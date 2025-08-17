চক লিডেল বলেছেন যে ‘দুর্দান্ত’ অভিনীত বিজ্ঞাপনটি ‘দুর্দান্ত’ ছিল ‘দুর্দান্ত’

চক লিডেল
ট্র্যাভিস এবং জেসন কেলস দুর্দান্ত!
চিত্রগ্রহণ ডাব্লু/ দ্য ব্রোস ছিল 🔥
চক লিডেল মনস্ত টিএমজেড স্পোর্টস যে, তাদের প্রচুর খ্যাতি সত্ত্বেও, ট্র্যাভিস এবং জেসন সুপার নম্র বন্ধু!
আমরা অবসরপ্রাপ্ত এমএমএ সুপারস্টারকে এলএ প্রিমিয়ারে “আমাকে আবার মেরে ফেলুন,” এর জন্য দেখেছি (প্রাক্তন এমএমএ যোদ্ধা পরিচালিত অভিনেতা দ্বারা পরিচালিত কিথ জার্ডাইনআমরা কাদের সাথেও কথা বলেছি!), আমরা কেলসের গ্যারেজ বিয়ার শর্ট ফিল্মে লিডেল কিকিন ‘গাধা (আক্ষরিক) এর পর্দার আড়ালে ফুটেজ পাওয়ার ঠিক কয়েক দিন পরে।
“এটা দুর্দান্ত ছিল!” লিডেল থিয়েটারের বাইরে বলেছিলেন।
“এই ছেলেরা দুর্দান্ত। তারা অনেক মজাদার,” আইসম্যান যোগ করেছেন … “সত্যিই ভাল বন্ধু।”
লিডেল – যিনি সর্বশেষে নভেম্বর 2018 এ লড়াই করেছিলেন – আপাতদৃষ্টিতে গিগের মধ্যে যাওয়ার প্রত্যাশা করবেন না … কারণ তিনি সমস্ত ক্রীড়া এবং বিনোদনের মধ্যে দু’জন বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে কাজ করতে যাচ্ছেন।
লিডেল বলেছিলেন, “তারা পৃথিবীতে নেমেছিল।” “আপনি জানেন, আপনি লোকদের সম্পর্কে জিনিস শুনেন তবে তারা কেবল ভাল ‘ছেলেদের” “
অবশ্যই, আমাদের চককে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল যে তিনি ট্র্যাভিসের সুপারস্টার বান্ধবীটির সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছেন কিনা, টেলর সুইফট।
“না, আমি শুনেছি তিনি তার সাথে দেখা করার জন্য তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করেছিলেন। আমি তাকে দোষ দিচ্ছি না,” লিডেল হেসে বললেন।
পরের বার হতে পারে!
এবং, অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে আমরা চক (এবং কিথ) এর সাথে তাঁর চলচ্চিত্র, তাঁর পরিচালকের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কেও কথা বলেছিলাম, যা জার্ডাইনও লিখেছিলেন।
গত সপ্তাহে সবেমাত্র প্রকাশিত ছবিটি ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে ভক্তদের কাছ থেকে ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছে!