চক টড ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য বিডেনের ‘দুর্বল’ রাষ্ট্রপতি হিসাবে দোষ দিয়েছেন

প্রাক্তন এনবিসি নিউজের হোস্ট চক টড শুক্রবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনকে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের জন্য দোষ দিয়েছেন।
২০২৪ সালের নির্বাচনে যে ভুল হয়েছে তার জন্য ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনা করার বিষয়ে লজ্জা পাননি টড, তিনি কীভাবে অনুভব করেছিলেন যে তারা “চক টডকাস্ট” -এ জয়ের চোয়াল থেকে পরাজয় ছিনিয়ে নিয়েছে তা নিয়ে কীভাবে কথা বলেছিলেন।
টড জোর দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প ২০২০ সালে হেরে গেছেন কারণ “দেশটি নিশ্চিত হয়েছিল, ‘হ্যাঁ, এটি দিকনির্দেশ নয় – এটি নেতৃত্বের ধরণ নয় যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী চিত্রের জন্য ভাল।” “
যাইহোক, চার বছরের বিডেন এটি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল – যা টড বলেছেন যে খণ্ডগুলি বলে।
চক টড বিডেনের পারিবারিক-ম্যান ইমেজে অশ্রু, প্রশ্নগুলি যদি আমাদের ’40 বছরের পণ্যগুলির বিল বিক্রি হয়’ তবে প্রশ্নগুলি ‘
“তবে বিডেনের রাষ্ট্রপতি পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দিলেন না, তাই না? টড জিজ্ঞাসা করলেন।
তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে “বিডেন রাষ্ট্রপতির ধারণাটি ছিল যে এটি কেবল একটি দুর্বল এবং অকার্যকর রাষ্ট্রপতি। এটি তিনি আইনে স্বাক্ষরিত কিছু বিষয় দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জন করতে পারে, তবে বিষয়টির সত্যতা হ’ল তার উত্তরাধিকার হ’ল ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিরে এসেছিলেন এবং এটি জো বিডেন-এ রয়েছে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য বিডেনের কাছে পৌঁছেছে।
২০২০ সালে হেরে যাওয়ার পরে ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি পদে প্রত্যাবর্তন histor তিহাসিকভাবে বিরল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় আড়াইশ বছরের ইতিহাস গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড হওয়ায় এটি করার একমাত্র অন্য রাষ্ট্রপতি।