরি। ওজন হ্রাস ঘটে যা ফ্যাট জ্বলানোর কারণে নয়, বরং: ডিহাইড্রেশন, অন্ত্রের পরিষ্কারকরণ, প্রোটিন এবং ফাইবারের অভাব, হজম সিস্টেমের চাপ। যদিও স্কেলের ফলাফলগুলি চিত্তাকর্ষক বলে মনে হতে পারে তবে এগুলি সাধারণত স্বল্পস্থায়ী। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সত্যিকারের চর্বি হ্রাসের চেয়ে “ক্লিনজিং এফেক্ট” বেশি।

