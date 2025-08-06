চতুর্থ হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত 3 জনকে হত্যার অভিযোগে ওরেগন লোক

নিবন্ধ সামগ্রী
পোর্টল্যান্ড, ওরে। – পোর্টল্যান্ড অঞ্চলে তিনজন মহিলা হত্যা এবং তাদের দেহ ফেলে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি চতুর্থ হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার জানিয়েছে।
এক সংবাদ সম্মেলনে মাল্টনোমাহ কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি নাথান ভাসকেজ জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ২২ বছর বয়সী ক্রিস্টিন স্মিথের মৃত্যুর মৃত্যুর মধ্যে একটি গ্র্যান্ড জুরি জেসি লি ক্যালহাউনকে অভিযুক্ত করেছে। স্মিথের দেহাবশেষ সন্ধানের প্রায় ২/২ বছর পরে নতুন অভিযোগটি আসে, দ্বিতীয় ডিগ্রি হত্যা এবং ক্যালহাউনের ক্ষেত্রে একটি মৃতদেহের অপব্যবহারের প্রতিটি গণনা যোগ করে।
চ্যারিটি পেরির মৃত্যুর জন্য গত বছর ক্যালহাউনের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, ২৪; ব্রিজেট ওয়েবস্টার, 31; এবং জোয়ানা কথা বলেছেন, 32। তিনি প্রাথমিক অভিযোগে দ্বিতীয়-ডিগ্রি হত্যা এবং একটি লাশের অপব্যবহারের প্রত্যেককে তিনটি গণনার জন্য দোষী না করার আবেদন করেছিলেন।
তিনি মাল্টনোমাহ কাউন্টির ইনভারনেস কারাগারে হেফাজতে রয়েছেন এবং ২০২27 সালে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তার প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি ক্যামেরন টেলর কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।
ক্রিস্টিন স্মিথের মা মেলিসা স্মিথ বলেছিলেন যে তিনি “আবেগ দেখে অভিভূত”।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, “আমি সর্বদা আশাবাদী থাকি যে আমি ক্রিস্টিনের পক্ষে ন্যায়বিচার পাব।” “আমি প্রত্যেক একক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাই যারা এই মামলাটি ছেড়ে দেয়নি।”
পেরি, ওয়েবস্টার এবং বক্তৃতার মৃতদেহগুলি প্রায় 2023 সালের প্রথম দিকে-কাঠের অঞ্চলে, একটি কালভার্টে এবং একটি সেতুর নীচে-প্রায় 100 মাইল (160 কিলোমিটার) ব্যাসার্ধে বেশ কয়েক মাস ধরে পাওয়া গিয়েছিল, উদ্বেগ প্রকাশ করে যে কোনও সিরিয়াল কিলার এই অঞ্চলে যুবতী মহিলাদের লক্ষ্যবস্তু করছে।
ক্যালহাউনকে ২০২৩ সালের জুনে সম্পর্কহীন প্যারোল ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ২০২৪ সালের মে মাসে মহিলাদের মৃত্যুর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই অভিযোগের কয়েক সপ্তাহ আগে এসেছিল, ক্যালহাউনকে রাজ্য কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আগে, যেখানে তাকে পুলিশ অফিসারকে লাঞ্ছিত করার জন্য চার বছরের মেয়াদ শেষ করে একটি পুলিশ কুকুর, চুরি এবং অন্যান্য অভিযোগে গলা টিপে চার বছরের মেয়াদ শেষ করার জন্য তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
এক বছর প্রথম দিকে তাকে প্রাথমিকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি ২০২০ সালে কারাগারের দমকল কর্মসূচির আওতায় দাবানলের লড়াইয়ে সহায়তা করেছিলেন। গভর্নর।
